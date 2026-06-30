Ο Δρ Michael Girardi κατανοούσε τη σημασία του αντηλιακού από μικρή ηλικία. Όταν ήταν παιδί, ο θείος του πέθανε από μελάνωμα. «Τα ξαδέρφια μου έμειναν χωρίς τον πατέρα τους», δήλωσε ο Girardi, αντιπρόεδρος για την ανάπτυξη διδακτικού προσωπικού και την επιστημονική καινοτομία και καθηγητής Δερματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Yale. «Αυτό είχε βαθιά επίδραση στο ενδιαφέρον μου για την ιατρική».

Ως δερματολόγος, ο Girardi έχει εργαστεί με πολλούς ασθενείς που είχαν εκτεταμένο, και δυνητικά θανατηφόρο, μελάνωμα και άλλους τύπους καρκίνου του δέρματος. Οι περισσότεροι καρκίνοι του δέρματος προκαλούνται από την υπερβολική έκθεση σε υπεριώδεις (UV) ακτίνες. Η προστασία από τις UV ακτίνες είναι σημαντική όλο το χρόνο, αλλά ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι άνθρωποι συνήθως περνούν περισσότερο χρόνο στον ήλιο.

Η χρήση αντηλιακού είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να παραμείνετε ασφαλείς στον ήλιο, και υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη. Σύντομα θα είναι διαθέσιμη μία ακόμη επιλογή για τους Αμερικανούς. Αυτόν τον μήνα, ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε το πρώτο νέο συστατικό αντηλιακού εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια. Αλλά το συστατικό, η βεμοτριζινόλη (bemotrizinol), δεν είναι καινούργιο· χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες στην Ευρώπη και την Ασία.

Ο Girardi συζητά τις καλύτερες επιλογές αντηλιακού για τους καταναλωτές, αν ο δείκτης προστασίας (SPF) έχει σημασία και γιατί ο νέος παράγοντας αντηλιακού προσφέρει μια πολύτιμη νέα επιλογή.

Γιατί είναι τόσο σημαντικό το αντηλιακό;

Οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να ζουν δραστήριες ζωές και να περνούν χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν ο ήλιος είναι πολύ πιο έντονος στο ημισφαίριό μας. Αυτό σημαίνει μεγάλη έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως. Τελικά, θα υπάρχουν εκτεθειμένες περιοχές του δέρματος που θα ωφεληθούν από την εφαρμογή αντηλιακού για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εγκαύματος, το οποίο σχετίζεται πρωτίστως με το μελάνωμα. Ο κίνδυνος της χρόνιας έκθεσης είναι το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα.

Ποιοι είναι οι κύριοι τύποι αντηλιακών;

Οι κύριες κατηγορίες αντηλιακών αναφέρονται συνήθως ως οργανικά (χημικά) και ανόργανα (ορυκτά). Τα οργανικά αναφέρονται σε μόρια που έχουν δομές δακτυλίων άνθρακα που απορροφούν το υπεριώδες (UV) φως. Τα ανόργανα αναφέρονται είτε στο διοξείδιο του τιτανίου είτε στο οξείδιο του ψευδαργύρου, τα οποία γενικά είναι αναστολείς και ανακλαστήρες της UV ακτινοβολίας.

Ο FDA μόλις ενέκρινε το πρώτο νέο συστατικό αντηλιακού εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια. Πείτε μας περισσότερα γι’ αυτό.

Πριν από αυτή την πρόσφατη έγκριση, υπήρχαν μόνο 16 παράγοντες (δραστικά συστατικά) που ο FDA των ΗΠΑ επέτρεπε να χρησιμοποιούνται σε συνθέσεις αντηλιακών. Ουσιαστικά φρενάρουν την εισαγωγή νέων παραγόντων επειδή πολλοί από τους παράγοντες που είχαν ήδη εγκριθεί παρουσίαζαν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας. Ορισμένοι από αυτούς δεσμεύουν υποδοχείς ορμονών, όπως τους υποδοχείς οιστρογόνων, και πολλοί από αυτούς επιτυγχάνουν επίπεδα στο αίμα για τα οποία προβλέπεται περαιτέρω έλεγχος ασφάλειας.

Όταν χρησιμοποιούνται αντηλιακά, προορίζονται να χρησιμοποιούνται με μεγάλες ποσότητες που εφαρμόζονται επανειλημμένα στο δέρμα· αυτή είναι η σύσταση για την επίτευξη προστασίας. Ωστόσο, αυτό έχει τελικά τη δυνατότητα να οδηγήσει σε απορρόφηση ορισμένων από αυτές τις χημικές ουσίες μέσω του δέρματος στην κυκλοφορία του αίματος. Έτσι, από μεγάλη προφύλαξη και ανησυχία για την ασφάλεια, αυτό έχει επιβραδύνει την ανάπτυξη νεότερων παραγόντων.

Είμαι αρκετά ενθουσιασμένος με αυτόν τον παράγοντα, τη βεμοτριζινόλη, επειδή έχει περάσει από το υψηλότερο επίπεδο δοκιμών από οποιονδήποτε παράγοντα που έχει εγκριθεί. Αλλάζει πραγματικά τα δεδομένα καθώς έχει τα πλεονεκτήματα μιας οργανικής ένωσης στο ότι είναι ουσιαστικά αόρατη, σε αντίθεση με τις ανόργανες ορυκτές, και δεν διεισδύει στο δέρμα, παρόμοια με τις ανόργανες ορυκτές. Όπως μια ορυκτή ένωση, μπλοκάρει τόσο την UVA όσο και την UVB· τα περισσότερα από τα οργανικά συστατικά που είναι διαθέσιμα σήμερα μπλοκάρουν τη μία ή την άλλη. Δεν απορροφάται εύκολα από το δέρμα και παρέχει διπλή απορρόφηση UV σε όλο το φάσμα UVA και UVB. Αυτός είναι ένας πολύ διαφορετικός οργανικός παράγοντας όσον αφορά τον τρόπο συμπεριφοράς του, με θετικό τρόπο, αλλά και όσον αφορά την ασφάλεια που έχουμε δει.

Όσον αφορά το αντηλιακό, ποια συστατικά είναι τα καλύτερα; Τι πρέπει να αναζητούμε στην ετικέτα;

Δεν υπάρχει μια απλή απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Η γενική μου σύσταση είναι να βασιζόμαστε πολύ στα ανόργανα (ορυκτά) αντηλιακά και να προσπαθούμε να ελαχιστοποιούμε τις χημικές εκθέσεις. Αυτό σημαίνει να αναζητάτε συστατικά όπως το οξείδιο του ψευδαργύρου ή το διοξείδιο του τιτανίου. Γενικά συνιστώ τα ορυκτά αντηλιακά επειδή υπάρχουν πολύ λίγες ενδείξεις ότι οποιοδήποτε από αυτά τα συστατικά απορροφάται μέσω του δέρματος.

Πόσο σημαντικός είναι ο δείκτης προστασίας (SPF);

Ο SPF ενός προϊόντος πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 για να μπορεί να ονομαστεί αντηλιακό πλέον [ο SPF είναι ένα μέτρο του πόση UV ακτινοβολία απαιτείται για να προκληθεί ηλιακό έγκαυμα σε προστατευμένο δέρμα σε σχέση με την ποσότητα ηλιακής ενέργειας που απαιτείται για να προκληθεί έγκαυμα σε μη προστατευμένο δέρμα, σύμφωνα με τον FDA]. Καθώς η τιμή SPF αυξάνεται, η προστασία από το έγκαυμα αυξάνεται. Λέγαμε παλαιότερα ότι τουλάχιστον 30 είναι η σύσταση, αλλά τώρα δεν είναι αντηλιακό εκτός αν έχει τουλάχιστον 30. Δεν γίνεται πολύ καλύτερο καθώς αυξάνετε αυτόν τον αριθμό. Δεν είναι ότι το SPF 60 είναι διπλάσιο του SPF 30. Εκτός αν έχετε υπερευαισθησία στον ήλιο ή ορισμένες ιατρικές παθήσεις, το βέλτιστο σημείο είναι το 30, ίσως έως το 50 για λίγο επιπλέον όφελος.

Πηγή: medicalxpress.com