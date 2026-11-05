Η επιστήμη κάνει σταθερά και ουσιαστικά βήματα προόδου, προσφέροντας ελπίδα και καλύτερες προοπτικές στις γυναίκες με καρκίνο. Στο φετινό διεθνές συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας, ESMO Gynaecological Cancers 2026 στην Κοπεγχάγη, κορυφαίοι επιστήμονες από κάθε γωνιά του πλανήτη παρουσίασαν τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα και τις θεραπευτικές εξελίξεις που αλλάζουν τα δεδομένα στην αντιμετώπιση των γυναικολογικών καρκίνων.

«Από τις πιο εξελιγμένες, στοχευμένες θεραπείες και την ανοσοθεραπεία, μέχρι τις νέες μεθόδους έγκαιρης διάγνωσης και εξατομικευμένης φροντίδας, οι ανακοινώσεις του συνεδρίου επιβεβαιώνουν ότι η ιατρική περνά σε μια νέα, πιο ελπιδοφόρα εποχή» αναφέρει η κ. Ελένη Αραβαντινού – Φατώρου, Παθολόγος – Ογκολόγος, Metropolitan Hospital και συνεχίζει με τις σημαντικότερες εξελίξεις που ξεχώρισαν στο συνέδριο, καθώς και τι σημαίνουν στην πράξη για τις ασθενείς και τις οικογένειές τους:

Καρκίνος του ενδομητρίου: Θεραπείες χωρίς χημειοθεραπεία και η υπόσχεση αποφυγής του χειρουργείου

Στον καρκίνο του ενδομητρίου δύο μελέτες ανοίγουν νέους δρόμους:

Α. Ένα «έξυπνο» κοκτέιλ χαπιών χωρίς χημειοθεραπεία

Για τις γυναίκες με προθεραπευμένο, προχωρημένο ή υποτροπιάζοντα καρκίνο του ενδομητρίου που χαρακτηρίζεται από χαμηλού βαθμού κακοήθειας και με θετικούς οιστρογονικούς υποδοχείς, παρουσιάστηκε ένας πρωτοποριακός συνδυασμός δύο φαρμάκων σε χάπια: της παλμποσικλίμπης (palbociclib) και της αναστροζόλης (anastrozole).

Πώς λειτουργεί: Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της θεραπείας κρύβεται στην ισχυρή συνέργεια των δύο φαρμάκων. Η αναστροζόλη μπλοκάρει την παραγωγή των οιστρογόνων που «τρέφουν» τον όγκο, ενώ το palbociclib δρα ως ένας έξυπνος «διακόπτης» (αναστολέας CDK4/6) που σταματά απευθείας τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων. Όταν αυτά τα δύο φάρμακα χορηγούνται μαζί, το ένα ενισχύει τη δράση του άλλου κλείνοντας ταυτόχρονα πολλαπλά μονοπάτια ανάπτυξης του όγκου.

Τα αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι αυτή η συνδυασμένη δράση προσφέρει σημαντικό κλινικό όφελος σχεδόν στις μισές ασθενείς (48%) για έξι μήνες. Οι παρενέργειες είναι απόλυτα διαχειρίσιμες (συχνά με μικρές, προσωρινές διακοπές των χαπιών), επιτρέποντας στις γυναίκες να διατηρούν μια πολύ καλή ποιότητα ζωής κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Β. Μελέτη NIVEC: Ανοσοθεραπεία που «σβήνει» τον όγκο πριν το χειρουργείο

Η κλινική δοκιμή φάσης ΙΙ NIVEC αξιολογεί τη χρήση της νεοεπικουρικής ανοσοθεραπείας με nivolumab σε ασθενείς με χειρουργικά εξαιρέσιμο καρκίνο του ενδομητρίου, οι οποίες παρουσιάζουν βλάβη στον μηχανισμό επιδιόρθωσης DNA και βρίσκονται στα κλινικά στάδια I έως IIIC2. Οι ασθενείς αυτές έλαβαν nivolumab μέχρι 6 μήνες με συνεχή παρακολούθηση.

Εντυπωσιακά ευρήματα: Στις 13 από τις 15 γυναίκες της μελέτης, ο όγκος εξαφανίστηκε πλήρως

Τι σημαίνει αυτό: Οι γυναίκες αυτές μπόρεσαν να αποφύγουν εντελώς το χειρουργείο και τη χημειοθεραπεία, επιλέγοντας απλώς στενή παρακολούθηση. Η προσέγγιση αυτή αναδεικνύει μια πρωτοποριακή στρατηγική διατήρησης των οργάνων, ιδιαίτερα ωφέλιμη για ασθενείς που επιθυμούν να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους ή παρουσιάζουν σοβαρές συννοσηρότητες. Παρά την αρχική επιτυχία, η ανάγκη για παράταση του χρόνου παρακολούθησης είναι κρίσιμη για την επιβεβαίωση της μακροχρόνιας ασφάλειας της μεθόδου. Μέχρι στιγμής, η αναφερόμενη διάμεση παρακολούθηση είναι σχετικά σύντομη (περίπου 12 μήνες), κατά τη διάρκεια της οποίας δεν έχει παρατηρηθεί καμία υποτροπή ή εξέλιξη της νόσου στις ασθενείς που επέλεξαν την ενεργή επιτήρηση ανά 3 μήνες αντί της χειρουργικής επέμβασης. Η συνέχιση της συλλογής δεδομένων σε βάθος χρόνου και η ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου της δοκιμής με περισσότερες ασθενείς κρίνονται απαραίτητες, ώστε να διασφαλιστεί ότι η παράλειψη του χειρουργείου προσφέρει μόνιμη ίαση χωρίς τον κίνδυνο μελλοντικής επανεμφάνισης του όγκου.

