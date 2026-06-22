Η γονιμότητα είναι ένας από τους πιο ευαίσθητους δείκτες της συνολικής υγείας και εξαρτάται άμεσα από τη μεταβολική κατάσταση του οργανισμού. Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική έρευνα έχει στραφεί στη σχέση μεταξύ παχυσαρκίας και υπογονιμότητας, καθώς το αυξημένο σωματικό βάρος φαίνεται να επηρεάζει πολλαπλούς ορμονικούς και βιολογικούς μηχανισμούς που σχετίζονται με την αναπαραγωγή. Σε αυτό το πλαίσιο, τα φάρμακα GLP-1, που έχουν φέρει επανάσταση στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, αρχίζουν να εξετάζονται και για τον πιθανό τους ρόλο στην αποκατάσταση της γονιμότητας.

Η παχυσαρκία δεν αφορά μόνο την αύξηση του λίπους. Συνδέεται με ορμονικές ανισορροπίες, αυξημένη αντίσταση στην ινσουλίνη και χρόνια φλεγμονή χαμηλού βαθμού. Αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν τη ρύθμιση των αναπαραγωγικών ορμονών και μπορούν να μειώσουν τη γονιμότητα τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες.

Στις γυναίκες, η παχυσαρκία σχετίζεται συχνά με το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS), μια από τις βασικές αιτίες υπογονιμότητας. Το PCOS χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα ανδρογόνων, ανωοθυλακιορρηξία και μεταβολικές διαταραχές. Στους άνδρες, η παχυσαρκία συχνά οδηγεί σε μείωση της τεστοστερόνης και επιδείνωση της ποιότητας του σπέρματος, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τη δυνατότητα σύλληψης. Η διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους μέσω διατροφής και άσκησης παραμένει θεμελιώδης παράγοντας για τη βελτίωση της αναπαραγωγικής υγείας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον έχει επεκταθεί και σε φαρμακευτικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στο μεταβολικό σύστημα.

Πώς τα GLP-1 μπορεί να επηρεάζουν τη γονιμότητα

Οι αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1, όπως η σεμαγλουτίδη (Ozempic, Wegovy), χρησιμοποιούνται κυρίως για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και του διαβήτη τύπου 2. Έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στη μείωση του σωματικού βάρους και στη βελτίωση της ινσουλινοευαισθησίας. Νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι ενδέχεται να έχουν και ευρύτερες βιολογικές επιδράσεις, συμπεριλαμβανομένης πιθανής επίδρασης στη γονιμότητα.

Στις γυναίκες, μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Fertility and Sterility έδειξε ότι γυναίκες με μεταβολικά χαρακτηριστικά που προσομοιάζουν το σύνδρομο πολυκυστικών ωθηκών εμφάνισαν πιθανή βελτίωση της ωορρηξίας μετά από χρήση σεμαγλουτίδης. Το εύρημα αυτό ενισχύει την υπόθεση ότι η βελτίωση του μεταβολισμού μπορεί να οδηγήσει σε αποκατάσταση της αναπαραγωγικής λειτουργίας. Παράλληλα, η κλινική δοκιμή RESTORE εξετάζει τη δράση της σεμαγλουτίδης και της μετφορμίνης σε άτομα με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών και παχυσαρκία, με στόχο να διαπιστωθεί αν η φαρμακευτική παρέμβαση μπορεί να επαναφέρει την ωορρηξία και να ενισχύσει τη γονιμότητα. Το PCOS αποτελεί σύνθετη ενδοκρινική διαταραχή, όπου η παχυσαρκία επιδεινώνει τις ορμονικές ανισορροπίες και διαταράσσει τη λειτουργία των ωοθηκών. Σε αυτό το πλαίσιο, η πιθανή επίδραση των GLP-1 φαρμάκων θεωρείται σημαντική, αν και ακόμη δεν έχει τεκμηριωθεί οριστικά.

Στους άνδρες, αντίστοιχα ευρήματα προκύπτουν από μελέτες που αφορούν την ανδρική γονιμότητα. Σε αναλύσεις κλινικών δοκιμών δεν καταγράφηκαν αρνητικές επιδράσεις των GLP-1 φαρμάκων στη λειτουργία του αναπαραγωγικού συστήματος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήθηκαν βελτιώσεις στα επίπεδα τεστοστερόνης και στην ποιότητα του σπέρματος. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι τα οφέλη αυτά πιθανότατα δεν οφείλονται σε άμεση δράση των φαρμάκων στο αναπαραγωγικό σύστημα, αλλά στη συνολική βελτίωση της μεταβολικής υγείας. Η απώλεια σωματικού βάρους φαίνεται να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, καθώς συμβάλλει στην αποκατάσταση της ορμονικής ισορροπίας και στη μείωση της φλεγμονής.

Στους άνδρες, η μείωση του βάρους συνδέεται με αύξηση της ενδογενούς παραγωγής τεστοστερόνης και βελτίωση της σπερματογένεσης. Στις γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, η βελτίωση της ινσουλινοαντίστασης μπορεί να οδηγήσει σε πιο σταθερή ωορρηξία.

Οι «άγνωστες εγκυμοσύνες» και η προσοχή που απαιτείται

Παρά τα ενθαρρυντικά ευρήματα, η επιστημονική κοινότητα παραμένει επιφυλακτική. Τα διαθέσιμα δεδομένα προέρχονται κυρίως από μικρές ή πρώιμες μελέτες και δεν επαρκούν για να υποστηρίξουν τη χρήση των GLP-1 φαρμάκων ως θεραπεία υπογονιμότητας. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, απαιτούνται μεγαλύτερες και μακροχρόνιες κλινικές μελέτες, ώστε να διαπιστωθεί αν οι παρατηρούμενες βελτιώσεις μεταφράζονται σε αυξημένα ποσοστά εγκυμοσύνης και καλύτερα αναπαραγωγικά αποτελέσματα.

Ένα φαινόμενο που έχει προκαλέσει ανησυχία είναι οι αναφορές για «απροσδόκητες» εγκυμοσύνες σε γυναίκες που χρησιμοποιούσαν GLP-1 φάρμακα. Πολλές από αυτές τις γυναίκες πάσχουν από υπογονιμότητα και είχαν αποδεχτεί την ιδέα ότι δεν θα μπορούσαν να τεκνοποιήσουν. Η ξαφνική σύλληψη, ενώ λάμβαναν φάρμακα για την απώλεια βάρους, δείχνει ότι η ομαλοποίηση του μεταβολισμού μπορεί να «ξεκλειδώσει» τη γονιμότητα.

Ωστόσο, αυτό το φαινόμενο φέρνει στο προσκήνιο και ένα σημαντικό ζήτημα ασφάλειας. Δεδομένου ότι η επίδραση των GLP-1 φαρμάκων στην εγκυμοσύνη δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, οι ειδικοί συνιστούν τη διακοπή τους πριν από την προσπάθεια σύλληψης και την αποφυγή χρήσης τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η έλλειψη μακροχρόνιων δεδομένων καθιστά επιτακτική την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια τόσο της μητέρας όσο και του εμβρύου.