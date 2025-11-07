Ο Μαραθώνιος Αθηνών αποτελεί κάθε χρόνο μια γιορτή αθλητισμού, ψυχικής δύναμης και συλλογικότητας. Για χιλιάδες γυναίκες που εργάζονται σε απαιτητικά επαγγέλματα, η συμμετοχή στον αγώνα δεν είναι μόνο σωματική πρόκληση, αλλά και ένα προσωπικό ταξίδι αυτογνωσίας και υπέρβασης. Η εικόνα της εργαζόμενης γυναίκας που συνδυάζει οικογένεια, επαγγελματική καριέρα και συστηματική προπόνηση για έναν αγώνα αντοχής όπως ο μαραθώνιος, είναι ίσως το πιο ισχυρό σύμβολο ισορροπίας στη σύγχρονη εποχή.

Η πρόκληση της διπλής καθημερινότητας

Οι εργαζόμενες γυναίκες που προπονούνται για τον μαραθώνιο έρχονται αντιμέτωπες με διπλή καταπόνηση: τη σωματική και την ψυχική. Η εργασία σε απαιτητικά περιβάλλοντα συχνά σημαίνει πολλές ώρες καθιστικής θέσης, ψυχολογικό στρες και περιορισμένο χρόνο ανάπαυσης. Η ένταξη προπόνησης 30–60 χιλιομέτρων την εβδομάδα μέσα σε αυτό το πρόγραμμα απαιτεί λεπτούς χειρισμούς για να αποφευχθεί η υπερκόπωση.

«Η ισορροπία ανάμεσα στην εργασία, την οικογένεια και την προπόνηση είναι καθοριστική. Μικρά, σταθερά βήματα στον σχεδιασμό της καθημερινότητας – όπως η προπόνηση νωρίς το πρωί πριν την εργασία ή η ενσωμάτωση ήπιων μορφών άσκησης (π.χ. περπάτημα, διατάσεις) μέσα στη μέρα – βοηθούν ώστε η προετοιμασία για τον αγώνα να γίνει βιωματικά και όχι επιβαρυντικά», αναφέρει ο κ. Κωνσταντίνος Ιντζόγλου, Διευθυντής Ορθοπαιδικός στο Metropolitan Hospital και συνεχίζει:

Συχνοί τραυματισμοί και πρόληψη

Η αυξημένη επιβάρυνση οδηγεί συχνά σε μυοσκελετικούς τραυματισμούς, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για αποκατάσταση.

Οι πιο συχνοί τραυματισμοί που συναντώνται σε γυναίκες δρομείς περιλαμβάνουν:

Σύνδρομο λαγονοκνημιαίας ταινίας (ITB syndrome): πόνος στην έξω επιφάνεια του γόνατος.

Πελματιαία απονευρωσίτιδα: έντονος πόνος στη φτέρνα ή στο πέλμα, ιδιαίτερα τα πρωινά.

Κακώσεις χόνδρου και επιγονατιδομηριαίο σύνδρομο: λόγω αυξημένων φορτίσεων στα γόνατα.

Περιοστίτιδα κνήμης (shin splints) από επαναλαμβανόμενη καταπόνηση.

Η πρόληψη βασίζεται σε τρεις αρχές: σωστή ενδυνάμωση κορμού και κάτω άκρων, σωστή επιλογή υποδημάτων με απορρόφηση κραδασμών, και προοδευτική αύξηση του όγκου προπόνησης.

Ο ρόλος της διατροφής και των συμπληρωμάτων

Η γυναίκα δρομέας χρειάζεται μια διατροφή πλούσια σε σύνθετους υδατάνθρακες, άπαχη πρωτεΐνη και καλά λιπαρά. Παράλληλα, λόγω του αυξημένου κινδύνου σιδηροπενικής αναιμίας, η πρόσληψη τροφών πλούσιων σε σίδηρο (κόκκινο κρέας, όσπρια, πράσινα φυλλώδη λαχανικά) είναι απαραίτητη.

Σε περιπτώσεις έντονης προπόνησης ή όταν οι διατροφικές συνήθειες δεν καλύπτουν τις ανάγκες, τα εξής συμπληρώματα μπορεί να είναι χρήσιμα:

Σίδηρος και φερριτίνη, με ιατρικό έλεγχο.

Βιταμίνη D και ασβέστιο, για οστική υγεία.

Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, για μείωση φλεγμονής.

Πρωτεϊνικά συμπληρώματα, για αποκατάσταση μυών.

Εδώ είναι σημαντική η ιατρική καθοδήγηση: κάθε γυναίκα έχει διαφορετικές ανάγκες ανάλογα με την ηλικία, τον κύκλο και το επίπεδο προπόνησης.