Καρκίνος του τράχηλου της μήτρας: Η ανοσοθεραπεία στην «πρώτη γραμμή» (Μελέτη COLIBRI)

Για τις ασθενείς με τοπικά προχωρημένο καρκίνο του τράχηλου της μήτρας, η μελέτη COLIBRI δοκίμασε μια νέα τακτική: τη χορήγηση ανοσοθεραπείας πριν την έναρξη των κλασικών ακτινοβολιών.

Η θεραπευτική προσέγγιση: Οι ασθενείς, ανεξαρτήτως έκφρασης βιοδείκτη (PDL1), έλαβαν αρχικά έναν κύκλο από τον διπλό συνδυασμό ανοσοθεραπείας (ipilimumab + nivolumab) προκειμένου να «ξυπνήσει» το ανοσοποιητικό τους σύστημα. Στη συνέχεια έκαναν τη συνήθη χημειοακτινοθεραπεία και ολοκλήρωσαν με ανοσοθεραπεία συντήρησης.

Τα αποτελέσματα: Το ποσοστό επιβίωσης στην 3ετία για το σύνολο των ασθενών ανήλθε στο εντυπωσιακό 90%. Η προσέγγιση αυτή αποδείχθηκε απόλυτα ασφαλής, δεν καθυστέρησε την κύρια θεραπεία και κατάφερε να μετατρέψει το περιβάλλον του όγκου σε «στόχο» για το ανοσοποιητικό σύστημα, δημιουργώντας τις βάσεις για πιο αποτελεσματική καταπολέμηση της νόσου. Τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν τον περασμένο μήνα είναι πρώιμα και δεν αποτελεί ακόμα εγκεκριμένη θεραπεία, αλλά δείχνει την τάση της θεραπευτικής προσέγγισης των ασθενών τα επόμενα χρόνια.

Καρκίνος των ωοθηκών: Τακτική ταχείας συρρίκνωσης του όγκου (Μελέτη MIROVA)

Στον υποτροπιάζοντα πλατινοευαίσθητο καρκίνο των ωοθηκών που εκφράζει υψηλά τον υποδοχέα φυλλικού οξέος άλφα (FRα), η κλινική δοκιμή φάσης 2 MIROVA αξιολόγησε την προσθήκη ενός συζευγμένου αντισώματος-φαρμάκου, του mirvetuximab soravtansine στη συμβατική χημειοθεραπεία με καρβοπλατίνη.

Άμεση αποτελεσματικότητα: Η δράση του συζευγμένου αντισώματος-φαρμάκου (ADC) λειτούργησε σαν «έξυπνη βόμβα», στοχεύοντας άμεσα τον υποδοχέα FRα στα καρκινικά κύτταρα και απελευθερώνοντας τη χημειοθεραπεία απευθείας μέσα τους. Οι περισσότερες ασθενείς είδαν τους όγκους τους να συρρικνώνονται ήδη από τον πρώτο κιόλας απεικονιστικό επανέλεγχο (αξονική τομογραφία), ο οποίος συνήθως γίνεται μετά τη συμπλήρωση των 2 πρώτων κύκλων θεραπείας (περίπου στις 6 εβδομάδες). Έτσι η προσθήκη του mirvetuximab soravtansine στη χημειοθεραπεία με καρβοπλατίνη πέτυχε ένα εντυπωσιακό ποσοστό άμεσης συρρίκνωσης του όγκου (ανταπόκριση 66,2% έναντι 32,8% της συμβατικής θεραπείας). Το εύρημα αυτό αποδεικνύει ότι ο συγκεκριμένος στοχευμένος συνδυασμός είναι εξαιρετικά ισχυρός στην άμεση καταπολέμηση των καρκινικών κυττάρων σε ασθενείς που είναι ακόμη ευαίσθητοι στα πλατινούχα σκευάσματα.

Τι προσφέρει στην πράξη: Αν και ο συνδυασμός δεν κατάφερε να παρατείνει τον συνολικό χρόνο μέχρι την επόμενη υποτροπή (PFS), προσέφερε ταχύτατη μείωση του καρκινικού φορτίου. Οι επιστήμονες συνεχίζουν την έρευνα για να ανακαλύψουν πώς αυτή η αρχική ισχυρή ανταπόκριση θα μετατραπεί σε μακροχρόνιο όφελος επιβίωσης.

«Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στο ESMO Gynaecological Cancers 2026 δείχνουν ξεκάθαρα ότι η Ογκολογία απομακρύνεται από τις «οριζόντιες» θεραπείες και κινείται προς εξαιρετικά στοχευμένες, εξατομικευμένες λύσεις. Με τη βοήθεια της ανοσοθεραπείας και των στοχευμένων θεραπειών, ο στόχος πλέον δεν είναι μόνο η νίκη απέναντι στη νόσο, αλλά και η διατήρηση της ποιότητας ζωής, της γονιμότητας και της αξιοπρέπειας κάθε γυναίκας», καταλήγει η κ. Αραβαντινού – Φατώρου.

*Ο Ογκολογικός Τομέας του Metropolitan Hospital περιλαμβάνει τρεις εξειδικευμένες Ογκολογικές Κλινικές, στελεχωμένες από καταξιωμένους ιατρούς με ενεργό επιστημονική παρουσία τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Η Α’, η Β’ και η Δ’ Ογκολογική Κλινική προσφέρουν ολοκληρωμένη ογκολογική φροντίδα, συνδυάζοντας πολυετή κλινική εμπειρία με έντονη ερευνητική και ακαδημαϊκή δραστηριότητα. Οι ιατροί τους συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εθνικών και διεθνών κλινικών μελετών, συμβάλλοντας παράλληλα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση της νέας γενιάς επιστημόνων και στην εξέλιξη της ογκολογικής γνώσης.