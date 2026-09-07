Όταν στις 26 Αυγούστου 2026 δημοσιεύθηκε στο έγκριτο περιοδικό Nature Medicine η μελέτη που συνέδεε το ανασυνδυασμένο εμβόλιο κατά του έρπητα ζωστήρα (Shingrix) με 9% χαμηλότερο καρδιαγγειακό φορτίο σε βάθος επταετίας, η επιστημονική κοινότητα δεν αιφνιάστηκε. Οι ενδείξεις ότι ο εμβολιασμός κατά του ιού ανεμευλογιάς-ζωστήρα (VZV) μπορεί να προσφέρει οφέλη πέρα από την προστασία από τη νόσο συσσωρεύονταν εδώ και χρόνια. Ωστόσο, η νέα μελέτη ξεχώρισε για μια κρίσιμη καινοτομία: αξιοποίησε ένα «φυσικό πείραμα» —την ταχεία μετάβαση από το παλαιότερο ζωντανό εξασθενημένο εμβόλιο (Zostavax) στο νεότερο ανασυνδυασμένο (Shingrix)— περιορίζοντας έτσι τη μεροληψία που ταλάνιζε προηγούμενες παρατηρητικές έρευνες.

Ο ιός που δεν φεύγει ποτέ

Ο ιός ανεμευλογιάς-ζωστήρα (VZV) είναι μοναδικός στο είδος του: προκαλεί δύο κλινικά διακριτές νόσους. Η πρωτογενής λοίμωξη εκδηλώνεται ως ανεμευλογιά (παιδική ηλικία). Ο ιός όμως δεν εξαφανίζεται ποτέ από τον οργανισμό. Παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση στα νευρικά γάγγλια και μπορεί να επανενεργοποιηθεί δεκαετίες αργότερα, προκαλώντας τον έρπητα ζωστήρα —μια εξαιρετικά επώδυνη κατάσταση που προσβάλλει περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού κάποια στιγμή στη ζωή του.

Για πολλά χρόνια, η ανεμευλογιά θεωρούνταν μια ήπια νόσος —«πολύ ήπια για να δικαιολογεί πρόληψη». Η αντίληψη αυτή άλλαξε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές του 1970, όταν παιδιά που θεραπεύονταν από λευχαιμία με αντικαρκινικά φάρμακα ή υποβάλλονταν σε μεταμόσχευση οργάνων με στεροειδή άρχισαν να πεθαίνουν από ανεμευλογιά λόγω της ανοσοκαταστολής. Η τραγική αυτή διαπίστωση πυροδότησε την ανάγκη για ένα εμβόλιο.

Το πρώτο και μοναδικό ζωντανό εξασθενημένο εμβόλιο κατά του VZV, γνωστό ως vOka, αναπτύχθηκε το 1974 στο εργαστήριο του καθηγητή Michiaki Takahashi στην Ιαπωνία. Ο Takahashi δημιούργησε το εμβόλιο από ένα στέλεχος του ιού που απομονώθηκε από ένα υγιές τρίχρονο αγόρι με ανεμευλογιά, με το όνομα Oka. Ο άγριος τύπος ιού υποβλήθηκε σε διαδοχικές καλλιέργειες: 11 φορές σε ανθρώπινους εμβρυϊκούς πνευμονικούς ινοβλάστες, 12 φορές σε ινοβλάστες ινδικού χοιριδίου και αρκετές φορές σε ανθρώπινα διπλοειδή κύτταρα.

Το εμβόλιο της ανεμευλογιάς εγκρίθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1995 και εντάχθηκε στο παιδικό πρόγραμμα εμβολιασμών το 2007. Μια μετα-ανάλυση του 2016 σε 42 μελέτες έδειξε ότι μία δόση είχε αποτελεσματικότητα 81% για την πρόληψη κάθε μορφής ανεμευλογιάς και 98% για την πρόληψη μέτριων και σοβαρών μορφών.

Η υπόθεση ότι ο εμβολιασμός ηλικιωμένων ατόμων με λανθάνουσα λοίμωξη VZV θα μπορούσε να ενισχύσει την κυτταρική ανοσία και να τους προστατεύσει από τον έρπητα ζωστήρα οδήγησε στη μελέτη πρόληψης του έρπητα ζωστήρα (Shingles Prevention Study) την περίοδο 1998–2004. Το αποτέλεσμα ήταν το πρώτο εμβόλιο κατά του έρπητα ζωστήρα, το Zostavax της Merck, το οποίο εγκρίθηκε στις ΗΠΑ το 2006.

