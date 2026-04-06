Την ανάγκη για άμεσες και συντονισμένες παρεμβάσεις στην αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων ανέδειξε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ, κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, μιλώντας σε εκδήλωση ενημέρωσης της ΕΚΕ με προσκεκλημένους δημοσιογράφους του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου που καλύπτουν το ρεπορτάζ υγείας.

Όπως τόνισε, τα καρδιαγγειακά νοσήματα εξακολουθούν να αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης με έμφαση τόσο στην πρόληψη όσο και στην έγκαιρη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη εφαρμογής της θρομβόλυσης σε ολόκληρη τη χώρα, με έμφαση στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές που δεν διαθέτουν άμεση πρόσβαση σε αιμοδυναμικά κέντρα.

Παράλληλα, επεσήμανε το σημαντικό έλλειμμα που καταγράφεται στη φάση της αποκατάστασης, καθώς πολλοί ασθενείς μετά από σοβαρά περιστατικά επιστρέφουν στην καθημερινότητά τους χωρίς την απαιτούμενη υποστήριξη. Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε την ανάγκη δημιουργίας οργανωμένων Κέντρων Αποκατάστασης Καρδιοπαθών.

Κεντρικό σημείο της τοποθέτησής του αποτέλεσε η πρόταση για ένα νέο εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης των καρδιαγγειακών νοσημάτων στη χώρα μας, με επιπλέον κονδύλια από την Πολιτεία, σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς και με στόχο μια μακροπρόθεσμη και αποτελεσματική πολιτική υγείας.

Ο κ. Τούτουζας στάθηκε επίσης στη σημασία της πρόληψης, επισημαίνοντας την ανάγκη συνέχισης του προσυμπτωματικού ελέγχου, της προώθησης υγιεινών συνηθειών και της εκπαίδευσης των πολιτών από τη σχολική ηλικία. Άλλωστε η ΕΚΕ, όπως τόνισε, ήταν η ΕΚΕ έπαιξε σημαντικό ρόλο στο επιτυχημένο Πρόγραμμα «Προλαμβάνω», προτείνοντας να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα και οι Ιδιώτες Καρδιολόγοι, αλλά και οι κλινικές του ΕΣΥ για τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των πολιτών.

Επιπλέον ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αναφορά του Προέδρου της ΕΚΕ στα αιτήματα προς τους αρμόδιους φορείς για περαιτέρω ποιοτική και διευρυμένη εκπαίδευση ειδικών και ειδικευομένων για τις κρίσιμες υπο-ειδικότητες της Καρδιολογίας, μέσω περισσότερων Πανελλήνιων και Περιφερειακών Συνεδρίων της ΕΚΕ.

Τέλος, υπογράμμισε τον διευρυμένο ρόλο του σύγχρονου καρδιολόγου, ο οποίος, πέρα από την κλινική πράξη, καλείται να συμβάλει ενεργά στην εκπαίδευση των ασθενών, στη διεπιστημονική συνεργασία και στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας.

Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων, κατέληξε, αποτελεί συλλογική πρόκληση που απαιτεί συνεργασία, στρατηγικό σχεδιασμό και σταθερή πολιτική βούληση.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Γραμματέας της ΕΚΕ, κ. Αθανάσιος Τρίκας, τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Ηλίας Καραμπίνος και Νίκος Πατσουράκος και ο Εκπρόσωπος των Ειδικευομένων κ. Γιάννης Καχριμανίδης.

Έδωσαν το «παρών» 40 και πλέον εκπρόσωποι των ΜΜΕ, τους οποίους ο Πρόεδρος της ΕΚΕ ευχαρίστησε θερμά για την πολύτιμη βοήθειά τους στην ανάδειξη της επιστημονικής και κοινωνικής δραστηριοποίησης της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους τόσο η Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, κα Μαρία Αντωνιάδου όσο και ο Πρόεδρος της ΕΣΠΗΤ κ. Θέμης Μπερεδήμας. Παραβρέθηκε τέλος και ενημερώθηκε για τα θέματα δραστηριοποίησής της ΕΚΕ και η Ευρωβουλευτής κα Μαρία Ζαχαρία.