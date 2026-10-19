Η νόσος του Πάρκινσον είναι μια προοδευτική νευροεκφυλιστική διαταραχή που επηρεάζει την κίνηση και τη γνωστική λειτουργία, οδηγώντας σταδιακά σε αναπηρία και απώλεια της ανεξαρτησίας. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει θεραπεία που να σταματά ή να αναστρέφει την πορεία της νόσου. Ωστόσο, μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Neurology, το επίσημο ιατρικό περιοδικό της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας, προσθέτει βάρος στην ιδέα ότι η σωματική δραστηριότητα μπορεί να αποτελέσει έναν τροποποιήσιμο παράγοντα που επιβραδύνει την εξέλιξή της.

Τι έδειξε η μελέτη

Η έρευνα, με επικεφαλής τον Δρ. Dong-Woo Ryu από το Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι, παρακολούθησε 294 άτομα με ήπια έως μέτρια νόσο του Πάρκινσον, μέσης ηλικίας 66 ετών, για διάστημα έως και επτά χρόνια. Οι συμμετέχοντες κατέγραφαν τον εβδομαδιαίο χρόνο σωματικής δραστηριότητας — στο σπίτι, στη δουλειά και στον ελεύθερο χρόνο — και υποβάλλονταν ετησίως σε τεστ γνωστικών ικανοτήτων και αξιολόγησης των κινητικών συμπτωμάτων.

Τα αποτελέσματα ήταν σαφή και εντυπωσιακά ως προς τη διαβάθμιση. Στη γνωστική λειτουργία (κλίμακα MoCA, 0–30, με χαμηλότερες βαθμολογίες να υποδηλώνουν χειρότερη μνήμη και σκέψη), η ομάδα με τη χαμηλή δραστηριότητα (έως 4 ώρες/εβδομάδα) είχε μέση ετήσια πτώση 0,478 μονάδων. Η ομάδα μέτριας δραστηριότητας (4–8 ώρες) είχε πτώση 0,090, ενώ η ομάδα υψηλής δραστηριότητας (πάνω από 8 ώρες) είχε πτώση μόλις 0,007 — σχεδόν μηδενική. Στα κινητικά συμπτώματα (κλίμακα MDS-UPDRS-III, 0–132, με υψηλότερες βαθμολογίες να υποδηλώνουν χειρότερη κίνηση), η ομάδα χαμηλής δραστηριότητας παρουσίαζε ετήσια επιδείνωση κατά 0,143 μονάδες, ενώ οι ομάδες μέτριας και υψηλής δραστηριότητας παρουσίαζαν βελτίωση (μείωση κατά 0,225 και 0,783 μονάδες αντίστοιχα).

Όλες οι μετρήσεις σωματικής δραστηριότητας — ο συνολικός χρόνος, ο συνολικός όγκος και ο χρόνος έντονης δραστηριότητας — συνδέονταν ανεξάρτητα με βραδύτερη γνωστική έκπτωση και βραδύτερη επιδείνωση των κινητικών συμπτωμάτων. Η ισχυρότερη συσχέτιση παρατηρήθηκε σε όσους ξεπερνούσαν τις οκτώ ώρες εβδομαδιαίας δραστηριότητας. Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: όταν οι ερευνητές προσάρμοσαν για τον συνολικό χρόνο δραστηριότητας, η έντονη άσκηση δεν ήταν πλέον ανεξάρτητα σημαντική — γεγονός που υποδηλώνει ότι η διάρκεια της δραστηριότητας μπορεί να μετράει περισσότερο από την ένταση.

Γιατί συμβαίνει αυτό: Οι βιολογικοί μηχανισμοί

Η μελέτη είναι παρατηρησιακή και δεν αποδεικνύει αιτιότητα. Ωστόσο, η βιολογία προσφέρει εύλογες εξηγήσεις. Η άσκηση ασκεί νευροπροστατευτική δράση μέσω πολλαπλών οδών:

Αυξημένος BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor): Ο BDNF υποστηρίζει τη συναπτική πλαστικότητα και την επιβίωση των ντοπαμινεργικών νευρώνων. Μια μετα-ανάλυση πέντε τυχαιοποιημένων δοκιμών με 216 ασθενείς βρήκε μεγάλο μέγεθος επίδρασης της άσκησης στα επίπεδα BDNF στον ορό ασθενών με Πάρκινσον. Η αερόβια άσκηση ενεργοποιεί τον BDNF με δοσοεξαρτώμενο τρόπο.

