Οι κιρσοί είναι διευρυμένες φλέβες στα πόδια που εμφανίζονται λόγω φλεβικής ανεπάρκειας. Δεν αποτελούν μόνο αισθητικό πρόβλημα, καθώς μπορούν επίσης να προκαλέσουν:

  • Πόνο και βάρος στα πόδια
  • Πρήξιμο στους αστραγάλους και τις γάμπες
  • Κράμπες, φαγούρα, αίσθημα καύσου
  • Δερματικές αλλαγές ή πληγές (φλεβικά έλκη)

«Εάν αφεθούν χωρίς θεραπεία, οι κιρσοί μπορεί να οδηγήσουν σε θρόμβωση, αιμορραγία ή χρόνια έλκη ποδιών», επισημαίνει ο κ. Γεώργιος Ελευθερίου, Διευθυντής Αγγειοχειρουργός Metropolitan Hospital και συνεχίζει:

Τι προκαλεί τους κιρσούς;

  • Κληρονομικότητα: οικογενειακό ιστορικό κιρσών
  • Εγκυμοσύνη: ορμονικές αλλαγές και αυξημένη πίεση στη λεκάνη
  • Παχυσαρκία και καθιστική ζωή
  • Εργασία με πολύωρη ορθοστασία ή καθιστική στάση
  • Γήρανση: με τα χρόνια οι φλέβες χάνουν την ελαστικότητά τους

Πότε πρέπει να χειρουργηθούν οι κιρσοί;

«Οι ασθενείς συχνά ρωτούν: “Πότε χρειάζεται επέμβαση στους κιρσούς;”

Η απάντηση είναι: όταν οι κιρσοί προκαλούν συμπτώματα (πόνο, πρήξιμο, κράμπες) ή όταν υπάρχει κίνδυνος επιπλοκών. Δεν χρειάζεται να περιμένετε να φτάσουν σε προχωρημένο στάδιο», συστήνει.
Η έγκαιρη αντιμετώπιση:

  • Ανακουφίζει άμεσα από τα ενοχλητικά συμπτώματα
  • Προλαμβάνει σοβαρές επιπλοκές
  • Βελτιώνει την εμφάνιση και την αυτοπεποίθηση

Ποιες είναι οι θεραπείες για κιρσούς στα πόδια;

Σήμερα η ιατρική προτείνει ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους με τοπική αναισθησία και άμεση κινητοποίηση:

  • Ενδοφλεβικό λέιζερ (EVLA) ή Ραδιοσυχνότητες (RFA)
  • Αφρός σκληροθεραπείας
  • Μικροφλεβεκτομές – αφαίρεση επιφανειακών κιρσών με μικροσκοπικές τομές

Αυτές οι μέθοδοι προσφέρουν γρήγορη ανάρρωση, άμεση κινητοποίηση και λιγότερο πόνο σε σχέση με το κλασικό χειρουργείο.

Γιατί να επιλέξετε την αγγειοχειρουργική μας ομάδα;

  • Εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία σε όλες τις σύγχρονες θεραπείες των κιρσών.
  • Ακριβής διάγνωση με υπερηχογραφικό triplex, που αποτελεί το «χρυσό πρότυπο» για χαρτογράφηση του φλεβικού συστήματος.
  • Εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας – αντιμετωπίζουμε την πραγματική αιτία των κιρσών, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα υποτροπής.
  • Ολιστική φροντίδα: Από την πρώτη διάγνωση έως τους επανελέγχους, η ίδια ομάδα βρίσκεται δίπλα σας.
  • Άμεση ανάρρωση και επιστροφή στην καθημερινότητα με ημερήσια νοσηλεία.

Γιατί να επιλέξετε το Metropolitan Hospital;

  • Υποδομές τελευταίας τεχνολογίας για ενδοαγγειακές επεμβάσεις
  • Πιστοποιημένα χειρουργεία και αναισθησιολογική κάλυψη για μέγιστη ασφάλεια
  • Έμπειρη νοσηλευτική ομάδα εξειδικευμένη σε φλεβικές θεραπείες
  • Ημερήσια νοσηλεία και επιστροφή στο σπίτι την ίδια μέρα

Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας

«Αν υποφέρετε από πόνο, πρήξιμο ή αισθητική ενόχληση λόγω κιρσών, μην το καθυστερείτε. Επικοινωνήστε μαζί μας και η εξειδικευμένη αγγειοχειρουργική μας ομάδα θα σας προσφέρει την πλέον σύγχρονη, ασφαλή και αποτελεσματική λύση. Η Αγγειοχειρουργική Κλινική του Metropolitan Hospital αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα όλα τα αγγειοχειρουργικά προβλήματα και είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των ασθενών 24 ώρες το 24ωρο», καταλήγει ο κ. Ελευθερίου.

 

