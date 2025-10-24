Οι κιρσοί είναι διευρυμένες φλέβες στα πόδια που εμφανίζονται λόγω φλεβικής ανεπάρκειας. Δεν αποτελούν μόνο αισθητικό πρόβλημα, καθώς μπορούν επίσης να προκαλέσουν:
- Πόνο και βάρος στα πόδια
- Πρήξιμο στους αστραγάλους και τις γάμπες
- Κράμπες, φαγούρα, αίσθημα καύσου
- Δερματικές αλλαγές ή πληγές (φλεβικά έλκη)
«Εάν αφεθούν χωρίς θεραπεία, οι κιρσοί μπορεί να οδηγήσουν σε θρόμβωση, αιμορραγία ή χρόνια έλκη ποδιών», επισημαίνει ο κ. Γεώργιος Ελευθερίου, Διευθυντής Αγγειοχειρουργός Metropolitan Hospital και συνεχίζει:
Τι προκαλεί τους κιρσούς;
- Κληρονομικότητα: οικογενειακό ιστορικό κιρσών
- Εγκυμοσύνη: ορμονικές αλλαγές και αυξημένη πίεση στη λεκάνη
- Παχυσαρκία και καθιστική ζωή
- Εργασία με πολύωρη ορθοστασία ή καθιστική στάση
- Γήρανση: με τα χρόνια οι φλέβες χάνουν την ελαστικότητά τους
Πότε πρέπει να χειρουργηθούν οι κιρσοί;
«Οι ασθενείς συχνά ρωτούν: “Πότε χρειάζεται επέμβαση στους κιρσούς;”
Η απάντηση είναι: όταν οι κιρσοί προκαλούν συμπτώματα (πόνο, πρήξιμο, κράμπες) ή όταν υπάρχει κίνδυνος επιπλοκών. Δεν χρειάζεται να περιμένετε να φτάσουν σε προχωρημένο στάδιο», συστήνει.
Η έγκαιρη αντιμετώπιση:
- Ανακουφίζει άμεσα από τα ενοχλητικά συμπτώματα
- Προλαμβάνει σοβαρές επιπλοκές
- Βελτιώνει την εμφάνιση και την αυτοπεποίθηση
Ποιες είναι οι θεραπείες για κιρσούς στα πόδια;
Σήμερα η ιατρική προτείνει ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους με τοπική αναισθησία και άμεση κινητοποίηση:
- Ενδοφλεβικό λέιζερ (EVLA) ή Ραδιοσυχνότητες (RFA)
- Αφρός σκληροθεραπείας
- Μικροφλεβεκτομές – αφαίρεση επιφανειακών κιρσών με μικροσκοπικές τομές
Αυτές οι μέθοδοι προσφέρουν γρήγορη ανάρρωση, άμεση κινητοποίηση και λιγότερο πόνο σε σχέση με το κλασικό χειρουργείο.
Γιατί να επιλέξετε την αγγειοχειρουργική μας ομάδα;
- Εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία σε όλες τις σύγχρονες θεραπείες των κιρσών.
- Ακριβής διάγνωση με υπερηχογραφικό triplex, που αποτελεί το «χρυσό πρότυπο» για χαρτογράφηση του φλεβικού συστήματος.
- Εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας – αντιμετωπίζουμε την πραγματική αιτία των κιρσών, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα υποτροπής.
- Ολιστική φροντίδα: Από την πρώτη διάγνωση έως τους επανελέγχους, η ίδια ομάδα βρίσκεται δίπλα σας.
- Άμεση ανάρρωση και επιστροφή στην καθημερινότητα με ημερήσια νοσηλεία.
Γιατί να επιλέξετε το Metropolitan Hospital;
- Υποδομές τελευταίας τεχνολογίας για ενδοαγγειακές επεμβάσεις
- Πιστοποιημένα χειρουργεία και αναισθησιολογική κάλυψη για μέγιστη ασφάλεια
- Έμπειρη νοσηλευτική ομάδα εξειδικευμένη σε φλεβικές θεραπείες
- Ημερήσια νοσηλεία και επιστροφή στο σπίτι την ίδια μέρα
Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας
«Αν υποφέρετε από πόνο, πρήξιμο ή αισθητική ενόχληση λόγω κιρσών, μην το καθυστερείτε. Επικοινωνήστε μαζί μας και η εξειδικευμένη αγγειοχειρουργική μας ομάδα θα σας προσφέρει την πλέον σύγχρονη, ασφαλή και αποτελεσματική λύση. Η Αγγειοχειρουργική Κλινική του Metropolitan Hospital αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα όλα τα αγγειοχειρουργικά προβλήματα και είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των ασθενών 24 ώρες το 24ωρο», καταλήγει ο κ. Ελευθερίου.