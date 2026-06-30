Ένα 11χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από λύσσα στον Καναδά, αφού ήρθε σε επαφή με νυχτερίδα χωρίς να υπάρχει εμφανές δάγκωμα. Το περιστατικό, που δημοσιεύθηκε στο Canadian Medical Association Journal (CMAJ), αποτελεί το πρώτο θανατηφόρο κρούσμα τοπικά επίκτητης λύσσας στο Οντάριο εδώ και 58 χρόνια. Οι γονείς του παιδιού έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, με την ελπίδα να αποφευχθούν παρόμοιες τραγωδίες στο μέλλον.

Το αγόρι ξύπνησε ένα πρωί και βρήκε μια νυχτερίδα πάνω στο πρόσωπό του, να καλύπτει τη μύτη και το στόμα του. Οι γονείς του δεν εντόπισαν κανένα ορατό τραύμα. Το ζώο δεν έδειχνε ασυνήθιστη συμπεριφορά, οπότε θεώρησαν ότι δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας. Δεκαεννέα ημέρες αργότερα, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με μούδιασμα στο πρόσωπο, εμετούς και έντονο πόνο. Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν τον ιό της λύσσας. Η κατάστασή του επιδεινώθηκε ραγδαία: πυρετός, σύγχυση, παραισθήσεις, υπερβολική παραγωγή σάλιου, δυσκολία στην κατάποση. Οι γιατροί τον εισήγαγαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Δεν υπήρχε θεραπεία. Μετά από 17 ημέρες νοσηλείας, η οικογένεια αποφάσισε τη διακοπή της μηχανικής υποστήριξης της ζωής.

Η λύσσα θεωρείται μία από τις πιο θανατηφόρες λοιμώδεις νόσους. Ο ιός μεταδίδεται μέσω του μολυσμένου σάλιου, συνήθως μετά από δάγκωμα ή γρατζουνιά. Προσβάλλει το νευρικό σύστημα. Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα, δεν υπάρχει αποδεδειγμένη θεραπεία που να μπορεί να ανακόψει την εξέλιξη της νόσου. Σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν καταγραφεί λιγότεροι από 35 άνθρωποι που επέζησαν μετά την εκδήλωση συμπτωμάτων.

Στον Καναδά, από το 1924 έχουν καταγραφεί μόλις 28 ανθρώπινα περιστατικά λύσσας. Το συγκεκριμένο κρούσμα είναι το πρώτο θανατηφόρο στο Οντάριο από το 1967. Η σπανιότητα της νόσου δεν πρέπει να καθησυχάζει. Η θανατηφόρα φύση της, όταν εκδηλωθεί, την καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνη.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι νυχτερίδες αποτελούν ιδιαίτερο κίνδυνο. Τα δόντια και τα νύχια τους είναι εξαιρετικά μικρά. Ένα δάγκωμα ή μια γρατζουνιά μπορεί να είναι τόσο ανεπαίσθητα ώστε να μη γίνουν ποτέ αντιληπτά. Οι γονείς του 11χρονου δεν είδαν τραύμα. Αυτό που προσομοιάζει σε μια ακίνδυνη επαφή μπορεί να είναι ένα θανατηφόρο γεγονός.

«Οποιαδήποτε άμεση επαφή ανθρώπου με νυχτερίδα, ακόμη και χωρίς εμφανές δάγκωμα ή γρατζουνιά, αποτελεί ένδειξη για χορήγηση προφύλαξης μετά την έκθεση και θα πρέπει να αξιολογείται σε συνεργασία με τις υγειονομικές αρχές», αναφέρουν οι συγγραφείς της μελέτης. Η προφύλαξη περιλαμβάνει ειδική ανοσοσφαιρίνη κατά της λύσσας και σειρά εμβολίων. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, αλλά μόνο αν χορηγηθεί πριν από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

Η περίοδος επώασης του ιού ποικίλλει σημαντικά, από λίγες ημέρες έως αρκετούς μήνες. Τα αρχικά συμπτώματα είναι ασαφή: μυρμήγκιασμα ή μούδιασμα στο σημείο της επαφής, πυρετός, κόπωση, πονοκέφαλος. Συχνά μοιάζουν με άλλες, πολύ συνηθισμένες ασθένειες. Το παιδί έλαβε αρχικά εξιτήριο με πιθανή διάγνωση ερπητικής ουλοστοματίτιδας, μιας λοίμωξης που προκαλεί επώδυνα έλκη στο στόμα. Η εξέλιξη ήταν τραγική. Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να αντιστρέψουν την πορεία της νόσου.

Οι ειδικοί είναι κατηγορηματικοί. Η απλή παρουσία μιας νυχτερίδας σε ένα δωμάτιο δεν αποτελεί από μόνη της λόγο για έναρξη προληπτικής θεραπείας. Εάν όμως υπάρχει πιθανότητα άμεσης επαφής και αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί, απαιτείται άμεση ιατρική αξιολόγηση.