Οι κιρσοί είναι διευρυμένες φλέβες στα πόδια που εμφανίζονται λόγω φλεβικής ανεπάρκειας. Δεν αποτελούν μόνο αισθητικό πρόβλημα, καθώς μπορούν επίσης να προκαλέσουν:

Πόνο και βάρος στα πόδια

Πρήξιμο στους αστραγάλους και τις γάμπες

Κράμπες, φαγούρα, αίσθημα καύσου

Δερματικές αλλαγές ή πληγές (φλεβικά έλκη)

«Εάν αφεθούν χωρίς θεραπεία, οι κιρσοί μπορεί να οδηγήσουν σε θρόμβωση, αιμορραγία ή χρόνια έλκη ποδιών», επισημαίνει ο κ. Γεώργιος Ελευθερίου, Διευθυντής Αγγειοχειρουργός Metropolitan Hospital και συνεχίζει:

Τι προκαλεί τους κιρσούς;

Κληρονομικότητα: οικογενειακό ιστορικό κιρσών

Εγκυμοσύνη: ορμονικές αλλαγές και αυξημένη πίεση στη λεκάνη

Παχυσαρκία και καθιστική ζωή

Εργασία με πολύωρη ορθοστασία ή καθιστική στάση

Γήρανση: με τα χρόνια οι φλέβες χάνουν την ελαστικότητά τους

Πότε πρέπει να χειρουργηθούν οι κιρσοί;

«Οι ασθενείς συχνά ρωτούν: “Πότε χρειάζεται επέμβαση στους κιρσούς;”

Η απάντηση είναι: όταν οι κιρσοί προκαλούν συμπτώματα (πόνο, πρήξιμο, κράμπες) ή όταν υπάρχει κίνδυνος επιπλοκών. Δεν χρειάζεται να περιμένετε να φτάσουν σε προχωρημένο στάδιο», συστήνει.

Η έγκαιρη αντιμετώπιση:

Ανακουφίζει άμεσα από τα ενοχλητικά συμπτώματα

Προλαμβάνει σοβαρές επιπλοκές

Βελτιώνει την εμφάνιση και την αυτοπεποίθηση

Ποιες είναι οι θεραπείες για κιρσούς στα πόδια;

Σήμερα η ιατρική προτείνει ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους με τοπική αναισθησία και άμεση κινητοποίηση:

Ενδοφλεβικό λέιζερ (EVLA) ή Ραδιοσυχνότητες (RFA)

Αφρός σκληροθεραπείας

Μικροφλεβεκτομές – αφαίρεση επιφανειακών κιρσών με μικροσκοπικές τομές

Αυτές οι μέθοδοι προσφέρουν γρήγορη ανάρρωση, άμεση κινητοποίηση και λιγότερο πόνο σε σχέση με το κλασικό χειρουργείο.

Γιατί να επιλέξετε την αγγειοχειρουργική μας ομάδα;

Εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία σε όλες τις σύγχρονες θεραπείες των κιρσών.

Ακριβής διάγνωση με υπερηχογραφικό triplex, που αποτελεί το «χρυσό πρότυπο» για χαρτογράφηση του φλεβικού συστήματος.

Εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας – αντιμετωπίζουμε την πραγματική αιτία των κιρσών, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα υποτροπής.

Ολιστική φροντίδα: Από την πρώτη διάγνωση έως τους επανελέγχους, η ίδια ομάδα βρίσκεται δίπλα σας.

Άμεση ανάρρωση και επιστροφή στην καθημερινότητα με ημερήσια νοσηλεία.

