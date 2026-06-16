Γράφει η Καίτη Αντωνοπούλου, Γενική Γραμματέας, Ελληνική Εταιρεία Εμμηνόπαυσης/ΕΛΕΤΕΜ

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Η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να κάνει ορισμένα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης πιο έντονα. Με τις σωστές επιλογές, το καλοκαίρι μπορεί να παραμείνει μια εποχή ξεκούρασης, ευεξίας και απόλαυσης.

Το καλοκαίρι συνδέεται για τις περισσότερες γυναίκες με τις διακοπές, τη θάλασσα, την ξεκούραση και περισσότερο χρόνο για τον εαυτό τους. Όταν όμως η περίοδος αυτή συμπίπτει με την εμμηνόπαυση, οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να κάνουν ορισμένα συμπτώματα πιο έντονα και να επηρεάσουν την καθημερινότητα.

Οι εξάψεις, οι νυχτερινές εφιδρώσεις, οι διαταραχές ύπνου και η κόπωση είναι συχνά συμπτώματα που επιδεινώνονται το καλοκαίρι. Το σώμα προσπαθεί να διαχειριστεί τόσο τις ορμονικές αλλαγές όσο και τη ζέστη του περιβάλλοντος. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι οι γυναίκες πρέπει να στερηθούν τις χαρές του καλοκαιριού ή να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους.

Με λίγη οργάνωση και ορισμένες απλές καθημερινές συνήθειες, είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι δυσκολίες που μπορεί να εμφανιστούν σε αυτή την περίοδο.

Δώστε προτεραιότητα στην ενυδάτωση

Η επαρκής πρόσληψη υγρών είναι απαραίτητη το καλοκαίρι. Η αφυδάτωση μπορεί να αυξήσει το αίσθημα δυσφορίας και να κάνει τις εξάψεις πιο έντονες. Η κατανάλωση νερού σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα βοηθά τον οργανισμό να ρυθμίζει καλύτερα τη θερμοκρασία του.

Παράλληλα, είναι καλό να περιορίζεται η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και καφεΐνης, καθώς σε ορισμένες γυναίκες μπορεί να επιδεινώσουν τα συμπτώματα.

Επιλέξτε δροσερά και άνετα ρούχα

Τα φυσικά υφάσματα, όπως το βαμβάκι και το λινό, επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει καλύτερα και μειώνουν τη δυσφορία. Τα ανοιχτόχρωμα και φαρδιά ρούχα βοηθούν στη διατήρηση πιο σταθερής θερμοκρασίας σώματος και διευκολύνουν τη διαχείριση των εξάψεων.

Προσπαθήστε να αναγνωρίσετε τι πυροδοτεί τις εξάψεις

Κάθε γυναίκα βιώνει διαφορετικά την εμμηνόπαυση. Για ορισμένες, οι εξάψεις μπορεί να γίνονται πιο έντονες μετά την κατανάλωση πικάντικων τροφών, αλκοόλ ή καφεΐνης, ενώ σε άλλες επιδεινώνονται σε περιόδους άγχους ή έντονης κούρασης.

Η παρατήρηση των προσωπικών συνηθειών και η αναγνώριση των παραγόντων που επιδεινώνουν τα συμπτώματα μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην αντιμετώπισή τους.

Φροντίστε τον ύπνο σας

Οι νυχτερινές εφιδρώσεις είναι ένα από τα πιο συχνά και ενοχλητικά συμπτώματα της εμμηνόπαυσης. Ένα δροσερό υπνοδωμάτιο, ελαφριά σεντόνια και η αποφυγή βαριών γευμάτων αργά το βράδυ μπορούν να συμβάλουν σε καλύτερη ποιότητα ύπνου.

Ο επαρκής ύπνος δεν επηρεάζει μόνο τα επίπεδα ενέργειας αλλά και τη διάθεση, τη συγκέντρωση και τη συνολική ποιότητα ζωής.

Συνεχίστε να κινείστε

Η τακτική σωματική δραστηριότητα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους συμμάχους της υγείας κατά την εμμηνόπαυση. Το περπάτημα, η κολύμβηση ή άλλες ήπιες μορφές άσκησης βοηθούν στη διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους, στη βελτίωση της διάθεσης και στη γενικότερη ευεξία.

Το καλοκαίρι προτιμήστε τις πρωινές ή τις απογευματινές ώρες, όταν οι θερμοκρασίες είναι πιο χαμηλές.

Μην αμελείτε την υγεία των οστών σας

Η μείωση των οιστρογόνων μετά την εμμηνόπαυση σχετίζεται με αυξημένη απώλεια οστικής μάζας. Η επαρκής πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D, σε συνδυασμό με τη φυσική δραστηριότητα, συμβάλλουν στη διατήρηση της οστικής υγείας.

Το καλοκαίρι προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για υπαίθρια δραστηριότητα, πάντοτε με τα κατάλληλα μέτρα προστασίας από τον ήλιο.

Μην παραμελείτε τη σεξουαλική σας υγεία

Η κολπική ξηρότητα είναι ένα συχνό σύμπτωμα της εμμηνόπαυσης που μπορεί να επηρεάσει την άνεση και την ποιότητα της σεξουαλικής ζωής. Ευτυχώς, υπάρχουν σήμερα ασφαλείς και αποτελεσματικές επιλογές που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά.

Η συζήτηση με τον γυναικολόγο είναι το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε ενόχλησης χωρίς αμηχανία ή δισταγμό.

Ζητήστε βοήθεια όταν τη χρειάζεστε

Η εμμηνόπαυση είναι μια φυσιολογική φάση της ζωής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι γυναίκες πρέπει να υπομένουν σιωπηλά συμπτώματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους.

Εάν οι εξάψεις, οι διαταραχές ύπνου, οι εναλλαγές διάθεσης ή άλλα συμπτώματα επηρεάζουν την εργασία, τις σχέσεις ή την ποιότητα ζωής σας, απευθυνθείτε στον γυναικολόγο σας. Σήμερα υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές που μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ευεξία.

Το καλοκαίρι μπορεί να παραμείνει μια όμορφη εποχή. Η εμμηνόπαυση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εμπόδιο στην απόλαυση της ζωής. Με σωστή ενημέρωση, υγιεινές συνήθειες και εξατομικευμένη φροντίδα, οι γυναίκες μπορούν να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τις διακοπές, τις δραστηριότητες και τις στιγμές χαλάρωσης που προσφέρει το καλοκαίρι.

Άλλωστε, η εμμηνόπαυση δεν είναι το τέλος μιας διαδρομής. Είναι ένα νέο κεφάλαιο ζωής, το οποίο μπορεί να συνοδεύεται από υγεία, αυτοπεποίθηση και ποιότητα ζωής.