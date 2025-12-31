Τα καρδιακά περιστατικά αυξάνονται κατά 30% την παραμονή των Χριστουγέννων. «Καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών, συχνά βλέπουμε ανθρώπους να αγνοούν τα προειδοποιητικά σημάδια καρδιακών προβλημάτων επειδή δεν θέλουν να διαταράξουν τις οικογενειακές γιορτές», δήλωσε ο Ed Racht, διευθυντής της Global Medical Response.

«Είτε πρόκειται για πόνο στο στήθος, γρήγορο καρδιακό παλμό είτε για ξαφνική κατάρρευση, αυτά τα συμπτώματα θα μπορούσαν να σηματοδοτούν καρδιακή προσβολή, επικίνδυνη αρρυθμία ή ακόμα και καρδιακή ανακοπή», πρόσθεσε στη δήλωση. «Ο χρόνος είναι κρίσιμος σε αυτές τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης».

Έρευνες δείχνουν ότι περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από καρδιακές προσβολές κατά την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου από οποιαδήποτε άλλη εποχή του χρόνου, σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Circulation διαπίστωσε ότι περισσότεροι καρδιακοί θάνατοι συμβαίνουν τα Χριστούγεννα από οποιαδήποτε άλλη ημέρα του χρόνου, ακολουθούμενοι από τις 26 Δεκεμβρίου και την 1η Ιανουαρίου.

Υπάρχουν πολλαπλοί λόγοι για αυτές τις αιχμές, όπως η υπερκατανάλωση τροφής και τα γεύματα με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, η κατανάλωση αλκοόλ, το συναισθηματικό στρες από οικογενειακές καταστάσεις, οι χαμηλές θερμοκρασίες, που κάνουν την καρδιά να εργάζεται πιο σκληρά, και η αναβολή της ιατρικής φροντίδας λόγω κοινωνικών συνθηκών.

Οι καρδιακές προσβολές συμβαίνουν όταν η ροή του αίματος προς τον καρδιακό μυ μειώνεται ή μπλοκάρεται, αναφέρει η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία. Τα προειδοποιητικά σημάδια περιλαμβάνουν πίεση ή δυσφορία στο στήθος, η οποία μπορεί να μοιάζει με καούρα, δυσφορία στα χέρια, την πλάτη, τον αυχένα, το σαγόνι ή το στομάχι ή δύσπνοια. Άλλα προειδοποιητικά σημάδια περιλαμβάνουν κρύο ιδρώτα, ναυτία, ταχυπαλμία ή ακανόνιστο καρδιακό παλμό, ζάλη και ασυνήθιστη κόπωση.

«Η ταχεία θεραπεία βελτιώνει σημαντικά την επιβίωση», δήλωσε ο Racht. «Η αναμονή για να δούμε αν τα συμπτώματα βελτιώνονται μπορεί να καθυστερήσει την εντατική θεραπεία».

Η κατανάλωση φαγητού και ποτού με μέτρο είναι οι καλύτερες προφυλάξεις, ακολουθούμενες από την ενυδάτωση, τη λήψη των φαρμάκων σας και την προθέρμανση πριν από οποιαδήποτε άσκηση σε κρύο καιρό, πρόσθεσε.

Οι γιορτές, ωστόσο, προσφέρουν και μια μικρή θεραπεία. Το γέλιο και το μοίρασμα στιγμών χαράς μπορούν να χαλαρώσουν και να διαστέλλουν τα αιμοφόρα αγγεία, αυξάνοντας τη ροή του αίματος έως και 20% και μειώνοντας την πίεση στην καρδιά, έγραψε ο Racht.

«Δώστε προτεραιότητα στο γέλιο», είπε, «και αν κάτι δεν σας φαίνεται σωστό, να ακούτε πάντα το σώμα σας και να ζητάτε βοήθεια όταν χρειάζεται. Μαζί, ας κάνουμε αυτές τις γιορτές χαρούμενες και υγιείς για την καρδιά».