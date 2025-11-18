Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) συνεχίζει να ενισχύει την πρόληψη και τον έλεγχο του HIV, των ιογενών ηπατιτίδων και των Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ) μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και δωρεάν εξετάσεων στην κοινότητα.

Με σύγχρονες πρακτικές δημόσιας υγείας, σταθερή παρουσία σε όλη τη χώρα και ανταποκρινόμενος στα αιτήματα συνεργασίας φορέων και οργανισμών, ο ΕΟΔΥ διευρύνει την πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας και υπογραμμίζει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της άμεσης διασύνδεσης με τη θεραπεία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΟΔΥ συμμετέχει ενεργά και στη Φθινοπωρινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης 2025, μια συντονισμένη ευρωπαϊκή εκστρατεία προαγωγής της έγκαιρης διάγνωσης, υλοποιώντας παρεμβάσεις πρόληψης και δωρεάν προληπτικού ελέγχου με rapid tests για τον HIV, τις ηπατίτιδες Β και C και άλλα ΣΜΝ σε Αττική και Βόρεια Ελλάδα.

Συγκεκριμένα:

Στην Αττική:

17 Νοεμβρίου 2025, Δευτέρα, 16:00-20:00, τοποθέτηση Stand στην κεντρική πλατεία Χαλανδρίου (Παιδική Χαρά): παρέμβαση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού σχετικά με τον ιό του HIV και τα ΣΜΝ με διανομή έντυπου ενημερωτικού και υλικού για πρόληψη αυτών των νοσημάτων.

18-21 Νοεμβρίου 2025, από Τρίτη έως Παρασκευή , 16:00-21:00, παρουσία Κινητής Μονάδας ΕΟΔΥ, Πλατεία Κοραή : εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΟΔΥ θα διενεργεί δωρεάν, ανώνυμο και εμπιστευτικό έλεγχο με τη μέθοδο της δοκιμασίας της ταχείας ανίχνευσης (rapid test) για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, σε όσους πολίτες το επιθυμούν, με ενημέρωση και συμβουλευτική πριν και μετά την εξέταση (pre information and post-counseling).

Στη Βόρεια Ελλάδα:

18 Νοεμβρίου 2025, Τρίτη, 10:00-15:00, εντός του χώρου της Πανεπιστημιούπολης Σερρών (ΔΙ.ΠΑ.Ε):

δράση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εξέτασης για HIV, Ηπατίτιδα Β & C και Σύφιλη των φοιτητών των Σχολών του ΔΙ.ΠΑ.Ε Σερρών, με ενημέρωση και συμβουλευτική πριν και μετά την εξέταση (pre information and post-counseling)

Όλες οι παραπάνω δράσεις πρόληψης θα συνοδεύονται από ενημέρωση του κοινού με διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού και προφυλακτικών.

Σκοπός της παρέμβασης είναι η πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, μέσω της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και συμβουλευτικής του πληθυσμού για θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, της ανάδειξης της σημασίας τόσο της έγκαιρης και ταυτόχρονης ανίχνευσης περισσοτέρων νοσημάτων (Integrated testing), όσο και της άμεσης διασύνδεσης των ατόμων που διαγνωσθούν με κάποιο νόσημα με το σύστημα υγείας για τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής.

Τέλος, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), συνεχίζοντας το έργο του για την προάσπιση και προαγωγή της δημόσιας υγείας, προχώρησε στην ίδρυση και λειτουργία δυο επιπλέον Γραφείων Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία στο Βόλο και την Αλεξανδρούπολη, με στόχο τον έλεγχο της διασποράς των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων.

Στα Γραφεία Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία παρέχεται δωρεάν και ανώνυμα -κατόπιν ραντεβού- ταχεία ανίχνευση (rapid test) για HIV, Ηπατίτιδες, Σύφιλη, Χλαμύδια, Γονόρροια, σε συνδυασμό με συμβουλευτική και εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη πριν και μετά την εξέταση. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα προγραμματισμού/ διενέργειας εμβολιασμού έναντι των ιών Ηπατίτιδας Α & Β και του ιού HPV, συνταγογράφησης προφυλακτικής αγωγής πριν από την έκθεση στον ιό HIV (PrEP) καθώς και ιατρικής καθοδήγησης σε θέματα σεξουαλικής υγείας. Ακολούθως, υπάρχει η δυνατότητα παραπομπής σε υπηρεσίες υγείας και διασύνδεσης με την ιατρική φροντίδα. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την αντιμετώπιση του στίγματος και την αξία των υγιών σχέσεων. Τέλος, παρέχονται στο κοινό δωρεάν προφυλακτικά και έντυπο ενημερωτικό υλικό.

Γραφεία Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία (ΕΟΔΥ):

Γραφείο Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία (ΕΟΔΥ) – Πολυκλινική Αθηνών , 210 8813615, sexualhealth@eody.gov.gr

Γραφείο Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία (ΕΟΔΥ) –

Νοσ. «Α. Συγγρός», 210 7239945, sexualhealth.syggros@eody.gov.gr

Γραφείο Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία (ΕΟΔΥ) –

Κέντρο Υγείας Πειραιά, 210 4115672, sexualhealthpeiraia@eody.gov.gr

Γραφείο Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία (ΕΟΔΥ) – (ΝΑΔΝΘ) Θεσσαλονίκη , 2313 308878, 2310 243363, sexualhealth.thess@eody.gov.gr

Γραφείο Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία (ΕΟΔΥ) – Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» (Πτέρυγα Παλαιού Νοσοκομείου),

2421 352136, sexualhealth.volos@eody.gov.gr

Γραφείο Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία (ΕΟΔΥ) –

ΠΕΔΥ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, 2551025748, sexualhealth.alex@eody.gov.gr