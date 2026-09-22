Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, η Boehringer Ingelheim Ελλάς παρουσίασε επίσημα στη χώρα μας τη διεθνή πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης «Αναγνώρισε το SOS». Στόχος της καμπάνιας είναι η έγκαιρη αναγνώριση ενός «σιωπηλού» αλλά κρίσιμου προειδοποιητικού σήματος: της αλβουμινουρίας – της αυξημένης δηλαδή πρωτεΐνης αλβουμίνης στα ούρα – που αποτελεί πρώιμο δείκτη αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου και ανιχνεύεται μέσω μιας απλής εξέτασης ούρων, γνωστής ως uACR (λόγος αλβουμίνης προς κρεατινίνη ούρων).¹,²

Το κεντρικό μήνυμα της πρωτοβουλίας είναι σαφές και άμεσο: «Όταν οι νεφροί εκπέμπουν SOS για την καρδιά σου, μην τους αγνοείς.»

Η σχέση καρδιάς – νεφρών στο επίκεντρο

Η πρωτοβουλία υλοποιείται με την επιστημονική υποστήριξη επτά ιατρικών εταιρειών – της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, του Ελληνικού Δικτύου Διαβήτη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης – καθώς και με την υποστήριξη των ενώσεων ασθενών: ΕΛΟΔΙ, Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών, ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ και Πανελλήνιου Συνδέσμου Πασχόντων από Καρδιοπάθειες.

Κατά την εκδήλωση, η έγκριτη δημοσιογράφος Κατερίνα Παναγοπούλου συντόνισε συζήτηση με τον Δημήτρη Αναγνωστάκη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Boehringer Ingelheim Ελλάς, ο οποίος αναφέρθηκε στη μακρόχρονη πορεία της εταιρείας στη χώρα, την παραγωγική μονάδα στο Κορωπί και τις πρόσφατες επενδύσεις που ενισχύουν τον διεθνή ρόλο της Ελλάδας στον όμιλο. Όπως τόνισε ο κ. Αναγνωστάκης, «η καινοτομία έχει ουσιαστικό αντίκτυπο μόνο όταν ο κίνδυνος αναγνωρίζεται εγκαίρως» , υπογραμμίζοντας ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική φιλοσοφία της εταιρείας για ενημέρωση, πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση.

Τι λένε οι ειδικοί

Ο καθηγητής Ευάγγελος Παπαχρήστου, Πρόεδρος της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας, ανέφερε: «Η Χρόνια Νεφρική Νόσος αποτελεί για το γενικό πληθυσμό ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας και συνήθως εξελίσσεται σιωπηλά χωρίς να δίνει συμπτώματα. Σε ομάδες υψηλού κινδύνου είναι αναγκαίος ο πρώιμος έλεγχος της νόσου.»

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Τούτουζας, Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, τόνισε: «Η καρδιά και οι νεφροί δεν λειτουργούν ως δύο ανεξάρτητα συστήματα. Η παρουσία αλβουμίνης στα ούρα μπορεί να αποτελεί ένα από τα πρώιμα σημάδια αυξημένου καρδιαγγειακού και νεφρικού κινδύνου. Γι’ αυτό έχει σημασία να μην εξετάζουμε μόνο τη νεφρική λειτουργία, αλλά και την αλβουμινουρία, μέσω του λόγου αλβουμίνης προς κρεατινίνη ούρων (uACR).» Υπενθύμισε μάλιστα ότι οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για την καρδιαγγειακή και τη χρόνια νεφρική νόσο, που δημοσιεύθηκαν τον Αύγουστο του 2026, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη αναγνώριση της νεφρικής νόσου σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο, με έλεγχο τόσο του eGFR όσο και της αλβουμινουρίας.³

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιούφης, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, επισήμανε: «Η υπέρταση δεν είναι απλώς συνώνυμη των αυξημένων τιμών αρτηριακής πίεσης. Η ουσιαστική αντιμετώπισή της σημαίνει μείωση του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου μέσω της προστασίας των οργάνων-στόχων.» Όπως τόνισε, η σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση δεν περιορίζεται στην επίτευξη μιας επιθυμητής τιμής αρτηριακής πίεσης, αλλά αποσκοπεί στη συνολική προστασία της υγείας του ασθενούς.⁴

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Μακρυλάκης, Πρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, σχολίασε: «Στον διαβήτη δεν αρκεί πλέον να γνωρίζουμε μόνο το σάκχαρο και τη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Πρέπει να γνωρίζουμε και την υγεία της καρδιάς και των νεφρών. Και εδώ το μήνυμα αφορά και τους γιατρούς: eGFR και uACR πρέπει να αποτελούν μέρος του τακτικού, συστηματικού ελέγχου του ανθρώπου με διαβήτη.»⁵

Το πλάνο της καμπάνιας

Η πρωτοβουλία «Αναγνώρισε το SOS» ξεκινά την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, και θα αναπτυχθεί μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλάνο ενημέρωσης που περιλαμβάνει τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ, υπαίθρια προβολή, ψηφιακό περιεχόμενο, συνεργασίες με δημιουργούς ψηφιακού περιεχομένου, ενημερωτικές δράσεις σε φαρμακεία, καθώς και ειδικά διαμορφωμένα ψηφιακά σημεία ενημέρωσης για ασθενείς και επαγγελματίες υγείας.

Με τον τρόπο αυτό, η καμπάνια φιλοδοξεί να μετατρέψει το παγκοσμίως αναγνωρίσιμο σήμα κινδύνου σε κλινικό εργαλείο πρόληψης, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους με αρτηριακή υπέρταση ή σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 να συζητήσουν με τον γιατρό τους για την εξέταση uACR. Η έγκαιρη ανίχνευση μετατρέπεται έτσι σε έγκαιρη δράση: περισσότερη ενημέρωση, περισσότερος έλεγχος, έγκαιρη διάγνωση και, τελικά, μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Σχετικά με την Boehringer Ingelheim

Η Boehringer Ingelheim δραστηριοποιείται σε πρωτοποριακές θεραπείες που μεταμορφώνουν τις ζωές, σήμερα και για τις επόμενες γενιές. Ως κορυφαία βιοφαρμακευτική εταιρεία με γνώμονα την έρευνα, η εταιρεία δημιουργεί αξία μέσω της καινοτομίας σε τομείς υψηλών ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών. Η Boehringer Ingelheim, που ιδρύθηκε το 1885 και παραμένει μία οικογενειακή επιχείρηση, έχει μια μακροπρόθεσμη, βιώσιμη προοπτική. Περισσότεροι από 53.000 εργαζόμενοι εξυπηρετούν περισσότερες από 130 αγορές στις δύο επιχειρηματικές μονάδες Human Pharma και Animal Health. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο www.boehringer-ingelheim.com.

Παραπομπές