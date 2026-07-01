Γράφει ο Ελευθέριος Καραδήμας, Ορθοπαιδικός-Χειρούργος

Το καλοκαίρι, για τους περισσότερους, είναι εποχή ξεκούρασης, ταξιδιών και γενικά περισσότερης κίνησης. Και όμως. Αυτή η αλλαγή στις καθημερινές μας συνήθειες συχνά φέρνει ενοχλήσεις από το μυοσκελετικό: πολύωρες μετακινήσεις, βαλίτσες, κολύμπι, πεζοπορία, θαλάσσια σπορ ή και δουλειές στο εξοχικό φορτώνουν μύες και αρθρώσεις, με πόνο σε μέση, αυχένα και ώμους.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ενοχλήσεις αυτές συνδέονται με μικροτραυματισμούς ή με απότομη αύξηση της σωματικής δραστηριότητας. Όταν οι μύες, οι τένοντες και οι σύνδεσμοι καταπονούνται περισσότερο από όσο έχουν συνηθίσει, ενεργοποιούνται τοπικοί μηχανισμοί φλεγμονής που εκδηλώνονται με πόνο, ευαισθησία και δυσκαμψία. Αν και συνήθως δεν πρόκειται για σοβαρές καταστάσεις, η έγκαιρη αντιμετώπισή τους συμβάλλει στη διατήρηση της λειτουργικότητας και στην αποφυγή μεγαλύτερης ταλαιπωρίας.

Οι μυοσκελετικές ενοχλήσεις του καλοκαιριού δεν αφορούν μόνο άτομα με προϋπάρχοντα προβλήματα στη μέση ή στις αρθρώσεις. Συχνά εμφανίζονται και σε ανθρώπους χωρίς προηγούμενο ιστορικό, επειδή το σώμα καλείται να προσαρμοστεί σε διαφορετικές απαιτήσεις από εκείνες της καθημερινότητας. Η πολύωρη παραμονή σε καθιστή θέση κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, η μεταφορά βαριών αποσκευών, οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις κατά την άσκηση ή ακόμη και η έλλειψη επαρκούς ξεκούρασης μπορούν να αυξήσουν την επιβάρυνση του μυοσκελετικού συστήματος και να ευνοήσουν την εμφάνιση πόνου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, μία από τις θεραπευτικές επιλογές που χρησιμοποιούνται ευρέως είναι το Nurofen 400 mg μαλακή κόκκινη κάψουλα, το οποίο περιέχει 400 mg υγρής ιβουπροφαίνης. Η ιβουπροφαίνη ανήκει στα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) και δρα τόσο στην ανακούφιση του πόνου όσο και στον έλεγχο της φλεγμονώδους αντίδρασης που συχνά τον συνοδεύει.

Η υγρή ιβουπροφαίνη αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το Nurofen 400 mg μαλακή κόκκινη κάψουλα. Η μορφή της μαλακής κάψουλας επιτρέπει στη δραστική ουσία να απορροφάται έως και δύο φορές πιο γρήγορα σε σύγκριση με τα συμβατικά δισκία ιβουπροφαίνης, συμβάλλοντας στην ταχύτερη έναρξη ανακούφισης από τον πόνο. Παράλληλα, μπορεί να προσφέρει ανακούφιση για έως και οκτώ ώρες. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα όταν οι ενοχλήσεις εμφανίζονται απρόσμενα, όπως μετά από πολύωρη οδήγηση, έντονη άσκηση ή μια ημέρα με αυξημένη φυσική δραστηριότητα.

Αξίζει να θυμόμαστε ότι ο πόνος αποτελεί συχνά ένα προειδοποιητικό σήμα του οργανισμού. Η επιμονή στη δραστηριότητα παρά την ύπαρξη συμπτωμάτων μπορεί να επιδεινώσει την καταπόνηση και να παρατείνει τον χρόνο αποκατάστασης. Για τον λόγο αυτό, η έγκαιρη ανακούφιση σε συνδυασμό με τη μείωση της επιβάρυνσης της πάσχουσας περιοχής συμβάλλουν στην ταχύτερη επαναφορά στις καθημερινές δραστηριότητες.

Η πρόληψη παραμένει ο αποτελεσματικότερος τρόπος περιορισμού των καλοκαιρινών μυοσκελετικών ενοχλήσεων. Η σωστή μεταφορά των αποσκευών, η σταδιακή αύξηση της φυσικής δραστηριότητας, η προθέρμανση πριν από την άσκηση, η διατήρηση καλής στάσης σώματος κατά τη διάρκεια των ταξιδιών και τα τακτικά διαλείμματα στις πολύωρες μετακινήσεις μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης πόνου.

Η επαρκής ενυδάτωση και η σταδιακή προσαρμογή του οργανισμού στις αυξημένες απαιτήσεις της εποχής αποτελούν επίσης σημαντικούς παράγοντες. Συχνά παρατηρείται η τάση να ξεκινά κανείς απότομα δραστηριότητες μεγαλύτερης έντασης χωρίς την απαραίτητη προετοιμασία. Κατάλληλα υποδήματα, όχι υπερβολική καταπόνηση τις πρώτες μέρες των διακοπών και σεβασμός στα όρια του σώματος μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη μείωση των τραυματισμών και των μυοσκελετικών ενοχλήσεων.

Παρότι οι περισσότεροι οξείς μυοσκελετικοί πόνοι υποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες, κάποιες περιπτώσεις απαιτούν ιατρική αξιολόγηση. Επίμονος πόνος, έντονο πρήξιμο, μούδιασμα, αδυναμία ή συμπτώματα που εμφανίζονται μετά από τραυματισμό δεν θα πρέπει να αγνοούνται, καθώς ενδέχεται να υποκρύπτουν σοβαρότερη βλάβη.

Με σωστή πρόληψη, έγκαιρη αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και κατάλληλη καθοδήγηση όταν χρειάζεται, οι μυοσκελετικές ενοχλήσεις δεν είναι ανάγκη να γίνουν εμπόδιο στις καλοκαιρινές δραστηριότητες και στις στιγμές χαλάρωσης που όλοι αναζητούμε.