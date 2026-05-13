Η Bayer Ελλάς ενισχύει διαχρονικά τη συμβολή της στη συνολική διαχείριση του καρκίνου του προστάτη στην Ελλάδα, διαθέτοντας καινοτόμες θεραπευτικές επιλογές για τη νόσο, καθώς και προϊόντα που αξιοποιούνται στο πλαίσιο του προσυμπτωματικού ελέγχου. Παράλληλα, η εταιρεία θέτοντας στο επίκεντρο τον ασθενή, συμβάλλει στη βελτίωση της στρατηγικής της διαχείρισης του καρκίνου του προστάτη μέσα από την υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού σε συνεργασία με συλλόγους ασθενών, όπως η Europa Uomo Hellas. Επιπλέον, διοργανώνει επιστημονικές εκδηλώσεις για επαγγελματίες υγείας που προάγουν τη διεπιστημονική συνεργασία με την κοινή συμμετοχή διαφόρων ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην διαχείριση του καρκίνου του προστάτη. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών και στην ενίσχυση μιας πιο ολοκληρωμένης, ασθενοκεντρικής στρατηγικής για τη διαχείριση της νόσου.

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί σήμερα το δεύτερο συχνότερο τύπο καρκίνου στους άνδρες παγκοσμίως και την πέμπτη συχνότερη αιτία θανάτου που σχετίζεται με καρκίνο στον ανδρικό πληθυσμό. Το 2022, περίπου 1,5 εκατομμύριο άνδρες διαγνώστηκαν με καρκίνο του προστάτη, ενώ σχεδόν 400 χιλιάδες έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της νόσου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι νέες διαγνώσεις αναμένεται να αυξηθούν σε 2,9 εκατομμύρια έως το 2040, κυρίως λόγω των δημογραφικών αλλαγών και της αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης.

Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στη διαχείριση της νόσου, εξακολουθούν να υφίστανται ουσιαστικές ανεκπλήρωτες ανάγκες σε κρίσιμους τομείς, όπως η έγκαιρη διάγνωση, η πρόσβαση σε κατάλληλη περίθαλψη, η ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών και των οικείων τους, καθώς και η διατήρηση της ποιότητας ζωής καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπευτικής πορείας. Όπως δήλωσε ο κ. Δημήτρης Δεληγιαννίδης – Πρόεδρος EUROPA UOMO HELLAS, «η πρόοδος στην αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη δεν μετριέται μόνο από τα νέα θεραπευτικά πρωτόκολλα και τις επιστημονικές εξελίξεις, όσο σημαντικά κι αν είναι. Μετριέται κυρίως από το κατά πόσο αυτή η πρόοδος φτάνει έγκαιρα στον ασθενή, με ισότιμη πρόσβαση, σωστή ενημέρωση και ουσιαστική συμμετοχή του ίδιου στις αποφάσεις που αφορούν τη θεραπεία και τη ζωή του».

Στην Ευρώπη, λιγότερο από το 50% των ανδρών δηλώνουν επαρκώς ενημερωμένοι για τον καρκίνο του προστάτη, ενώ μόνο στις μισές ευρωπαϊκές χώρες οι επαγγελματίες υγείας προωθούν ενεργά την έγκαιρη διάγνωση μέσω ελέγχου PSA. Ως αποτέλεσμα, σημαντικό ποσοστό περιστατικών – που κυμαίνεται από 20% έως και 60% – εξακολουθεί να διαγιγνώσκεται καθυστερημένα, όταν η νόσος έχει ήδη εξελιχθεί σε μεταστατικό στάδιο.

Η έγκαιρη διάγνωση παραμένει καθοριστικός παράγοντας για τη βελτίωση της έκβασης των ασθενών. Όταν ο καρκίνος του προστάτη εντοπίζεται σε πρώιμο στάδιο, οι πιθανότητες επιβίωσης αυξάνονται σημαντικά, ενώ διευρύνονται οι δυνατότητες θεραπευτικής παρέμβασης με μικρότερη επιβάρυνση για τον ασθενή. Όπως δήλωσε ο Δρ. Μαρίνος Τσιατάς, Παθολόγος – Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, «ο καρκίνος του προστάτη, σε πολλές περιπτώσεις, μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως μια χρόνια νόσος, ιδιαίτερα όταν διαγνωστεί έγκαιρα και αντιμετωπιστεί σωστά». Για αυτό το λόγο, ο προσυμπτωματικός έλεγχος μέσω της μέτρησης των επιπέδων PSA στο αίμα όσων διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, είναι καθοριστικός. Στο πλαίσιο αυτό, η κατηγοριοποίηση των ανδρών ανάλογα με τον κίνδυνο που διατρέχουν, αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η αξιολόγηση των επιπέδων PSA, σε συνδυασμό με σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους, όπως η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία και η βιοψία, όπου ενδείκνυται, αποτελούν σήμερα έναν από τους αποτελεσματικότερους τρόπους μείωσης της θνησιμότητας από τη νόσο.

