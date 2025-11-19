Την ανάγκη να εμβολιαστούν άμεσα έναντι της γρίπης, όλοι οι ευάλωτοι ασθενείς (τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα και οι ηλικιωμένοι) με πρώτους στην λίστα τους ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) υπογραμμίζουν οι επιστήμονες της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ).

Όπως επισημαίνει η Βίκυ Κατσαούνου Καθηγήτρια Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Μονάδα Πνευμονολογίας & Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Α΄ΚΕΘ ΓΝΑ «Ευαγγελισμός», τα κρούσματα γρίπης φέτος ξεκίνησαν τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα, με το στέλεχος Κ (της οικογένειας των ιών της γρίπης Α (Η3Ν2), να εντοπίζεται σε 1 στα 3 κρούσματα στο εξωτερικό και να είναι πιο επιθετικό, με τους επιστήμονες του Ηνωμένου Βασιλείου να εκφράζουν ήδη τον προβληματισμό τους. Το στέλεχος της γρίπης Κ είναι δεδομένο ότι θα έρθει στη χώρα μας μέσω τουριστών ή επαγγελματικών ταξιδιών, καθώς οι ιοί μεταφέρονται όπως και άλλα παθογόνα μέσα σε πτήσεις από το ένα μέρος του πλανήτη σε άλλα.

Για τις ανησυχίες που προκαλεί το νέο υποστέλεχος «Κ» της γρίπης Α μίλησε το πρωί της Τετάρτης ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης, διευκρινίζοντας πως έχει συγκεντρώσει πολλές μεταλλάξεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, η φετινή χρονιά αναμένεται δύσκολη, καθώς τα υπάρχοντα εμβόλια προσφέρουν προστασία μόλις στο 40-50% των ενηλίκων.

Ο κ. Τζανάκης είπε ότι η κατάσταση προκαλεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων που έχουν ήδη χορηγηθεί, ενώ το συγκεκριμένο στέλεχος μεταδίδεται ευκολότερα. Ο καθηγητής εικάζει πως φέτος θα έχουμε περισσότερες νοσήσεις και πιθανόν σοβαρότερες νοσήσεις, για αυτό και καλεί τους πολίτες να εμβολιάζονται, να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να τηρούν προληπτικά μέτρα για την προστασία τους.

Τι είναι το στέλεχος Κ

Ο υποκλάδος ή στέλεχος Κ είναι μια μετατοπισμένη μορφή του ιού της γρίπης Α H3N2. Όπως όλοι οι ιοί γρίπης, ο H3N2 μεταλλάσσεται συνεχώς, ιδιαίτερα στις επιφανειακές πρωτεΐνες, που τον βοηθούν να αποφύγει την ανοσία και τα εμβόλια σε κάποιο ποσοστό. Το νέο στέλεχος Κ φέρει αρκετές νέες μεταλλάξεις σε βασικές αντιγονικές περιοχές σε σύγκριση με το στέλεχος H3N2 που επιλέχθηκε πριν μήνες για το τρέχον εποχικό εμβόλιο γρίπης.

Λόγω αυτών των μεταλλάξεων, οι ειδικοί παρακολουθούν εάν ο υποκλάδος Κ εξαπλώνεται πιο εύκολα, διαφεύγει της ανοσίας σε μεγαλύτερο βαθμό ή αποδυναμώνει την αντιστοιχία του φετινού εμβολίου. Εξακολουθεί να είναι η ίδια οικογένεια ιών H3N2 (όχι ένας νέος υποτύπος), αλλά είναι γενετικά αρκετά διαφορετικός, ώστε να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η φετινή περίοδος εποχικής γρίπης.

Η τρέχουσα επιτήρηση υποδηλώνει ότι ο υποκλάδος Κ εξαπλώνεται ασυνήθιστα γρήγορα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πλειονότητα των εντοπισμένων κρουσμάτων H3N2 είναι ήδη υποκλάδου Κ. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αναφέρουν μια ταχύτερη από το συνηθισμένο αύξηση στις επισκέψεις σε εξωτερικά ιατρεία και νοσηλείες. Τα πρώιμα δεδομένα δείχνουν ότι ο υποκλάδος Κ είναι πιθανό να γίνει, ή μπορεί ήδη να είναι, το κυρίαρχο στέλεχος H3N2 για την εποχή.

Με βάση τα τρέχοντα στοιχεία, η ασθένεια από τον υποκλάδο Κ δεν φαίνεται να είναι εγγενώς πιο σοβαρή ανά λοίμωξη σε σύγκριση με τα προηγούμενα στελέχη H3N2. Ωστόσο, οι ιοί H3N2 γενικά σχετίζονται με: υψηλότερα ποσοστά επιπλοκών σε ηλικιωμένους ενήλικες.

Επειδή το στέλεχος Κ εξαπλώθηκε νωρίτερα φέτος και ενδεχομένως ταχύτερα, ο συνολικός αντίκτυπος μπορεί να είναι υψηλότερος ακόμη και χωρίς αυξημένη λοιμογόνο δράση. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη πίεση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών και στα νοσοκομεία. Τελικά, ενώ ο ιός δεν είναι απαραίτητα πιο επικίνδυνος, ο χρονισμός (ήρθε πιο σύντομα από το αναμενόμενο) και η ταχύτητα εξάπλωσης αυξάνουν τον συνολικό κίνδυνο της εποχής.