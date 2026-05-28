Ένα καινοτόμο συμπλήρωμα διατροφής και το μοναδικό με ισχυρά επιστημονικά τεκμηριωμένα φυσικά συστατικά για στοχευμένη δράση επί του Προεμμηνορρυσιακού Συνδρόμου (PMS), πριν την έναρξη της περιόδου, αποτελεί το Eva Intima PMS SOS, με την υπογραφή των φαρμακευτικών εργαστηρίων της ΙnterMed.

Η μοναδική του σύνθεση κατοχυρώθηκε πρόσφατα με εθνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (GR1011181), το οποίο έχει κατατεθεί και διεθνώς με τη διεθνή αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας PCT/GR2025/000016, η οποία είναι υπό εξέταση.

Η πατέντα βασίζεται στον καινοτόμο συνδυασμό μυοϊνοσιτόλης, D- chiro-ινοσιτόλης, βιταμινών του συμπλέγματος Β, εκχυλίσματος λυγαριάς, εκχυλίσματος Rooibos και N-ακετυλοκυστεΐνης, ο οποίος συνδυασμός είναι μορφοποιημένος σε πρακτική μορφή διασπειρόμενων κοκκίων για -on the go- λήψη, χωρίς τη χρήση νερού, με υπέροχη γεύση βερίκοκο.

Προσφέρει πολλαπλή και πολυεπίπεδη δράση: ορμονική, ψυχολογική και σωματική.

Συγκεκριμένα,

Η λυγαριά ρυθμίζει την προλακτίνη, ενώ εξισορροπεί τη δραστηριότητα του υποθαλάμου και της υπόφυσης-ωοθηκών.

Η μυοϊνοσιτόλη και η D-chiro ινοσιτόλη βελτιώνουν την ωοθηκική λειτουργία και ενισχύουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη, μειώνοντας ψυχολογικά και σωματικά συμπτώματα, όπως ευαισθησία στο στήθος.

Το σύμπλεγμα βιταμινών Β και ειδικά η Β6 εμπλέκονται στη σύνθεση σεροτονίνης και ντοπαμίνης και βελτιώνουν όχι μόνο τη διάθεση, αλλά και το φούσκωμα και την κόπωση.

Tο εκχύλισμα Rooibos και η N-ακετυλοκυστεΐνη, έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες, συμβάλλουν στην αντιφλεγμονώδη δράση και μειώνουν το οξειδωτικό στρες.

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Υγείας της Έμμηνου Ρύσης (28 Μαΐου), αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο η σημασία της ενημέρωσης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των συμπτωμάτων που σχετίζονται με τον εμμηνορρυσιακό κύκλο.

Το Προεμμηνορρυσιακό Σύνδρομο (PMS) αποτελεί μια καθημερινή πραγματικότητα για εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως, επηρεάζοντας τη σωματική, ψυχολογική και συναισθηματική τους ισορροπία. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως 1 έως 2 εβδομάδες πριν από την έναρξη της περιόδου και υποχωρούν με την έλευσή της, επηρεάζοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των γυναικών.

Σύμφωνα με έρευνες, έως και 75% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας εμφανίζουν κάποιο βαθμό συμπτωμάτων PMS, όπως:

Σωματικά: ευαισθησία στο στήθος, φούσκωμα, κράμπες, πονοκέφαλοι, κόπωση

Ψυχολογικά: κυκλοθυμία, ευερεθιστότητα, άγχος, καταθλιπτική διάθεση, δυσκολία συγκέντρωσης

Στο website του Eva Intima μάλιστα, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να μάθει πόσο την επηρεάζει το προεμμηνορυσιακό σύνδρομο (PMS) κάνοντας ένα απλό τεστ αυτοαξιολόγησης που βγάζει άμεσα τα αποτελέσματα.

Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 90771/23-07-2024 (Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης). Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε., Καλυφτάκη 27, 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ, Ελλάδα

