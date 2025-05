Με αφορμή την 78η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας, η Global Remission Coalition (GRC), μια διεθνής πρωτοβουλία της Global Alliance for Patient Access (GAfPA), απευθύνει κάλεσμα προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους επαγγελματίες υγείας και τις οργανώσεις ασθενών, ώστε η ύφεση να τεθεί στο επίκεντρο της φροντίδας των χρόνιων φλεγμονωδών νοσημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επίσημη έναρξη της Global Remission Coalition πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαΐου 2025, σε ειδική εκδήλωση στη Γενεύη. Στην εκδήλωση συμμετείχε η Καίτη Αντωνοπούλου, εκπροσωπώντας την Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα, τη Sjögren Europe και την AGORA Federation of Associations for Patients with RMDs of Southern Europe — οργανισμοί που συγκαταλέγονται στα ιδρυτικά μέλη της GRC.

Η Global Remission Coalition (GRC) φιλοδοξεί να μετασχηματίσει τη διαχείριση των χρόνιων φλεγμονωδών νοσημάτων μέσω ενός μοντέλου θεραπείας με στόχο την ύφεση — όχι απλώς με περιορισμό των συμπτωμάτων, αλλά με την ουσιαστική αποκατάσταση της ποιότητας ζωής των ασθενών, χωρίς εξάρσεις και με λιγότερους περιορισμούς στην καθημερινότητά τους.

«Η ύφεση δεν είναι προνόμιο – είναι δικαίωμα κάθε ασθενούς. Είναι το δικαίωμα να πάρουμε πίσω τη ζωή μας» δηλώνει η κα Καίτη Αντωνοπούλου. «Για τους ανθρώπους με ρευματικά νοσήματα, η ύφεση σημαίνει να ζεις χωρίς εξάρσεις, με ενέργεια και ελευθερία. Αυτές οι μικρές νίκες είναι τεράστιες για εμάς. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, η ελπίδα γίνεται στόχος. Γι’ αυτό διεκδικούμε περισσότερη έρευνα, σαφέστερους ορισμούς και συστήματα υγείας που θα καθιστούν την ύφεση εφικτή για όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.»

Η GRC προτείνει έξι βασικούς άξονες για την επίτευξη της ύφεσης:

Έγκαιρη πρόσβαση στη θεραπεία

Εφαρμογή τεκμηριωμένων κατευθυντήριων οδηγιών

Ενδυνάμωση των ασθενών με ενημέρωση και εκπαίδευση

Εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τη δημόσια υγεία

Ορθές και γρήγορες παραπομπές στη δευτεροβάθμια φροντίδα

Υιοθέτηση φροντίδας με επίκεντρο τον ασθενή

Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η ύφεση είναι εφικτή για πολλούς ασθενείς. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη προσβάσιμη για όλους. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα, απαιτείται πολιτική δέσμευση, συντονισμένη δράση και επένδυση σε φροντίδα που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων με χρόνια νοσήματα.

Η επιδίωξη της ύφεσης δεν είναι πολυτέλεια· είναι η αναγκαία εξέλιξη προς ένα πιο δίκαιο, αποτελεσματικό και ανθρώπινο σύστημα υγείας συμφώνησαν όλοι οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση.