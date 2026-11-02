Το ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παθολογικής Ογκολογίας (ESMO 2026), που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη από τις 23 έως τις 27 Οκτωβρίου, δεν ήταν απλώς μια ακόμη συνάντηση επιστημόνων. Ήταν το σημείο όπου η θεωρία συνάντησε την κλινική πράξη και όπου τα δεδομένα από τις μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές φάσης 3 ήρθαν να απαντήσουν σε ερωτήματα που ταλάνιζαν την ογκολογική κοινότητα για χρόνια. Το μήνυμα ήταν σαφές: η σύγχρονη ογκολογία δεν εξελίσσεται μόνο προς την κατεύθυνση των «νέων φαρμάκων», αλλά προς μια πιο έξυπνη, πιο στοχευμένη και πιο εξατομικευμένη αντιμετώπιση του καρκίνου. Από τα πρώτα θετικά αποτελέσματα ενός εξατομικευμένου εμβολίου mRNA έως νέες θεραπείες που διπλασιάζουν την επιβίωση σε επιθετικές μορφές καρκίνου, το ESMO 2026 σηματοδοτεί μια νέα εποχή.

Καρκίνος του πνεύμονα: Τρία «χτυπήματα» που αλλάζουν την πρόγνωση

Ο καρκίνος του πνεύμονα ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του συνεδρίου, με τρεις μελέτες που ανέδειξαν σημαντικό όφελος στη συνολική επιβίωση.

Μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα (SCLC): Το tarlatamab φέρνει επανάσταση

Ο μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα είναι μια από τις πιο επιθετικές μορφές καρκίνου, με περιορισμένη θεραπευτική πρόοδο εδώ και δεκαετίες. Η μελέτη DeLLphi-305 ήρθε να αλλάξει αυτή την εικόνα. Η προσθήκη του tarlatamab (ενός αμφιειδικού αντισώματος που στοχεύει τα CD3 και DLL3) στη θεραπεία συντήρησης με durvalumab, μετά την αρχική χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία, αύξησε τη διάμεση συνολική επιβίωση από 12,7 σε 21,1 μήνες — μια διαφορά 8,4 μηνών — μειώνοντας τον σχετικό κίνδυνο θανάτου κατά 58% (HR 0,42). Η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου ήταν 7,4 μήνες έναντι 1,9 μηνών με τη μονοθεραπεία durvalumab (HR 0,34). Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που, όπως σημείωσαν οι ερευνητές, είναι σπάνιο για αυτή την ασθένεια και ανοίγει νέους δρόμους για τη διαχείριση του SCLC.

Μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα (NSCLC): Το divarasib υπερέχει των υπαρχόντων αναστολέων KRAS

Στον προθεραπευμένο προχωρημένο NSCLC με μετάλλαξη KRAS G12C, η μελέτη KRASCENDO-1 συνέκρινε το νέο divarasib με τους υπάρχοντες αναστολείς sotorasib ή adagrasib. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: η διάμεση συνολική επιβίωση αυξήθηκε από 12,0 σε 17,7 μήνες (HR 0,56, p=0,0005), και η επιβίωση χωρίς εξέλιξη από 5,7 σε 9,8 μήνες (HR 0,58). Το divarasib φαίνεται να έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα και καλύτερο προφίλ ασφάλειας από τους προκατόχους του, θέτοντας νέα πρότυπα στη θεραπεία αυτής της υποομάδας ασθενών.

NSCLC με μετάλλαξη EGFR: Ο συνδυασμός osimertinib + savolitinib

Η μελέτη SAFFRON εξέτασε ασθενείς με EGFR-μεταλλαγμένο NSCLC που εμφάνισαν εξέλιξη υπό osimertinib και είχαν υψηλή έκφραση ή ενίσχυση του MET. Ο συνδυασμός osimertinib + savolitinib βελτίωσε τη διάμεση συνολική επιβίωση από 12,9 σε 17,8 μήνες (HR 0,68) και την επιβίωση χωρίς εξέλιξη από 5,4 σε 7,6 μήνες (HR 0,55). Το εύρημα υπογραμμίζει τη σημασία του επαναληπτικού μοριακού ελέγχου στην εξέλιξη της νόσου, ώστε να αναγνωρίζονται οι μηχανισμοί αντίστασης και να επιλέγεται η καταλληλότερη επόμενη θεραπεία.

Καρκίνος του στομάχου: Το sonesitatug vedotin «διπλασιάζει» την επιβίωση σε προχωρημένη νόσο

Η μελέτη CLARITY-Gastric01 παρουσίασε τα αποτελέσματα του sonesitatug vedotin, ενός νέου συζευγμένου αντισώματος-φαρμάκου (ADC) που στοχεύει την πρωτεΐνη CLDN18.2. Σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο στομάχου ή γαστροοισοφαγικής συμβολής που είχαν λάβει προηγούμενες θεραπείες, η διάμεση συνολική επιβίωση αυξήθηκε από 6,4 σε 10,6 μήνες (HR 0,58), μειώνοντας τον κίνδυνο θανάτου κατά 42%. Το πιο εντυπωσιακό εύρημα αφορούσε τους ασθενείς που έλαβαν τη θεραπεία από την τρίτη γραμμή και μετά, όπου η διάμεση επιβίωση διπλασιάστηκε — από 5,0 σε 10,0 μήνες (HR 0,47). Πρόκειται για την πρώτη φορά που ένα anti-CLDN18.2 ADC δείχνει στατιστικά σημαντικό και κλινικά σημαντικό όφελος επιβίωσης σε αυτή τη ρύθμιση, προσφέροντας νέα ελπίδα σε ασθενείς με περιορισμένες επιλογές.

Καρκίνος του ενδομητρίου: Δύο νέες στρατηγικές

Sacituzumab tirumotecan (Sac-TMT): Ένα νέο ADC

Η μελέτη TroFuse-005 αξιολόγησε το sacituzumab tirumotecan, ένα ADC που στοχεύει την TROP2, σε ασθενείς με προχωρημένο ή υποτροπιάζοντα καρκίνο του ενδομητρίου που είχαν ήδη λάβει χημειοθεραπεία με πλατίνα και ανοσοθεραπεία. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: η διάμεση συνολική επιβίωση αυξήθηκε από 12,1 σε 19,0 μήνες (HR 0,68), μειώνοντας τον κίνδυνο θανάτου κατά 32%, και η επιβίωση χωρίς εξέλιξη από 3,9 σε 7,2 μήνες (HR 0,59). Το όφελος συνοδεύτηκε από αυξημένη συχνότητα σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη προσεκτικής επιλογής και παρακολούθησης των ασθενών.

Pembrolizumab ως μονοθεραπεία: Μια «χωρίς χημειοθεραπεία» επιλογή

Η μελέτη KEYNOTE-C93 συνέκρινε την pembrolizumab ως μονοθεραπεία με την κλασική χημειοθεραπεία (καρβοπλατίνη + πακλιταξέλη) σε ασθενείς με dMMR (ανεπάρκεια του μηχανισμού επιδιόρθωσης του DNA) προχωρημένο ή υποτροπιάζοντα καρκίνο του ενδομητρίου. Η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη αυξήθηκε από 8,4 σε 38,2 μήνες (HR 0,57), μειώνοντας τον κίνδυνο εξέλιξης ή θανάτου κατά 43%. Ωστόσο, η μελέτη δεν συνέκρινε τη μονοθεραπεία με τον σημερινό συνδυασμό χημειοθεραπείας και ανοσοθεραπείας, ούτε απέδειξε στατιστικά σημαντική βελτίωση στη συνολική επιβίωση. Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν τη δυνατότητα αποφυγής της χημειοθεραπείας σε επιλεγμένες περιπτώσεις, χωρίς να τεκμηριώνουν γενικευμένη αντικατάσταση της καθιερωμένης συνδυαστικής θεραπείας.

Καρκίνος της ουροδόχου κύστης: Η μελέτη VOLGA αλλάζει την περιεγχειρητική θεραπεία

Στον μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης, η μελέτη VOLGA ανέδειξε σημαντική πρόοδο για ασθενείς που δεν είναι κατάλληλοι για χημειοθεραπεία με σισπλατίνη ή δεν επιθυμούν να τη λάβουν. Ο συνδυασμός enfortumab vedotin + durvalumab μείωσε τον κίνδυνο υποτροπής, εξέλιξης ή θανάτου κατά 49% και τον κίνδυνο θανάτου κατά 42% έναντι της ομάδας ελέγχου. Παράλληλα, το ποσοστό πλήρους παθολογοανατομικής ανταπόκρισης έφτασε περίπου το 45%, έναντι 10% στην ομάδα ελέγχου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη σε ασθενείς με δυνητικά ιάσιμη νόσο, για τους οποίους οι προεγχειρητικές θεραπευτικές επιλογές ήταν μέχρι σήμερα περιορισμένες.

Καρκίνος του παχέος εντέρου: Η διπλή ανοσοθεραπεία επιβεβαιώνει την αξία της

Στον μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου με MSI-H/dMMR, η μελέτη CheckMate 8HW επιβεβαίωσε τον ρόλο του συνδυασμού nivolumab + ipilimumab. Στην πρώτη γραμμή θεραπείας, η διάμεση συνολική επιβίωση δεν επιτεύχθηκε με τον συνδυασμό, έναντι 50,1 μηνών με τη χημειοθεραπεία, με μείωση του σχετικού κινδύνου θανάτου κατά 63% (HR 0,37). Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι ο μοριακός χαρακτηρισμός του όγκου μπορεί να καθορίσει ουσιαστικά τη θεραπευτική στρατηγική, προσφέροντας σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών τη δυνατότητα μακροχρόνιου ελέγχου της νόσου.

