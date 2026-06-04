Μια μεγάλη αναδρομική ανάλυση που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «JCO Oncology Practice» έφερε στο φως ενθαρρυντικά ευρήματα: οι γυναίκες που λαμβάνουν φάρμακα GLP-1 για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ή του διαβήτη τύπου 2 εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού. Σύμφωνα με την ανάλυση, η οποία περιελάμβανε περισσότερες από 110.000 γυναίκες ηλικίας 45 έως 80 ετών, η μείωση του κινδύνου έφτασε περίπου το 30% σε σύγκριση με όσες δεν λάμβαναν τα συγκεκριμένα φάρμακα.

Τα φάρμακα GLP-1 (αγωνιστές του υποδοχέα του πεπτιδίου-1 που μοιάζει με γλυκαγόνη) είναι ήδη ευρέως γνωστά για την αποτελεσματικότητά τους στη ρύθμιση του σακχάρου και την απώλεια βάρους, ιδιαίτερα μέσω δημοφιλών σκευασμάτων όπως η σεμαγλουτίδη (Ozempic, Wegovy) και η τιρζεπατίδη (Mounjaro). Ωστόσο, η νέα αυτή μελέτη αναδεικνύει μια ακόμη διάσταση των φαρμάκων αυτών: την πιθανή χημειοπροληπτική τους δράση έναντι του καρκίνου του μαστού.

Η ερευνητική ομάδα ανέλυσε ιατρικά αρχεία 111.646 γυναικών με δείκτη μάζας σώματος (BMI) ίσο ή μεγαλύτερο του 25 (δηλαδή υπέρβαρων ή παχύσαρκων), οι οποίες είχαν υποβληθεί σε απεικονιστικό έλεγχο μαστού μεταξύ Ιανουαρίου 2022 και Ιουνίου 2025. Από αυτές, το 13,7% (15.264 γυναίκες) είχε λάβει συνταγή για κάποιο φάρμακο GLP-1. Οι ερευνητές συνέκριναν την εμφάνιση νέων περιστατικών καρκίνου του μαστού σε δύο διαφορετικές αναλύσεις: στο σύνολο του δείγματος και σε μια μικρότερη, πιο ομοιογενή ομάδα όπου κάθε χρήστρια GLP-1 αντιστοιχίστηκε με μια μη χρήστρια ίδιας ηλικίας, φυλής, εθνικότητας, BMI, πυκνότητας μαστού και διαβητικής κατάστασης. Και στις δύο περιπτώσεις, τα αποτελέσματα ήταν συνεπή: στο σύνολο του δείγματος καταγράφηκε 35,1% χαμηλότερη πιθανότητα διάγνωσης καρκίνου του μαστού, ενώ στην αντιστοιχισμένη ομάδα η μείωση ήταν 30,5%.

Η σχέση μεταξύ παχυσαρκίας και καρκίνου του μαστού είναι καλά τεκμηριωμένη, ιδιαίτερα στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Ο λιπώδης ιστός παράγει οιστρογόνα και προάγει χρόνια φλεγμονή χαμηλού βαθμού, παράγοντες που συνδέονται με την ογκογένεση. Ως εκ τούτου, η απώλεια βάρους από μόνη της θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο. Ωστόσο, οι ερευνητές υποπτεύονται ότι τα φάρμακα GLP-1 μπορεί να δρουν και ανεξάρτητα από την απώλεια βάρους, μέσω της άμεσης μείωσης της συστηματικής φλεγμονής. Οι υποδοχείς GLP-1 εκφράζονται σε κύτταρα του ανοσοποιητικού και η ενεργοποίησή τους φαίνεται να ρυθμίζει προφλεγμονώδεις κυτοκίνες, δημιουργώντας ένα λιγότερο ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων.

Παρά την ενθάρρυνση, η επικεφαλής της μελέτης, καθηγήτρια Ακτινολογίας Ελίζαμπεθ ΜακΝτόναλντ από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, προειδοποιεί ότι πρόκειται για μελέτη παρατήρησης και όχι για τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή. Αυτό σημαίνει ότι τα ευρήματα δείχνουν συσχέτιση, αλλά δεν αποδεικνύουν αιτιώδη σχέση. Παράγοντες όπως η διάρκεια χρήσης των φαρμάκων, ο τύπος του GLP-1, η γενετική προδιάθεση και ο τύπος ή το στάδιο του καρκίνου δεν λήφθηκαν υπόψη. Ωστόσο, τα αποτελέσματα προστίθενται σε ένα αυξανόμενο σώμα τεκμηρίωσης που υποδηλώνει ότι τα GLP-1 θα μπορούσαν να έχουν ευρύτερη ογκοπροστατευτική δράση. Προηγούμενες παρατηρησιακές μελέτες έχουν ήδη συνδέσει τα φάρμακα αυτά με χαμηλότερο κίνδυνο για άλλες μορφές καρκίνου (π.χ. καρκίνο του παχέος εντέρου) και με βελτιωμένη έκβαση σε επιζώντες καρκίνου.

Η επόμενη μέρα απαιτεί προοπτικές κλινικές δοκιμές, οι οποίες αποτελούν το «χρυσό πρότυπο» της ιατρικής έρευνας. Οι επιστήμονες σχεδιάζουν ήδη μια πολυκεντρική μελέτη για να διερευνήσουν εάν η χορήγηση GLP-1 μπορεί να μειώσει την επίπτωση του καρκίνου του μαστού σε γυναίκες υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με οικογενειακό ιστορικό ή προηγούμενη νόσο. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η ΜακΝτόναλντ, «τελικός μας στόχος είναι να βρούμε καλύτερες επιλογές για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει σημαντική βελτίωση στα ποσοστά επιβίωσης. Θα θέλαμε να δούμε αντίστοιχη πρόοδο και στην πρόληψη». Μέχρι τότε, τα ευρήματα αυτά λειτουργούν ως μια πολλά υποσχόμενη ένδειξη, αλλά όχι ως απόδειξη, και υπογραμμίζουν την ανάγκη για συνέχιση της έρευνας στον συναρπαστικό τομέα της επαναχρησιμοποίησης φαρμάκων για την ογκοπροφύλαξη.