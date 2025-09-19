Μια σουηδική μελέτη βρήκε ότι η ημερήσια χαμηλή δόση ασπιρίνης μειώνει κατά το ήμισυ τον κίνδυνο υποτροπής του καρκίνου του παχέος εντέρου και του ορθού, μετά από χειρουργική επέμβαση. Κάθε χρόνο, σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως διαγιγνώσκονται με καρκίνο του παχέος εντέρου. Στο 20–40% αναπτύσσονται μεταστάσεις, γεγονός που καθιστά τη νόσο πιο δύσκολη στη θεραπεία και πιο θανατηφόρα.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει πως η ασπιρίνη μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ορισμένων καρκίνων και ενδεχομένως και τον κίνδυνο υποτροπής μετά από χειρουργική επέμβαση σε ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου που φέρουν μεταλλάξεις σε γονίδια της οδού σηματοδότησης PIK3. Αυτά τα γονίδια ρυθμίζουν βασικές κυτταρικές διεργασίες, όπως η ανάπτυξη και η διαίρεση. Ωστόσο, τα προηγούμενα ευρήματα ήταν ασυνεπή και καμία τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή δεν είχε επιβεβαιώσει τη συσχέτιση.

Οι Σουηδοί ερευνητές με επικεφαλής το Ινστιτούτο Karolinska και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Karolinska, διεξήγαγε την τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή ALASCCA, η οποία δημοσιεύθηκε στο The New England Journal of Medicine.

Στη μελέτη συμμετείχαν πάνω από 3.500 ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου και του ορθού από 33 νοσοκομεία στη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Δανία και τη Φινλανδία. Οι ασθενείς των οποίων οι όγκοι εμφάνιζαν γενετική μετάλλαξη στην οδό PIK3 -ανευρίσκεται στο 40% των ασθενών- τυχαιοποιήθηκαν ώστε λάβουν είτε 160 mg ασπιρίνης ημερησίως είτε εικονικό φάρμακο για τρία χρόνια μετά τη χειρουργική επέμβαση.

Στους ασθενείς με τη γενετική μετάλλαξη στην οδό PIK3, ο κίνδυνος υποτροπής μειώθηκε κατά 55% σε όσους έλαβαν ασπιρίνη, σε σύγκριση με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου.

«Η ασπιρίνη δοκιμάζεται εδώ σε ένα εντελώς νέο πλαίσιο, σε αυτό της ιατρικής ακριβείας. Αυτό είναι ένα σαφές παράδειγμα του πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γενετικές πληροφορίες για να εξατομικεύσουμε τη θεραπεία και ταυτόχρονα να εξοικονομήσουμε πόρους και να μειώσουμε την ταλαιπωρία των ασθενών», δήλωσε η κύρια συγγραφέας Άννα Μάρτλινγκ, Καθηγήτρια στο Τμήμα Μοριακής Ιατρικής και Χειρουργικής του Ινστιτούτου Karolinska Institutet και ανώτερη χειρουργός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Karolinska.

Γιατί η ασπιρίνη μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής του καρκίνου του παχέος εντέρου και του ορθού; Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτό οφείλεται σε πολλούς μηχανισμούς: μειώνει τη φλεγμονή, αναστέλλει τη λειτουργία των αιμοπεταλίων και επιβραδύνει την ανάπτυξη του όγκου.

«Αν και δεν κατανοούμε πλήρως όλους τους μοριακούς μηχανισμούς, τα ευρήματα υποστηρίζουν τη βιολογική λογική και υποδεικνύουν ότι η θεραπεία μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε γενετικά καθορισμένες υποομάδες ασθενών», είπε η Μάρτλινγκ.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής μπορεί να έχουν παγκόσμια σημασία και να επηρεάσουν τις οδηγίες θεραπείας για τον καρκίνο του παχέος εντέρου και ορθού.

«Η ασπιρίνη είναι ένα φάρμακο που είναι παγκοσμίως διαθέσιμο και εξαιρετικά φθηνό σε σύγκριση με πολλά σύγχρονα αντικαρκινικά φάρμακα, κάτι που είναι πολύ θετικό», ανέφερε η Μάρτλινγκ.