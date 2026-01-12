Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η Α΄ Γυναικολογική Κλινική του νοσοκομείου Metropolitan General, σε συνεργασία με το Isle Academy, διοργανώνει το τριήμερο R-SEGA Workshop, μια καταξιωμένη πλέον εκπαιδευτική δράση αφιερωμένη στη ρομποτική χειρουργική στη γυναικολογία.

Το R-SEGA Workshop αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, εστιάζοντας στις σύγχρονες τεχνικές ρομποτικής και ελάχιστα επεμβατικής γυναικολογικής χειρουργικής. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν σε ρεαλιστικά μοντέλα προσομοίωσης βιολογικού ιστού, αποκομίζοντας ουσιαστική πρακτική εμπειρία μέσα από συνθήκες υψηλής ακρίβειας.

Για πρώτη φορά, στο πλαίσιο του R-SEGA Workshop, θα δοθεί η δυνατότητα ζωντανής (live) και διαδικτυακής (online) μετάδοσης γυναικολογικών ρομποτικών χειρουργικών επεμβάσεων την πρώτη ημέρα της διοργάνωσης από τις χειρουργικές αίθουσες του Metropolitan General, διευρύνοντας τη δυνατότητα διαδραστικής παρακολούθησης εξ’ αποστάσεως σε μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων, γεγονός που συνιστά μια καινοτόμα εκπαιδευτική εμπειρία άμεσης πρόσβασης σε πραγματικά χειρουργικά περιστατικά.

Όπως αναφέρει ο επιστημονικός διευθυντής της εκπαιδευτικής δράσης, δρ Νικόλαος Πλεύρης, Διευθυντής Α΄ Γυναικολογικής Κλινικής – Τμήμα Ρομποτικής & Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής του Metropolitan General: «Το συγκεκριμένο Workshop αποτελεί σημείο αναφοράς στη ρομποτική γυναικολογία λόγω της εντατικής εκπαίδευσης σε πραγματικές συνθήκες με ζωντανά χειρουργεία και προπλάσματα. Δεκάδες γυναικολόγοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό αναγνώρισαν την hands-on εμπειρία του R-SEGA για πάνω από 5 ώρες στη χειρουργική κονσόλα ως καθοριστική για την χειρουργική τους εξέλιξη».

Εκπαίδευση

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν επεμβάσεις με τη χρήση ρομποτικών συστημάτων, όπως υστερεκτομή, ινομυωματεκτομή, ωοθηκεκτομή, σαλπιγγεκτομή και βιοψίες περιτοναίου. Κατά τη δεύτερη και τρίτη ημέρα του workshop, θα πραγματοποιηθούν ασκήσεις ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής με τη χρήση τριών ρομποτικών συστημάτων και λαπαροσκοπικών σταθμών εργασίας.

Πρακτική Εμπειρία

Οι συμμετέχοντες θα εναλλάσσονται σε όλους τους σταθμούς εργασίας, εξασφαλίζοντας την ολοκλήρωση του συνόλου των ασκήσεων και των διαδικασιών, σύμφωνα με το επίπεδο εξειδίκευσής τους, μέσα από μια πλήρως δομημένη και hands-on εκπαιδευτική εμπειρία.

Σε ποιους απευθύνεται

Το R-SEGA απευθύνεται σε γυναικολόγους και χειρουργούς που επιθυμούν να αναβαθμίσουν ουσιαστικά τη ρομποτική τους πρακτική, μέσα από ένα υψηλών απαιτήσεων, αλλά ταυτόχρονα υποστηρικτικό και δομημένο εκπαιδευτικό περιβάλλον, που ενθαρρύνει τη συνεχή εξέλιξη και την ανταλλαγή εξειδικευμένης γνώσης.

Υποστήριξη από HERGS και SERGS

Η εκπαιδευτική αυτή πρωτοβουλία υλοποιείται με την υποστήριξη της HERGS (Ελληνική Εταιρεία Ρομποτικής Γυναικολογικής Χειρουργικής) και της SERGS (Society of European Robotic Gynaecological Surgery), επιβεβαιώνοντας τον διεθνή και επιστημονικό χαρακτήρα του workshop, ενώ μοριοδοτείται (CME) και από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Κλείνοντας, ο κ. Πλεύρης σημειώνει: «Ανοίγουμε τις πόρτες της ρομποτικής χειρουργικής στη γυναικολογία στη νέα γενιά συναδέλφων. Μια ευχή ώστε περισσότερες γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας, που έχουν διαγνωστεί με νεοπλασίες ή που έχουν γυναικολογικά προβλήματα τα οποία επηρεάζουν την ποιότητα ζωής τους, θα μπορέσουν επωφεληθούν από τις σημαντικές ευεργετικές ιδιότητες της ρομποτικής χειρουργικής και να επιστρέψουν με υγεία και πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια στην καθημερινότητά τους».

Χρόνος & Τοποθεσία

Το R-SEGA Workshop θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 7 Φεβρουαρίου 2026 στο Metropolitan General (Λεωφ. Μεσογείων 264, Χολαργός) και το Isle Academy (Λεωφ. Κηφισίας 119, Μαρούσι).

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, πρόγραμμα και εγγραφές, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.rsega.gr, την ιστοσελίδα https://isleacademy.com/single-course/r-sega-2026/

ή επικοινωνήστε με τον συντονιστή του workshop, δρ Νικόλαο Πλεύρη, στο info@plevris.gr.