Το Zostavax ήταν ένα ζωντανό εξασθενημένο εμβόλιο —ουσιαστικά μια υψηλότερη δόση του ίδιου εμβολίου της ανεμευλογιάς. Αν και μείωνε τον κίνδυνο έρπητα ζωστήρα, η αποτελεσματικότητά του μειωνόταν με την ηλικία, ιδιαίτερα σε άτομα άνω των 70 ετών.

Η επανάσταση του ανασυνδυασμένου εμβολίου

Το 2017 εγκρίθηκε στις ΗΠΑ το Shingrix της GSK, ένα εντελώς διαφορετικό εμβόλιο. Δεν περιέχει ζωντανό ιό. Η δραστική του ουσία είναι η ανασυνδυασμένη γλυκοπρωτεΐνη Ε (gE) του VZV, σε συνδυασμό με ένα ισχυρό ανοσοενισχυτικό σύστημα, το AS01B. Το AS01B προκαλεί τοπική και παροδική ενεργοποίηση της έμφυτης ανοσίας, διευκολύνοντας την ανάπτυξη ειδικών CD4+ Τ-λεμφοκυττάρων και αντισωμάτων. Η αποτελεσματικότητά του στην πρόληψη του έρπητα ζωστήρα ξεπερνά το 90% ακόμη και σε μεγάλες ηλικίες.

Ο Οκτώβριος του 2017 υπήρξε καθοριστικός: στις ΗΠΑ, το Shingrix αντικατέστησε το Zostavax ως το εμβόλιο εκλογής. Η μετάβαση αυτή ήταν τόσο ταχεία που δημιούργησε ένα σπάνιο «φυσικό πείραμα» —μια συγκυρία που οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης αξιοποίησαν έξι χρόνια αργότερα.

Παράλληλα με την εξέλιξη των εμβολίων, η επιστημονική βιβλιογραφία είχε αρχίσει να στρέφει το ενδιαφέρον στη σχέση του έρπητα ζωστήρα με τα καρδιαγγειακά συμβάματα. Ο VZV είναι ο μόνος ανθρώπινος ιός για τον οποίο έχει αποδειχθεί ότι αναπαράγεται σε αρτηρίες και προκαλεί αγγειοπάθεια. Ο ιός μπορεί να μολύνει αγγειακούς ιστούς, να προκαλέσει φλεγμονή, να αποσταθεροποιήσει αθηρωματικές πλάκες και να ενισχύσει τη θρομβογένεση.

Μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες είχαν καταγράψει παροδική αύξηση του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου και εμφράγματος μετά την εκδήλωση έρπητα ζωστήρα, με τον κίνδυνο να υποχωρεί σταδιακά μέσα στους επόμενους 6 έως 12 μήνες. Η φλεγμονώδης απόκριση που ακολουθεί την επανενεργοποίηση του ιού μπορεί να συμβάλει σε ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και υπερπηκτική κατάσταση.

Η μελέτη που άλλαξε τα δεδομένα

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 26 Αυγούστου 2026 στο Nature Medicine ανέλυσε δεδομένα από 72.920 ενήλικες ηλικίας 60 ετών και άνω, χρησιμοποιώντας τη βάση δεδομένων ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων TriNetX. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τους Paul J. Harrison και Maxime Taquet του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, συνέκριναν δύο ομάδες: άτομα που εμβολιάστηκαν κατά το εξάμηνο Απριλίου–Σεπτεμβρίου 2017 (όταν το 98,6% είχε λάβει Zostavax) με άτομα που εμβολιάστηκαν την ίδια περίοδο έναν χρόνο αργότερα (όταν το 93,5% είχε λάβει Shingrix).

Με τη χρήση propensity score matching, αντιστοίχισαν 36.460 άτομα σε κάθε ομάδα, ώστε να περιορίσουν όσο ήταν δυνατό τις διαφορές μεταξύ των δύο πληθυσμών. Αυτός ο σχεδιασμός είναι κρίσιμος: σε αντίθεση με προηγούμενες μελέτες που συνέκριναν εμβολιασμένους με μη εμβολιασμένους (υπόκεινται στο λεγόμενο «healthy vaccinee bias» —όσοι εμβολιάζονται τείνουν να είναι γενικά πιο υγιείς), εδώ συγκρίθηκαν εμβολιασμένοι με εμβολιασμένους.

