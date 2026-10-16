Το Hellenic Healthcare Group (HHG) κατέκτησε την Platinum διάκριση, την ανώτατη βαθμίδα αναγνώρισης του διεθνούς οργανισμού αξιολόγησης επιχειρηματικής βιωσιμότητας EcoVadis, καταλαμβάνοντας θέση στο κορυφαίο 1% των επιχειρήσεων που αξιολογήθηκαν διεθνώς, ανεξαρτήτως κλάδου.

Παράλληλα, ο Όμιλος Hellenic Healthcare αποτελεί τον μοναδικό Όμιλο στον κλάδο της Υγείας στην Ελλάδα που έχει κατακτήσει την Platinum διάκριση από τον Οργανισμό EcoVadis, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στη φετινή επίδοση και αναδεικνύει τη θέση του Ομίλου ως προς την υιοθέτηση υψηλών προτύπων βιώσιμης και υπεύθυνης επιχειρηματικής λειτουργίας.

Τι σημαίνει η Platinum διάκριση

Ο θεσμός EcoVadis αποτελεί έναν από τους κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης επιχειρηματικής βιωσιμότητας. Η μεθοδολογία του εξετάζει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης βιωσιμότητας μιας επιχείρησης μέσα από τέσσερις βασικούς πυλώνες: Περιβάλλον, Εργασιακά και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Επιχειρηματική Ηθική και Βιώσιμες Προμήθειες.

Η αξιολόγηση, επομένως, δεν περιορίζεται στην περιβαλλοντική επίδοση ή σε μεμονωμένες δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας. Εξετάζει συνολικά τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τα συστήματα διαχείρισης ενός οργανισμού, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτά εφαρμόζονται στην πράξη.

Ο Οργανισμός EcoVadis έχει αξιολογήσει περισσότερες από 150.000 επιχειρήσεις, σε περισσότερους από 250 κλάδους και 185 χώρες, διαμορφώνοντας ένα διεθνές πλαίσιο αξιολόγησης της επιχειρηματικής βιωσιμότητας.

Η Platinum διάκριση αποτελεί την κορυφαία βαθμίδα της αξιολόγησης και απονέμεται στις εταιρείες που κατατάσσονται στο κορυφαίο 1% των επιχειρήσεων που αξιολογήθηκαν από τον Οργανισμό Αξιολόγησης EcoVadis κατά τους προηγούμενους 12 μήνες.

Για το Hellenic Healthcare Group, η συγκεκριμένη επίδοση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε διεθνές επίπεδο, μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων και αγορών.

Μια πορεία συνεχούς εξέλιξης

Η φετινή Platinum διάκριση αποτελεί το αποτέλεσμα μιας πολυετούς διαδρομής διαδοχικών αξιολογήσεων, μέσα από τις οποίες ο Όμιλος Hellenic Healthcare αξιολογεί συστηματικά τις πολιτικές και τις πρακτικές του, εντοπίζει πεδία περαιτέρω βελτίωσης και ενισχύει διαρκώς το πλαίσιο βιώσιμης λειτουργίας του.

Η πορεία ξεκίνησε με τη Silver διάκριση για την περίοδο 2021–2022 και συνεχίστηκε με Silver Medal για το 2022–2023. Για την περίοδο 2023–2024 ακολούθησε Bronze Medal, ενώ το 2024–2025 ο Όμιλος επέστρεψε στη βαθμίδα Silver.

Τη φετινή χρονιά, ο Όμιλος κατακτά την Platinum διάκριση, πραγματοποιώντας το σημαντικότερο άλμα της έως σήμερα πορείας του και φτάνοντας στην ανώτατη βαθμίδα της διεθνούς αξιολόγησης. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη συστηματική προσέγγιση του Ομίλου στη βιωσιμότητα και τη διαρκή προσπάθεια ενίσχυσης των σχετικών πολιτικών, διαδικασιών και πρακτικών.

Μια διεθνής επίδοση με ξεχωριστή σημασία για την Ελλάδα

Η Platinum διάκριση του Hellenic Healthcare Group αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε δύο επίπεδα. Σε διεθνές επίπεδο, η κατάταξη στο κορυφαίο 1% τοποθετεί τον Όμιλο μεταξύ των επιχειρήσεων με τις υψηλότερες επιδόσεις στην αξιολόγηση του Οργανισμού EcoVadis, ανεξαρτήτως κλάδου.

Σε εθνικό επίπεδο, ο Όμιλος Hellenic Healthcare αποτελεί τον μοναδικό Όμιλο Υγείας στην Ελλάδα που έχει κατακτήσει την ανώτατη Platinum διάκριση της EcoVadis, δημιουργώντας ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για τον κλάδο.

Η επίδοση αυτή αναδεικνύει τη σημασία της συστηματικής αξιολόγησης και της εφαρμογής διεθνών προτύπων στη λειτουργία ενός οργανισμού Υγείας, σε ένα περιβάλλον όπου η βιωσιμότητα, η διαφάνεια και η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα.

Η βιωσιμότητα στον χώρο της Υγείας

Για έναν Όμιλο Υγείας, η υπεύθυνη και βιώσιμη λειτουργία έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς συνδέεται με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το εργασιακό περιβάλλον, την επιχειρηματική ηθική και τη διαφάνεια, αλλά και με τον τρόπο διαχείρισης των σχέσεων με τους συνεργάτες και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Η λειτουργία ενός σύγχρονου οργανισμού Υγείας πραγματοποιείται σε ένα σύνθετο και απαιτητικό περιβάλλον, με αυξημένες ανάγκες σε πόρους και προμήθειες, αυστηρά πρότυπα ασφάλειας και ένα ιδιαίτερα απαιτητικό κανονιστικό πλαίσιο. Σε αυτό το περιβάλλον, οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης δεν μπορούν να λειτουργούν αποσπασματικά, αλλά χρειάζεται να ενσωματώνονται στις διαδικασίες και στον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού.

Για το Hellenic Healthcare Group, η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του και συνδέεται με τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους ασθενείς, τους εργαζομένους, τους συνεργάτες, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η Platinum ως νέο σημείο αναφοράς

Η κατάκτηση της Platinum διάκρισης αποτελεί κορυφαία αναγνώριση της μέχρι σήμερα πορείας του Hellenic Healthcare Group. Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα νέο σημείο αναφοράς για τη συνέχεια.

Η διαρκής αξιολόγηση και η συνεχής βελτίωση αποτελούν βασικά στοιχεία της ίδιας της φιλοσοφίας του Οργανισμού EcoVadis. Για τον Όμιλο, η φετινή επίδοση αποτελεί επιβεβαίωση της προόδου που έχει επιτευχθεί, αλλά και βάση για τη συνέχιση της προσπάθειας.

Από την πρώτη Silver διάκριση έως την Platinum διάκριση και την κατάταξη στο κορυφαίο 1% των επιχειρήσεων παγκοσμίως, η πορεία του Hellenic Healthcare Group αποτυπώνει μια σταθερή επιλογή: τη συστηματική ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης και υπεύθυνης λειτουργίας στη στρατηγική και την καθημερινή λειτουργία του Ομίλου.