Οι φλεβικές παθήσεις συγκαταλέγονται στα συχνότερα προβλήματα αγγειακής υγείας, με τη χρόνια φλεβική νόσο να το 64% των ενηλίκων στην Ελληνική επικράτεια, ενώ η φλεβική θρόμβωση καταγράφει 1–2 νέα περιστατικά ανά 1.000 άτομα ετησίως. Με αυτά τα δεδομένα στο επίκεντρο, η Ελληνική Φλεβολογική Εταιρεία διοργανώνει το 7ο Σχολείο της στις 27 και 28 Φεβρουαρίου 2026 στην Αράχοβα, παρουσιάζοντας τις νεότερες εξελίξεις στη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία των φλεβικών παθήσεων.

Με στόχο την ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης και τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών, η Ελληνική Φλεβολογική Εταιρεία διοργανώνει το 7ο Σχολείο της στις 27 και 28 Φεβρουαρίου 2026 στην Αράχοβα.

Η φλεβική θρόμβωση αποτελεί μία σοβαρή αγγειακή κατάσταση, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε πνευμονική εμβολή εάν δεν διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Στο πλαίσιο της διήμερης επιστημονικής συνάντησης θα παρουσιαστούν τα επικαιροποιημένα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου, τις θρομβοφιλίες και τη σύγχρονη χρήση των αντιπηκτικών φαρμάκων, καθώς και οι νέες ενδαγγειακές τεχνικές, όπως η μηχανική θρομβεκτομή και η τοποθέτηση stent.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους αντιμετώπισης κιρσών και ευρυαγγειών, οι οποίες επιτρέπουν ταχύτερη αποκατάσταση και βελτιωμένο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα. Οι σύγχρονες τεχνικές θερμικής και μη θερμικής κατάλυσης, καθώς και οι εξελίξεις στη σκληροθεραπεία, αλλάζουν τα δεδομένα στη διαχείριση της χρόνιας φλεβικής νόσου.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν πανεπιστημιακοί και διακεκριμένοι αγγειοχειρουργοί από μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, καθώς και προσκεκλημένοι ομιλητές από το εξωτερικό, ενισχύοντας τη διεθνή διάσταση της επιστημονικής ανταλλαγής.

Οι φλεβικές παθήσεις επηρεάζουν ιδιαίτερα άτομα με καθιστική ζωή, παχυσαρκία, ογκολογικά νοσήματα ή ιστορικό θρόμβωσης, γεγονός που καθιστά την ενημέρωση και την πρόληψη κρίσιμες για τη δημόσια υγεία. Το 7ο Σχολείο της Ελληνικής Φλεβολογικής Εταιρείας φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της κλινικής πρακτικής και, τελικά, στην ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των ασθενών.