Την ώρα που η ελληνική οικονομία δείχνει σημάδια ανάκαμψης και η ανεργία μειώνεται, ο κλάδος της καινοτόμου φαρμακοβιομηχανίας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον της φαρμακευτικής περίθαλψης στη χώρα. Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό, επισημαίνει ότι το υφιστάμενο μοντέλο χρηματοδότησης της φαρμακευτικής δαπάνης έχει φτάσει σε οριακό σημείο, με άμεσες συνέπειες για την πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών στις θεραπείες που χρειάζονται.

Στην επιστολή, που υπογράφουν ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ Ολύμπιος Παπαδημητρίου, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Κωνσταντίνος Παναγούλιας και ο Γενικός Διευθυντής Μιχάλης Χειμώνας, τίθενται τρία κρίσιμα ερωτήματα που αποτυπώνουν το μέγεθος της ασυνέπειας του συστήματος. Πρώτον, σε μια χώρα όπου η ανεργία μειώνεται, η δαπάνη για τα φάρμακα των ανασφάλιστων αυξάνεται συνεχώς και έχει φτάσει πλέον τα 350 εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, η δαπάνη μέσω του ΙΦΕΤ για έκτακτες εισαγωγές φαρμάκων έχει εκτοξευθεί στα 550 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας τον οργανισμό τον μεγαλύτερο φαρμακευτικό προμηθευτή στη χώρα. Τρίτον, στο νοσοκομειακό περιβάλλον, όπου τόσο η ζήτηση όσο και η προσφορά ελέγχονται απολύτως από το κράτος, η φαρμακευτική δαπάνη έχει εκτοξευθεί και το clawback για τα φάρμακα αξίας άνω των 30 ευρώ ξεπερνά το 80%, καθιστώντας την περαιτέρω διάθεσή τους στη χώρα εξαιρετικά προβληματική.

Το clawback, δηλαδή η υποχρεωτική επιστροφή μέρους της δαπάνης από τις φαρμακευτικές εταιρείες, έχει φτάσει σε επίπεδα που καθιστούν τη λειτουργία των επιχειρήσεων οριακή. Η Ελλάδα καταγράφει τις υψηλότερες υποχρεωτικές επιστροφές σε ολόκληρη την Ευρώπη, πάνω στις ήδη χαμηλότερες αρχικές τιμές. Την ίδια στιγμή, εξακολουθούν να επιβάλλονται αναδρομικά clawbacks, ακόμη και σε φάρμακα που ουδέποτε διεκδίκησαν την κρατική αποζημίωση, όπως στο πρόγραμμα ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ για την παχυσαρκία, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση και χωρίς την παραμικρή προβλεψιμότητα.

Ο ΣΦΕΕ τονίζει ότι απουσιάζει ένα ουσιαστικό και ανταγωνιστικό πλαίσιο κινήτρων για την κλινική έρευνα. Αντί, λοιπόν, να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την προσέλκυση φαρμακευτικής καινοτομίας και σχετικών επενδύσεων, διαμορφώνεται ένα περιβάλλον που τις αποθαρρύνει. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επιστολή, «η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίζει την καινοτομία ως ανεξάντλητη πηγή χρηματοδότησης».

Το μήνυμα του Συνδέσμου προς την κυβέρνηση είναι σαφές και απευθύνεται τόσο στον πρωθυπουργό όσο και στους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Υγείας και Ανάπτυξης. Η διαιώνιση της σημερινής πραγματικότητας δεν μπορεί πλέον να αποτελεί επιλογή. Ή θα διασφαλιστεί, με όρους βιωσιμότητας, η χρηματοδότηση της πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών στην καινοτομία ή η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με καθυστερήσεις ή ακόμα και αδυναμία εισόδου νέων καινοτόμων φαρμάκων, σταδιακή αποεπένδυση και, πλέον, αυξανόμενη πίεση ακόμη και στη διάθεση υφιστάμενων θεραπειών, καθώς τα τελευταία δείγματα αποχώρησης φαρμάκων από τη χώρα αυξάνονται.

Το διακύβευμα, όπως επισημαίνεται, αφορά τόσο την πρόσβαση στις θεραπείες του αύριο όσο και τη διασφάλιση των θεραπειών του σήμερα. Ο ΣΦΕΕ ζητά μια εθνική στρατηγική για το φάρμακο με επαρκή δημόσια χρηματοδότηση, πραγματικό έλεγχο της δαπάνης, προβλεψιμότητα, επενδυτικά κίνητρα και ισότιμη, απρόσκοπτη και έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών στην καινοτομία.

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος εκπροσωπεί 62 εταιρείες μέλη, παραγωγικές και καινοτόμες που επενδύουν στην έρευνα, την ανάπτυξη και την παραγωγή καινοτόμων φαρμάκων και εμβολίων. Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων & Συνδέσμων (EFPIA) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φαρμακευτικής Βιομηχανίας & Συνδέσμων (IFPMA), ο ΣΦΕΕ αποτελεί τον θεσμικό εκπρόσωπο της καινοτόμου φαρμακοβιομηχανίας στην Ελλάδα, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν τη δημόσια υγεία, την πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες και την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.