Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο κύκλος των τεσσάρων ανοιχτών ενημερωτικών εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν από την MSD Ελλάδος στην Αιτωλοακαρνανία, με μεγάλη συμμετοχή πολιτών, θέτοντας στο επίκεντρο την προστασία της υγείας των παιδιών και των εφήβων. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν κατά σειρά στην Αμφιλοχία (19/10), τη Ναύπακτο (21/10), το Μεσολόγγι (9/11) και το Αγρίνιο (11/11), με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών γύρω από τον ιό των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων (HPV) και τη σημασία της πρόληψης.

Με κεντρικό μήνυμα «Η υγεία των παιδιών και των εφήβων στο επίκεντρο», η πρωτοβουλία συγκέντρωσε το έντονο ενδιαφέρον και τη συμμετοχή εκπροσώπων θεσμικών και τοπικών φορέων, γονέων, εκπαιδευτικών και πολιτών. Οι εκδηλώσεις εξελίχθηκαν σε ζωντανές συναντήσεις ενημέρωσης και διαλόγου, φέρνοντας τους πολίτες σε άμεση επαφή με την επιστημονική κοινότητα και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήματα και να λάβουν έγκυρες απαντήσεις για τον HPV και τις σύγχρονες δυνατότητες πρόληψης και προστασίας.

Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων αναδείχθηκε ότι ο HPV αποτελεί σημαντικό αιτιολογικό παράγοντα για μια σειρά καρκίνων, όπως του τραχήλου της μήτρας, του στοματοφάρυγγα, του πέους, του πρωκτού, του κόλπου και του αιδοίου καθώς επίσης και άλλων καλοήθων συχνών νοσημάτων όπως είναι τα κονδυλώματα των γεννητικών οργάνων. 1,2,3

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία του έγκαιρου εμβολιασμού αγοριών και κοριτσιών, με ιδανική ηλικία έναρξης τα 9-11 έτη. Παράλληλα, συζητήθηκε ο ρόλος του εμβολιασμού στην προστασία των ενηλίκων, αναδεικνύοντας τη σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Στις εκδηλώσεις της Αμφιλοχίας χαιρετισμούς απηύθυναν ο κ. Αθανάσιος Τορουνίδης, Δήμαρχος Αμφιλοχίας και ο κ. Λάμπρος Δημητρογιάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Αιτωλοακαρνανίας. Στη Ναύπακτο χαιρέτησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος, η κα. Άννα Μαστοράκου, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ο κ. Βασίλειος Γκίζας, Δήμαρχος Ναυπακτίας, αναδεικνύοντας με την παρουσία τους τη σημασία της συνεργασίας των θεσμικών φορέων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Στο Αγρίνιο χαιρέτησαν η κα. Γεωργία Μπόκα, Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, o κ. Λάμπρος Δημητρογιάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Αιτωλοακαρνανίας, η κα. Αμαλία Βούλγαρη, Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος με αρμοδιότητες σε θέματα κοινωνικής πολιτικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε θέματα ισότητας, άρσης κοινωνικών ανισοτήτων και φυλετικών διακρίσεων και η κα. Περσεφόνη Μανιά, Γενική Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου. Επιπλέον, το παρόν έδωσε ο Αιδεσιμολογιώτατος Πατήρ Ευάγγελος Γεροδήμος, εκπρόσωπος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνού.

Στο Μεσολόγγι, χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρωτοπρεσβύτερος Ανδρέας Καππές, Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής.

Η επιστημονική γνώση στο επίκεντρο του διαλόγου

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν ως ομιλητές εξειδικευμένοι επιστήμονες, οι οποίοι παρουσίασαν τα νεότερα δεδομένα για τον HPV, τις επιπτώσεις του στην υγεία και τις δυνατότητες πρόληψης.

Ο κ. Χρήστος Μαυραγάνης, Μαιευτήρας – Χειρουργός Γυναικολόγος, Γυναικολόγος – Ογκολόγος, παρουσίασε τα επιδημιολογικά δεδομένα για την Ελλάδα και ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης της εμβολιαστικής κάλυψης και στα δύο φύλα, καθώς όπως ανέφερε «ο HPV δεν είναι ένα γυναικείο ζήτημα, αλλά αφορά και τους άνδρες».

Η κα Αγλαΐα Γκούρλια – Μητρομάρα, Παιδίατρος, εστίασε στην πρόληψη κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, εξηγώντας ότι «ο εμβολιασμός λειτουργεί καλύτερα πριν από την έκθεση στον ιό. Όσο νωρίτερα γίνεται ο εμβολιασμός, τόσο μεγαλύτερη είναι η προστασία».

Η κα Δέσποινα Γκέντζη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Λοιμωξιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ανέλυσε τη σημασία της πρόληψης στα παιδιά και τους εφήβους, καταρρίπτοντας παράλληλα διαδεδομένους μύθους και παρανοήσεις γύρω από τον HPV και τον εμβολιασμό. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι «με τον εμβολιασμό μπορούμε να προλάβουμε έξι διαφορετικές μορφές καρκίνου που σχετίζονται με τον HPV».

Ιδιαίτερη αξία είχε και η ενεργός συμμετοχή του κοινού, καθώς οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν ανοιχτή συζήτηση με τους ειδικούς. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού, τη γονιμότητα, την κατάλληλη ηλικία εμβολιασμού και την ανάγκη προστασίας και των δύο φύλων, λαμβάνοντας επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντήσεις.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, η MSD Ελλάδος επιδιώκει να συμβάλει στην ενίσχυση της γνώσης γύρω από τον HPV και την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, αναδεικνύοντας τη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης, της πρόληψης και της συνεργασίας μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κοινωνιών.

Οι εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Αγρινίου, του Ιατρικού Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας, του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας, του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου, του Φαρμακευτικού Συλλόγου Τριχωνίδας, του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αγρινίου και του Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας.