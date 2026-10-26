Υπάρχει μια σκηνή που όλοι έχουμε ζήσει. Στο ίδιο γραφείο, την ίδια εβδομάδα, δύο συνάδελφοι εκτίθενται στον ίδιο ιό. Ο ένας περνάει μια εβδομάδα στο κρεβάτι με πυρετό και καταρροή. Ο άλλος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Για χρόνια, η επιστήμη αναζητούσε την απάντηση σε αυτό το «άδικο» της βιολογίας. Σήμερα, γνωρίζουμε ότι η διαφορά δεν βρίσκεται σε μία μόνο παράμετρο, αλλά σε έναν συνδυασμό γονιδίων, μικροβιώματος, ανοσολογικής μνήμης και τυχαιότητας — και, όπως αποδεικνύεται, ακόμη και ο ίδιος ο ιός «προσαρμόζεται» διαφορετικά στον καθένα μας.

Η καθηγήτρια Γεωργία Γκιούλα, διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Γρίπης, επισημαίνει ότι η γενετική ποικιλομορφία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την πορεία της λοίμωξης. Πρόσφατες μελέτες αποκαλύπτουν συγκεκριμένους μοριακούς «διακόπτες» που εξηγούν γιατί δύο φαινομενικά όμοιοι άνθρωποι αντιδρούν τόσο διαφορετικά.

Ένας από τους πιο κρίσιμους αφορά τις ιντερφερόνες τύπου III (IFN-λ) , πρωτεΐνες του ανοσοποιητικού που δρουν ως πρώτη γραμμή άμυνας στα αναπνευστικά επιθήλια. Μια μελέτη του 2025 στο Frontiers in Immunology έδειξε ότι συγκεκριμένες γενετικές παραλλαγές (πολυμορφισμοί) στα γονίδια IFNL σχετίζονται με χειρότερη έκβαση της γρίπης H1N1: άτομα που φέρουν ορισμένες παραλλαγές (π.χ. rs12979860 TT) εμφανίζουν υψηλότερη αναπαραγωγή του ιού και μειωμένη ανταπόκριση στην αντιική δράση της IL-29.

Ένας δεύτερος μηχανισμός αφορά το γονίδιο IFITM3, το οποίο παράγει μια πρωτεΐνη που «φράζει» την είσοδο του ιού στα κύτταρα. Μια μελέτη του 2025 σε Μαροκινούς ασθενείς επιβεβαίωσε ότι μια συγκεκριμένη παραλλαγή (rs12252) σχετίζεται με αυξημένη ευαισθησία στη γρίπη. Και δεν είναι μόνο αυτά: το 2026, ερευνητές στο Nature Communications έδειξαν ότι ο γονότυπος και το φύλο του ξενιστή επηρεάζουν ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο ιός εξελίσσεται μέσα στο σώμα, με διαφορετικές μεταλλάξεις να επιλέγονται σε άνδρες και γυναίκες.

Η «αόρατη» μετάδοση

Η καθηγήτρια Γκιούλα επιβεβαιώνει ότι η ασυμπτωματική μετάδοση είναι εφικτή, αλλά με μια κρίσιμη διαφορά: «Το ιικό φορτίο ενός ατόμου που νοσεί με κλασική συμπτωματολογία δεν είναι το ίδιο με εκείνο ενός ασυμπτωματικού». Πρόσφατες μελέτες ποσοτικοποιούν αυτή τη διαφορά. Μια ανάλυση του 2026 σε ταξιδιώτες βρήκε ότι η ασυμπτωματική αποβολή του ιού συμβαίνει σε όλες τις ηλικίες, με διάμεσο ιικό φορτίο 5,9 log₁₀ για τη γρίπη Α — ποσότητα ικανή για μετάδοση, αλλά συνήθως χαμηλότερη από εκείνη των συμπτωματικών. Μια άλλη μελέτη οικιακής μετάδοσης (2026) έδειξε ότι υψηλότερο ιικό φορτίο σχετίζεται με 3,1 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο δευτερογενούς λοίμωξης στο σπίτι. Με άλλα λόγια: οι «ασυμπτωματικοί» μπορεί να μεταδώσουν, αλλά οι συμπτωματικοί είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί «διανομείς».

Το μικροβίωμα της μύτης

Ένα από τα πιο συναρπαστικά πεδία έρευνας αφορά τα βακτήρια που ζουν στη μύτη μας. Η καθηγήτρια Γκιούλα τα χαρακτηρίζει «φύλακα άγγελο» του οργανισμού, και η σύγχρονη έρευνα το επιβεβαιώνει με εντυπωσιακό τρόπο.

Ένα κοινό βακτήριο της ρινικής χλωρίδας, το Staphylococcus epidermidis, φαίνεται να διαθέτει έναν εκπληκτικό μηχανισμό άμυνας. Μια μελέτη του 2026 από το Πανεπιστήμιο της Σεούλ έδειξε ότι το S. epidermidis εμποδίζει τη γρίπη Α μέσω δύο οδών: (1) επάγει την παραγωγή μιας πρωτεΐνης (Serpine1) που αναστέλλει τα ένζυμα τα οποία χρειάζεται ο ιός για να «τρυπήσει» το επιθήλιο, και (2) εξαντλεί τις πολυαμίνες (ουσίες απαραίτητες για την αναπαραγωγή του ιού) από τα ρινικά κύτταρα. Το αποτέλεσμα: ο ιός δεν μπορεί να διεισδύσει και να πολλαπλασιαστεί.

