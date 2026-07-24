Το Metropolitan Hospital, σε συνεργασία με το Τζάνειο Νοσοκομείο, διοργανώνει Εθελοντική Αιμοδοσία τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, 10:00 -14:00 με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.

Αυτή την εποχή οι ανάγκες για αίμα παραμένουν αυξημένες, ενώ οι αιμοδοσίες παρουσιάζουν σημαντική μείωση λόγω των θερινών αδειών, γεγονός που οδηγεί συχνά σε ελλείψεις. Η αιμοδοσία είναι ανοιχτή για το ευρύτερο κοινό και το Metropolitan Hospital καλεί όλους τους υγιείς εθελοντές να αφιερώσουν λίγα λεπτά από τον χρόνο τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κάλυψη των αναγκών των ασθενών και αυτό το καλοκαίρι.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας 18-65 ετών (κατ’ εξαίρεση και άνω των 65 ετών, κατόπιν ιατρικής έγκρισης), με βάρος άνω των 50 κιλών και καλή κατάσταση υγείας. Δεν μπορούν να δώσουν αίμα άτομα με ιστορικό ίκτερου ή ηπατίτιδας, καρκίνου, καρδιοπάθειας, επιληψίας ή αιμορραγικών διαταραχών. Επιπλέον, για λόγους ασφάλειας απαιτείται αποχή τους τελευταίους τέσσερις μήνες από τατουάζ ή piercing, χρήση ουσιών και συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, ενώ η αιμοδοσία δεν συνιστάται σε άτομα που βρίσκονται σε έντονη αθλητική προετοιμασία.

Μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας σε αυτό το link: https://www.aimodosia365.gr/platforma-rantevou

Με μια απλή πράξη προσφοράς, κάθε εθελοντής αιμοδότης μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διασφάλιση της επάρκειας αίματος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και στην υποστήριξη των ασθενών που το έχουν ανάγκη.

Πριν τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις, αφιερώστε λίγα πολύτιμα λεπτά και χαρίστε ζωή.