Αυτοφαγία και κάθαρση της α-συνουκλεΐνης: Η άσκηση ενεργοποιεί την αυτοφαγία, τον κυτταρικό μηχανισμό που απομακρύνει τοξικά συσσωματώματα όπως η α-συνουκλεΐνη — η πρωτεΐνη που σχηματίζει τα σωμάτια Lewy στον εγκέφαλο των ασθενών.

Μείωση της νευροφλεγμονής: Η άσκηση μειώνει τη φλεγμονή και την απόπτωση, ενώ ενισχύει τη σηματοδότηση BDNF/GDNF και την επιβίωση των ντοπαμινεργικών νευρώνων.

Μυοκίνες και συστηματική σηματοδότηση: Η ιρισίνη, μια μυοκίνη που εκκρίνεται από τους μύες κατά την άσκηση, ρυθμίζει τα μιτοχόνδρια και μετριάζει το οξειδωτικό στρες, συνδέοντας την περιφερική μυϊκή δραστηριότητα με την υγεία των νευρώνων.

Τι σημαίνει για τους ασθενείς

Οι κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν ήδη τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας έντασης αερόβιας άσκησης την εβδομάδα (περίπου 30 λεπτά, 5 ημέρες την εβδομάδα) για όλους τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με Πάρκινσον. Η νέα μελέτη δείχνει ότι το όφελος μπορεί να είναι δοσοεξαρτώμενο και ότι οι ασθενείς που φτάνουν ή ξεπερνούν τις οκτώ ώρες εβδομαδιαίας δραστηριότητας — που αντιστοιχεί σε περίπου 70 λεπτά την ημέρα — έχουν την πιο ευνοϊκή πορεία. Η δραστηριότητα δεν χρειάζεται να είναι αθλητική· το γρήγορο περπάτημα, το κολύμπι, η κηπουρική και οι οικιακές εργασίες μετράνε.

Η άσκηση δεν υποκαθιστά τη φαρμακευτική αγωγή ή την εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα. Αλλά προσθέτει ένα ισχυρό, προσβάσιμο και χαμηλού κόστους εργαλείο στη διαχείριση μιας νόσου για την οποία τα φάρμακα παραμένουν περιορισμένα. Όπως το θέτει ο Δρ. Ryu, «η σωματική δραστηριότητα μπορεί να έχει διπλό όφελος, με συσχετίσεις με βραδύτερη έκπτωση τόσο στην κίνηση όσο και στη γνώση».

Η μελέτη έχει σημαντικούς περιορισμούς. Η σωματική δραστηριότητα αυτοαναφερόταν από τους συμμετέχοντες, οπότε μπορεί να υπάρχει υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση. Το δείγμα ήταν σχετικά μικρό (294 άτομα) και κυρίως λευκό (98,3%). Και το πιο κρίσιμο: η παρατηρησιακή σχεδίαση δεν επιτρέπει να αποκλειστεί η αντίστροφη αιτιότητα — δηλαδή, άνθρωποι με ηπιότερη νόσο μπορεί να είναι σε θέση να ασκούνται περισσότερο, και όχι το αντίστροφο. Τυχαιοποιημένες δοκιμές, όπως οι Park-in-Shape και SPARX II, έχουν δείξει ότι η άσκηση περιορίζει τη βραχυπρόθεσμη επιδείνωση των κινητικών συμπτωμάτων, αλλά τα μακροπρόθεσμα δεδομένα παραμένουν περιορισμένα.

Παρά τους περιορισμούς, η κατεύθυνση είναι σταθερή και βιολογικά συνεπής. Η άσκηση δεν είναι πανάκεια. Αλλά για μια νόσο που στερείται τροποποιητικών θεραπειών, το να κινείσαι περισσότερο — και να ξεκινάς νωρίς — μπορεί να είναι μια από τις πιο ουσιαστικές επιλογές που έχει σήμερα ένας ασθενής.