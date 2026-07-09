Τα γυαλιά ηλίου αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Ωστόσο, λίγοι γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται για ένα απλό αξεσουάρ μόδας, αλλά για ιατρικές συσκευές (medical devices) και μέσα ατομικής προστασίας (personal protective equipment).

Όπως επισημαίνει η Επιστημονική Επιτροπή του Πανελληνίου Συλλόγου Οπτικών Οπτομετρών (ΠΣΟΟ/ΝΠΔΔ), ο βασικός σκοπός των γυαλιών ηλίου είναι η προστασία των ματιών από την επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία (UV), διασφαλίζοντας παράλληλα την οπτική ευκρίνεια και συμβάλλοντας στην πρόληψη μακροχρόνιων οφθαλμικών βλαβών.

Για τον λόγο αυτό, τα γυαλιά ηλίου πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας που αφορούν την απορρόφηση της υπεριώδους ακτινοβολίας και την προστασία της οφθαλμικής υγείας.

Οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές – Τι πραγματικά σημαίνει η σήμανση CE

Οι βασικές ευρωπαϊκές προδιαγραφές που διέπουν τα γυαλιά ηλίου είναι οι εξής:

Κανονισμός (EU) 2016/425 (για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας)

EN ISO 12312-1:2013

EN ISO 12312-1/A1:2015

EN ISO 12312-1:2022 (η πλέον πρόσφατη έκδοση)

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες οδηγίες, η προστασία πρέπει να φθάνει έως τα 380 nm και να καλύπτει σημαντικό μέρος της UVB ακτινοβολίας. Οι προδιαγραφές καθορίζουν επίσης μηχανικές και οπτικές απαιτήσεις για τα γυαλιά ηλίου γενικής χρήσης.

Ιδιαίτερη προσοχή: Η σήμανση CE από μόνη της δεν εγγυάται την επαρκή απορρόφηση της υπεριώδους ακτινοβολίας. Μελέτη του 2010 έδειξε ότι το 17,3% των γυαλιών ηλίου με πιστοποίηση CE δεν πληρούσαν τις τότε ισχύουσες ευρωπαϊκές απαιτήσεις απορρόφησης UV.

Ο κίνδυνος των μη πιστοποιημένων γυαλιών

Ένα από τα σημαντικότερα μηνύματα της Επιστημονικής Επιτροπής αφορά τον δυνητικό κίνδυνο από τη χρήση μη πιστοποιημένων γυαλιών με σκούρους φακούς που δεν προσφέρουν επαρκή προστασία UV.

Σε αντίθεση με ό,τι θα περίμενε κανείς, η χρήση τέτοιων γυαλιών μπορεί να είναι πιο επικίνδυνη από τη μη χρήση γυαλιών ηλίου. Ο λόγος είναι απλός: οι σκούροι φακοί προκαλούν διαστολή της κόρης του ματιού, επιτρέποντας την είσοδο περισσότερης υπεριώδους ακτινοβολίας στον οφθαλμό. Έτσι, αντί να προστατεύουν, τα μη πιστοποιημένα γυαλιά αυξάνουν την έκθεση σε επιβλαβή ακτινοβολία.

Η κατηγοριοποίηση των γυαλιών ηλίου αφορά τη διαπερατότητα του ορατού φωτός, δηλαδή τον βαθμό σκουρότητας των φακών. Περιλαμβάνει τις κατηγορίες 0 έως 4: