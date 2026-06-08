Μια νέα έρευνα από το Ινστιτούτο Καρδιάς και Αγγείων Mass General Brigham και το Ινστιτούτο Broad του MIT και του Χάρβαρντ αποκαλύπτει ότι η δαπαγλιφλοζίνη (dapagliflozin), ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στη μείωση του κινδύνου σε άτομα που είναι γενετικά προδιατεθειμένα να αναπτύξουν καρδιακή ανεπάρκεια.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nature Medicine, αναδεικνύουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης του γενετικού ελέγχου στις στρατηγικές πρόληψης της καρδιακής ανεπάρκειας. Ενώ η δαπαγλιφλοζίνη μείωσε τις νοσηλείες για καρδιακή ανεπάρκεια κατά 32% σε μη φορείς γενετικών παραλλαγών σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, το φάρμακο μείωσε τον κίνδυνο σε φορείς παραλλαγών μυοκαρδιοπάθειας κατά περίπου 80%.

«Ιστορικά, ο εντοπισμός μιας γενετικής παραλλαγής για μυοκαρδιοπάθεια σήμαινε κυρίως ότι λέγαμε σε έναν ασθενή ότι διατρέχει υψηλό κίνδυνο, χωρίς να έχουμε μια συγκεκριμένη προληπτική θεραπεία να προσφέρουμε. Αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι διαθέτουμε εργαλεία για τη μείωση του κινδύνου σε αυτά τα άτομα», δήλωσε ο συν-επικεφαλής συγγραφέας Shinwan Kany, επιστήμονας επισκέπτης στο Κέντρο Καρδιαγγειακής Έρευνας του Ινστιτούτου Καρδιάς και Αγγείων Mass General Brigham και του Ινστιτούτου Broad.

«Η μετάβαση προς μια πρώιμη, γενετικά καθοδηγούμενη παρέμβαση θα μπορούσε να μας επιτρέψει να προστατεύσουμε αυτούς τους ευάλωτους ασθενείς πολύ πριν αναπτύξουν συμπτώματα», δήλωσε ο συγγραφέας Christian T. Ruff, καρδιολόγος στο Ινστιτούτο Καρδιάς και Αγγείων Mass General Brigham και ανώτερος ερευνητής στην Ερευνητική Ομάδα TIMI.

Τα άτομα με διαβήτη συχνά διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο καρδιακής νόσου. Η δαπαγλιφλοζίνη θεραπεύει τον διαβήτη αυξάνοντας την απέκκριση γλυκόζης και νατρίου στα ούρα, μια διαδικασία που, μεταξύ άλλων, μπορεί να βοηθήσει την καρδιά να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Ενώ προηγούμενες μελέτες έχουν τεκμηριώσει ότι η δαπαγλιφλοζίνη μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία ασθενών με εγκατεστημένη καρδιακή νόσο και στην πρόληψη της ανάπτυξης καρδιακής ανεπάρκειας σε εκείνους χωρίς γνωστή νόσο, παρέμενε ασαφές έως τώρα εάν η ύπαρξη μιας παραλλαγής μυοκαρδιοπάθειας θα επηρέαζε το μέγεθος του οφέλους.

Για να αξιολογήσουν την επίδραση της αποτελεσματικότητας της δαπαγλιφλοζίνης σε φορείς παραλλαγών μυοκαρδιοπάθειας, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα γονιδιωματικής αλληλούχισης από τη δοκιμή DECLARE-TIMI 58, μια κλινική δοκιμή φάσης 3 που διερευνούσε τη θεραπεία με δαπαγλιφλοζίνη σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2.

Από 12.685 ασθενείς, εντόπισαν 121 που έφεραν μια παραλλαγή μυοκαρδιοπάθειας. Κατά τη διάρκεια μιας διάμεσης παρακολούθησης 4,2 ετών, το 16% των φορέων παραλλαγών μυοκαρδιοπάθειας που έλαβαν εικονικό φάρμακο νοσηλεύτηκαν για καρδιακή ανεπάρκεια. Η δαπαγλιφλοζίνη μείωσε τις νοσηλείες για καρδιακή ανεπάρκεια στο 3% στους φορείς, αντιπροσωπεύοντας μια σχετική μείωση του κινδύνου κατά 82% σε σύγκριση με τους φορείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Είναι σημαντικό ότι η δαπαγλιφλοζίνη έδειξε προστατευτικά αποτελέσματα σε συμμετέχοντες τόσο με όσο και χωρίς προηγούμενο ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας.