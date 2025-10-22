Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ξεκινούν και τα αιτήματα των σχολικών μονάδων προς τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα με θεματικό άξονα «Πρόληψη Λοιμώξεων HIV/AIDS, Ηπατίτιδες».

Σε ποιο πρόγραμμα όμως αναφερόμαστε ακριβώς; Το πρόγραμμα αυτό του Υπουργείου Υγείας αφορά στην ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε εθνικό επίπεδο. Ο ΕΟΔΥ υλοποιεί την εν λόγω δράση σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας έχοντας λάβει την έγκριση για το υλικό που παρουσιάζεται στους μαθητές των σχολικών μονάδων.

Μέσα από μία δυναμική, επιστημονικά εμπεριστατωμένη διαδικασία, όπως είναι αυτή της αγωγής υγείας, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν, να ευαισθητοποιηθούν και να κινητοποιηθούν ως προς την φροντίδα της σωματικής και ψυχικής τους υγείας. Πιο συγκεκριμένα η δράση έχει σαν στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση μαθητών της Γ′ Γυμνασίου έως και την Γ′ Λυκείου όσον αφορά στο HIV/AIDS και τις Ηπατίτιδες A, B, και C από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας του ΕΟΔΥ μέσα από την παρουσίαση εύληπτου και εμπεριστατωμένου υλικού κατάλληλου για τις συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες. Παράλληλα, μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης δίνεται χρόνος στους μαθητές για να συζητήσουν με τους επαγγελματίες υγείας θέματα, απορίες και τυχόν προβληματισμούς που έχουν προκύψει και αφορούν στο HIV/AIDS και στους ιούς της Ηπατίτιδας.

Τα αιτήματα που λαμβάνουμε από τα σχολεία σταδιακά αυξάνονται. Αυτό αξιολογείται ως ένα θετικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης παρέμβασης , αφού οι μαθητές ανταποκρίνονται θετικά στην ενημέρωση. Λαμβάνουμε επίσης θετικά σχόλια από τους διευθυντές, γονείς και καθηγητές των σχολείων αυτών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για τη σχολική χρονιά 2024-2025 συνολικά επισκεφτήκαμε 31 σχολικές μονάδες όπου ενημερώθηκαν περίπου 2.526 μαθητές σχολείων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, νέοι ενήλικες με προβλήματα όρασης και ενήλικες με χρόνια νοσήματα που φοιτούν σε σχολές επαγγελματικής κατάρτισης αλλά και οι καθηγητές τους που παρευρίσκονταν μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της δράσης.

Η δράση οργανώνεται σε συνεννόηση με την εκάστοτε σχολική μονάδα ανάλογα με το αίτημα και τις ανάγκες του κάθε σχολείου, για παράδειγμα, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών και τις διαθέσιμες διδακτικές ώρες και πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο χρόνο και ημέρες.

Πού θα μπορούσαν να απευθυνθούν οι σχολικές μονάδες εφόσον ενδιαφέρονται να εντάξουν αυτήν τη δράση στο πρόγραμμά τους;

Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης για τον HIV/AIDS και τις Ηπατίτιδες του ΕΟΔΥ στα τηλέφωνα 210 5212825, 210 5212036 καθώς και στο e-mail: healthedu@eody.gov.gr δίνοντάς μας πληροφορίες για τις ηλικιακές ομάδες που θα συμμετάσχουν (τάξεις), τον αριθμό των μαθητών, προτεινόμενες ώρες και ημέρες για τη διεξαγωγή της δράσης και τα στοιχεία επικοινωνίας του εκπαιδευτικού, με τον οποίο θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε για να οργανώσουμε τη δράση.