Καρκίνος του μαστού: Η ριμποσικλίμπη «κερδίζει» και σε βάθος χρόνου

Στον πρώιμο, ορμονοευαίσθητο, HER2-αρνητικό καρκίνο του μαστού σταδίου II ή III, τα εξαετή αποτελέσματα της μελέτης NATALEE επιβεβαίωσαν τη διατήρηση του οφέλους από την προσθήκη ριμποσικλίμπης στην επικουρική ορμονοθεραπεία. Η εξαετής συνολική επιβίωση ανήλθε σε 91,9% έναντι 89,7% με την ορμονοθεραπεία μόνο, μια απόλυτη βελτίωση 2,1% και μείωση του κινδύνου θανάτου κατά 19,1%. Το όφελος στην πρόληψη των υποτροπών διευρύνθηκε από 4,1% στα πέντε χρόνια σε 5,3% στα έξι, ενισχύοντας τη σημασία της αποτελεσματικότερης θεραπείας ήδη από τα πρώιμα στάδια.

Καρκίνος του προστάτη: Ο darolutamide μειώνει τον κίνδυνο μετάστασης

Στον εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη πολύ υψηλού κινδύνου, η μελέτη DASL-HiCaP έδειξε ότι η προσθήκη darolutamide στη μακροχρόνια ανδρογονική αποστέρηση και την ακτινοθεραπεία βελτιώνει σημαντικά την επιβίωση χωρίς μεταστάσεις. Το τετραετές ποσοστό επιβίωσης χωρίς μεταστάσεις έφτασε το 95% με το darolutamide, έναντι 88% με το placebo, μειώνοντας τον κίνδυνο μετάστασης ή θανάτου κατά 58%. Το αποτέλεσμα αναδεικνύει τη σημασία της εντατικοποίησης της θεραπείας σε κατάλληλα επιλεγμένους ασθενείς, με στόχο τη μείωση της πιθανότητας μελλοντικής μεταστατικής εξέλιξης.

Μελάνωμα: Το εξατομικευμένο εμβόλιο mRNA γράφει ιστορία

Μία από τις πιο καινοτόμες εξελίξεις αφορούσε τη μελέτη INTerpath-001, στην οποία αξιολογήθηκε το intismeran autogene, ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό εμβόλιο τεχνολογίας mRNA. Το εμβόλιο σχεδιάζεται με βάση τα ιδιαίτερα γενετικά χαρακτηριστικά του όγκου κάθε ασθενούς και στοχεύει στην ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος έναντι συγκεκριμένων νεοαντιγόνων. Η προσθήκη του στην επικουρική θεραπεία με pembrolizumab, μετά τη χειρουργική αφαίρεση μελανώματος υψηλού κινδύνου, μείωσε τον κίνδυνο υποτροπής ή θανάτου κατά 42% (HR 0,58). Στα δύο χρόνια, το 82,2% των ασθενών που έλαβαν τον συνδυασμό παρέμεναν χωρίς υποτροπή, έναντι 70,0% στην ομάδα που έλαβε μόνο pembrolizumab. Αν και τα δεδομένα συνολικής επιβίωσης παραμένουν ανώριμα, πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη εξατομικευμένων αντικαρκινικών εμβολίων.

Καρκίνος των χοληφόρων: Το ivonescimab διευρύνει τις επιλογές

Στον καρκίνο των χοληφόρων, η μελέτη HARMONi-GI1 ανέδειξε όφελος συνολικής επιβίωσης με τον συνδυασμό ivonescimab (ένα αμφιειδικό αντίσωμα PD-1/VEGF) και χημειοθεραπείας. Η διάμεση συνολική επιβίωση ήταν 14,9 μήνες έναντι 12,1 μηνών με τον συνδυασμό durvalumab και χημειοθεραπείας. Η μελέτη διευρύνει τις προοπτικές θεραπευτικής στόχευσης περισσότερων του ενός βιολογικών μηχανισμών σε μια κακοήθεια με περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές.

Η μεγάλη εικόνα: Δύο παράλληλες επαναστάσεις

Το ESMO 2026 ανέδειξε ότι η σύγχρονη ογκολογία εξελίσσεται σε δύο παράλληλες κατευθύνσεις. Από τη μία πλευρά, νέες θεραπείες —όπως το tarlatamab, το divarasib και τα νέα ADC— επιτυγχάνουν ουσιαστική αύξηση της συνολικής επιβίωσης ακόμη και σε ιδιαίτερα επιθετικές μορφές καρκίνου, όπως ο μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα και ο καρκίνος του στομάχου. Από την άλλη, η αξιοποίηση της μοριακής πληροφορίας —μέσω του επαναληπτικού μοριακού ελέγχου, της ανάλυσης του μικροπεριβάλλοντος του όγκου και της ανάπτυξης εξατομικευμένων εμβολίων— επιτρέπει την ακριβέστερη επιλογή της θεραπείας, τη μείωση των υποτροπών και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της νόσου ήδη από τα πρώιμα στάδια.

Παρότι αρκετές από τις νέες θεραπείες βρίσκονται ακόμη σε διαδικασία κανονιστικής αξιολόγησης και δεν έχουν ενσωματωθεί στην καθημερινή κλινική πρακτική, τα αποτελέσματα δημιουργούν ουσιαστικές προοπτικές για μια περισσότερο αποτελεσματική, εξατομικευμένη και ανθρωποκεντρική αντιμετώπιση του καρκίνου. Και αυτό, σε τελική ανάλυση, είναι το πραγματικό μέτρο της επιτυχίας.