Ορμονική ισορροπία και αθλητισμός

«Ο γυναικείος οργανισμός είναι εξαιρετικά ευαίσθητος στις ορμονικές μεταβολές. Ο έντονος όγκος προπόνησης μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχές του κύκλου, μείωση των οιστρογόνων και αυξημένο κίνδυνο για οστεοπενία ή οστεοπόρωση. Γι’ αυτό ο τακτικός έλεγχος του ορμονικού προφίλ (FSH, LH, οιστρογόνα, προγεστερόνη, θυρεοειδικές ορμόνες) είναι σημαντικός, ιδιαίτερα όταν παρατηρούνται αμηνόρροια ή έντονη κόπωση», τονίζει ο ειδικός.

Αθλητική Τριάδα

Οι γυναίκες αθλήτριες είναι επιρρεπείς σε ένα σύνδρομο που αποτελείται από αμηνόρροια, οστεοπενία και νευρική ανορεξία. Πλήττει συχνότερα γυναίκες οι οποίες έχουν περιορισμένο χρόνο για σωστά γεύματα και πλήρη διατροφή. Οι αθλητίατροι και οι ενδοκρινολόγοι είναι πολύ σημαντικό να είναι γνώστες του συνδρόμου και να το υποπτεύονται άμεσα όταν αντιμετωπίζουν αθλήτρια με «αδυναμία» ή «κακουχία».

Η χαρά της συμμετοχής

Πέρα από την επιστημονική προσέγγιση, ο μαραθώνιος είναι πάνω απ’ όλα μια γιορτή. Για τις εργαζόμενες γυναίκες, η συμμετοχή συμβολίζει τη νίκη απέναντι στις δυσκολίες της καθημερινότητας. Δεν έχει σημασία μόνο ο χρόνος τερματισμού, αλλά η διαδρομή: η αίσθηση της κίνησης, η χαρά της προσπάθειας, η αλληλεγγύη με τους υπόλοιπους δρομείς.

Η συστηματική άσκηση δεν βελτιώνει μόνο την αντοχή ή τη σωματική εικόνα, αλλά λειτουργεί ως ισχυρό αντίδοτο στο άγχος, ενισχύει την ψυχική υγεία και προσφέρει μια αίσθηση ελευθερίας που καμία καθημερινή δυσκολία δεν μπορεί να αφαιρέσει.

Συμπέρασμα

«Ο Μαραθώνιος Αθηνών είναι μια ευκαιρία να αναδειχθεί η δύναμη της γυναίκας που εργάζεται, φροντίζει οικογένεια και ταυτόχρονα προπονείται με πάθος για τον αθλητισμό. Η σωστή προετοιμασία, η ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την άσκηση, η φροντίδα της διατροφής και του ορμονικού προφίλ, καθώς και η επιστημονική υποστήριξη, μπορούν να εξασφαλίσουν ότι η εμπειρία θα είναι όχι μόνο ασφαλής αλλά και απολαυστική.

Επειδή στο τέλος της διαδρομής, αυτό που μένει δεν είναι μόνο τα 42 χιλιόμετρα, αλλά το χαμόγελο, η αίσθηση της προσωπικής υπέρβασης και η χαρά της συμμετοχής σε μια από τις μεγαλύτερες γιορτές αθλητισμού στον κόσμο.

Για όλες αυτές τις γυναίκες που παλεύουν καθημερινά να ισορροπήσουν εργασία, οικογένεια και προπόνηση, η σωστή ιατρική υποστήριξη μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όταν προκύψει τραυματισμός, η έγκαιρη διάγνωση και η εξειδικευμένη θεραπεία δεν είναι απλώς απαραίτητες, είναι ο δρόμος για την ασφαλή επιστροφή στην καθημερινότητα» καταλήγει ο κ. Ιντζόγλου.

*Στο Metropolitan Hospital, το Τμήμα Αθλητικών Κακώσεων διαθέτει την εμπειρία και την τεχνολογία για να στηρίξει κάθε αθλήτρια και κάθε δρομέα. Από σύγχρονες αρθροσκοπικές επεμβάσεις σε γόνατο, ώμο, αγκώνα, ισχίο και ποδοκνημική, μέχρι εξειδικευμένες ανοικτές επεμβάσεις για αποκατάσταση τενόντων και συνδέσμων, το τμήμα προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με στόχο ένα πράγμα:

να επιστρέψει ο κάθε άνθρωπος ασφαλής και δυνατός εκεί που ανήκει – στο άθλημά του, στη δουλειά του, στη ζωή του.