Αντίστοιχα, μελέτη σε σκύλους (2025) έδειξε ότι η διαταραχή (δυσβίωση) του ρινικού μικροβιώματος επιδεινώνει τη γρίπη, διαταράσσοντας τον φραγμό του επιθηλίου και μειώνοντας την αντιική απόκριση. Και ένα άλλο βακτήριο, το Rothia mucilaginosa, έχει δειχθεί ότι προστατεύει από τη γρίπη Α όταν χορηγείται ρινικά. Η ισορροπία της ρινικής χλωρίδας, λοιπόν, δεν είναι απλώς «λεπτομέρεια»· είναι μέρος της ανοσίας μας.

Η ανοσολογική μνήμη

Ένα από τα πιο διδακτικά παραδείγματα της ανοσολογικής μνήμης είναι η πανδημία H1N1 του 2009. Ενώ οι νέοι ενήλικες νοσούσαν βαριά, οι ηλικιωμένοι είχαν ηπιότερη νόσηση. Γιατί; Επειδή είχαν εκτεθεί σε παρόμοια στελέχη δεκαετίες νωρίτερα. Μελέτες έδειξαν ότι περίπου 25% των ατόμων άνω των 60 ετών είχαν προϋπάρχοντα εξουδετερωτικά αντισώματα κατά του νέου ιού. Ακόμη και όταν τα αντισώματα ήταν χαμηλά, η κυτταρική ανοσία (CD4+ T κύτταρα) παρείχε μερική προστασία, μειώνοντας τη σοβαρότητα της νόσου. Αυτό εξηγεί γιατί μια «γρίπη της παιδικής ηλικίας» μπορεί να αφήσει ένα ίχνος μνήμης — όχι πλήρη ανοσία, αλλά μια «ανάμνηση» που μπορεί να μας προστατεύσει χρόνια αργότερα.

Το μέλλον: Ένα εμβόλιο για όλα τα στελέχη;

Η μεγάλη πρόκληση της γρίπης είναι ότι ο ιός μεταλλάσσεται συνεχώς, αναγκάζοντας τα εμβόλια να επικαιροποιούνται κάθε χρόνο. Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει. Η καθηγήτρια Γκιούλα εκτιμά ότι μέσα στην επόμενη πενταετία μπορεί να έχουμε ένα καθολικό εμβόλιο που θα καλύπτει όλους τους τύπους γρίπης (Α και Β).

Η έρευνα βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Το 2026, δύο ανεξάρτητες μελέτες φάσης 1/2α δημοσιεύθηκαν στο Nature Communications. Η πρώτη αφορά ένα εμβόλιο που στοχεύει τον «κορμό» της αιμοσυγκολλητίνης (HA stem) — ενός τμήματος του ιού που είναι κοινό σε πολλά στελέχη και δεν μεταλλάσσεται εύκολα. Μια δόση προκάλεσε 6,5 έως 16,4 φορές αύξηση στα αντισώματα κατά της H5, με διασταυρούμενη προστασία έναντι άλλων στελεχών και διατήρηση της ανοσίας για τουλάχιστον ένα χρόνο. Η δεύτερη αφορά το BPL-1357, ένα ολικό αδρανοποιημένο εμβόλιο με τέσσερις ιούς γρίπης των πτηνών, το οποίο προκάλεσε αντισωματική απόκριση σε 71–86% των συμμετεχόντων έναντι διαφορετικών υποτύπων (H3, H5, H7).

Σύνθεση: Ένα «παζλ» προστασίας

Η απάντηση στο γιατί κάποιοι αρρωσταίνουν συχνά και άλλοι όχι δεν είναι μία. Είναι ένα παζλ:

Γονίδια που ρυθμίζουν την είσοδο του ιού και την ένταση της ανοσολογικής απόκρισης.

Μικροβίωμα της μύτης που δρα ως ασπίδα ή ως «πόρτα» ανάλογα με την ισορροπία του.

Ανοσολογική μνήμη από προηγούμενες εκθέσεις σε συγγενικά στελέχη.

Συμπεριφορικές συνήθειες (ύπνος, διατροφή, στρες) που επηρεάζουν την ανοσία.

Και, φυσικά, ο ίδιος ο ιός, ο οποίος εξελίσσεται διαφορετικά σε κάθε ξενιστή.

Η γνώση αυτή δεν είναι απλώς ακαδημαϊκή. Ανοίγει τον δρόμο για εξατομικευμένες στρατηγικές πρόληψης — από την ταυτοποίηση ατόμων υψηλού κινδύνου μέσω γενετικών δεικτών, μέχρι την ανάπτυξη προβιοτικών που ενισχύουν το ρινικό μικροβίωμα, και, τελικά, ένα καθολικό εμβόλιο που θα μας απαλλάξει από την ετήσια «κούρσα» με τις μεταλλάξεις. Μέχρι τότε, ο ετήσιος εμβολιασμός παραμένει το πιο αξιόπιστο «δίχτυ» ασφαλείας — όχι τέλειο, αλλά σαφώς καλύτερο από το να αφήνουμε την προστασία μας στην τύχη των γονιδίων μας.