Τα ευρήματα ήταν εντυπωσιακά:

9% χαμηλότερο συνολικό καρδιαγγειακό φορτίο σε βάθος επταετίας

10% χαμηλότερο φορτίο ισχαιμικής καρδιοπάθειας

12% χαμηλότερο φορτίο καρδιακής ανεπάρκειας

7% χαμηλότερο φορτίο κολπικής μαρμαρυγής

12% χαμηλότερο φορτίο ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου στους άνδρες

Το ερώτημα που απασχολεί τους επιστήμονες είναι: πώς ένα εμβόλιο κατά ενός ιού μπορεί να προστατεύει από μη λοιμώδη νοσήματα όπως η καρδιαγγειακή νόσος;

Μία πιθανότητα είναι ότι το εμβόλιο, αποτρέποντας τον έρπητα ζωστήρα, αποτρέπει και τη φλεγμονώδη αντίδραση που ακολουθεί την επανενεργοποίηση του ιού —μια αντίδραση που μπορεί να αποσταθεροποιήσει αθηρωματικές πλάκες και να προκαλέσει θρόμβωση.

Ωστόσο, η συσχέτιση ήταν εμφανέστερη στα πρώτα χρόνια μετά τον εμβολιασμό και στη συνέχεια εξασθενούσε. Αυτό υποδηλώνει ότι η εξήγηση μπορεί να είναι πιο σύνθετη. Ο καθηγητής Ian Jones του Πανεπιστημίου του Reading σημειώνει: «Το εμβόλιο λειτουργεί παράγοντας αντισώματα σε μια πρωτεΐνη του ιού. Αλλά το εμβόλιο περιέχει επίσης χημικές ουσίες που ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα. Είναι πιθανό αυτή η ανοσολογική ώθηση να εξαλείφει χαμηλού επιπέδου χρόνια φλεγμονή, η οποία διαφορετικά θα οδηγούσε σε κλινική νόσο». Πράγματι, το ανοσοενισχυτικό AS01B μπορεί να επαναπρογραμματίζει ανοσοκύτταρα (μονοκύτταρα) ώστε να παράγουν λιγότερα φλεγμονώδη μόρια (κυτοκίνες). Αυτό το φαινόμενο της «εκπαίδευσης της ανοσίας» (trained immunity) ανοίγει συναρπαστικές προοπτικές: τα εμβόλια μπορεί να έχουν μη ειδικές, ευεργετικές επιδράσεις πέρα από τον στόχο τους.

Συσχέτιση δεν σημαίνει αιτιότητα

Οι ίδιοι οι ερευνητές είναι οι πρώτοι που τονίζουν τον περιορισμό της μελέτης. Όπως δήλωσε ο Maxime Taquet: «Δεν μπορούμε να συμπεράνουμε οριστικά ότι υπάρχει αιτιώδης σύνδεση». Η μελέτη ήταν παρατηρητική, όχι τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή. Η Δρ Emily Rayens, επιδημιολόγος στην Kaiser Permanente, σημειώνει ότι τα ευρήματα είναι «ιδιαίτερα συναρπαστικά» επειδή είναι πιο αξιόπιστα από προηγούμενες εργασίες, αλλά προσθέτει: «Χρειάζεται περισσότερη δουλειά για να επιβεβαιωθεί αν το εμβόλιο πραγματικά μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων».

Η μελέτη του 2026 προστίθεται σε ένα αυξανόμενο σώμα ερευνών που δείχνουν ότι το ανασυνδυασμένο εμβόλιο κατά του έρπητα ζωστήρα μπορεί να έχει οφέλη πέρα από την πρόληψη της νόσου. Η ίδια ερευνητική ομάδα της Οξφόρδης είχε προηγουμένως συνδέσει το Shingrix με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας. Όπως συνοψίζει ο John Tregoning του Imperial College London: «Οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο κατά του έρπητα ζωστήρα όχι μόνο επειδή τους προστατεύει από τον έρπητα ζωστήρα —που μπορεί να είναι πολύ δυσάρεστος και επικίνδυνος— αλλά και επειδή δυνητικά τους προσφέρει προστασία από την άνοια και την καρδιακή νόσο».