Η έγκαιρη διάγνωση συνδέεται άμεσα με τη διατήρηση της ποιότητας ζωής, καθώς οι επιπτώσεις του καρκίνου και της θεραπείας είναι σημαντικά μεγαλύτερες όταν η διάγνωση πραγματοποιείται σε προχωρημένο στάδιο. Παράλληλα, η κοινή λήψη αποφάσεων μεταξύ ιατρού και ασθενούς, καθώς και η εξατομικευμένη θεραπεία μπορούν να έχουν θετική επίδραση στην ποιότητα ζωής. Σύμφωνα με τη μελέτη Europa Uomo Patient Reported Outcomes Study (EUPROMS), σημαντικός αριθμός ανδρών αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής και σεξουαλικής υγείας, καθώς και κόπωση μετά την πρώτη θεραπευτική παρέμβαση για τη νόσο τους. Περίπου το 42% των ασθενών ανέφεραν ότι βίωσαν άγχος ή κατάθλιψη, ενώ όσοι έχουν λάβει δύο ή περισσότερες θεραπευτικές παρεμβάσεις καταγράφουν σημαντικά χαμηλότερες βαθμολογίες ποιότητας ζωής.

Παράλληλα, η βέλτιστη διαχείριση του καρκίνου του προστάτη προϋποθέτει στενή διεπιστημονική συνεργασία. Ουρολόγοι, παθολόγοι ογκολόγοι, ακτινοθεραπευτές, παθολογοανατόμοι, ακτινολόγοι, πυρηνικοί ιατροί και μοριακοί βιολόγοι καλούνται να συνεργαστούν. Καθώς υπάρχουν πολλές θεραπευτικές επιλογές, η συνεργασία των ειδικοτήτων στην διεπιστημονική ομάδα επιτρέπει τη διαμόρφωση ενός εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της νόσου, καθώς και το προφίλ, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του ασθενή. Έτσι, οι ασθενείς είναι πιθανότερο να λάβουν την κατάλληλη θεραπεία σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

Τα τελευταία χρόνια, οι θεραπευτικές εξελίξεις έχουν μεταβάλει ουσιαστικά το τοπίο στη φροντίδα των ασθενών με καρκίνο του προστάτη. Οι σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές επιτρέπουν στους άνδρες με προχωρημένη ή μεταστατική νόσο να ζουν περισσότερο, με λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες και καλύτερη διατήρηση της καθημερινής λειτουργικότητας. Όπως δήλωσε ο Δρ. Τσιατάς: «Σήμερα διαθέτουμε σύγχρονες θεραπείες που επιτρέπουν στους ασθενείς να ζουν περισσότερο και με καλύτερη ποιότητα ζωής. Το κλειδί είναι η ενημέρωση, η πρόσβαση στον προσυμπτωματικό έλεγχο και η στενή συνεργασία των ειδικοτήτων, με τον ασθενή πάντα στο επίκεντρο».

Παράλληλα, η έρευνα συνεχίζει να εστιάζει στην ανάπτυξη ακόμη πιο αποτελεσματικών και εξατομικευμένων λύσεων, με στόχο τη βελτίωση, τόσο της επιβίωσης, όσο και της ποιότητας ζωής. Σχετικά με το παρόν και το μέλλον της διαχείρισης του καρκίνου του προστάτη, ο Δρ. Ναπολέων Μουλαβασίλης, Επίκ. Καθηγητής Ουρολογίας, στην Α’ Ουρολογική Κλινική ΕΚΠΑ του ΓΝΑ «Λαϊκό», δήλωσε: «Το 2026, η μάχη κατά του καρκίνου του προστάτη κερδίζεται στο πεδίο της εξατομικευμένης αντιμετώπισης και της διεπιστημονικής συνεργασίας.Η ενσωμάτωση της ιατρικής ακριβείας (precision medicine) σε κάθε στάδιο —από την πρόληψη έως την μεταστατική νόσο— αλλάζει ριζικά το προσδόκιμο και την ποιότητα ζωής των ανδρών». Η συνεχής πρόοδος στην κατανόηση της νόσου, στην έγκαιρη διάγνωση και στις θεραπευτικές επιλογές διαμορφώνει σήμερα ένα νέο, πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο αντιμετώπισης του καρκίνου του προστάτη, στο οποίο ο ασθενής βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο. Όπως δήλωσε ο κ. Δεληγιαννίδης, «Το 2026 διαμορφώνεται ως μια χρονιά μεγάλων προσδοκιών, με την εξατομικευμένη ιατρική και τη θεραπευτική καινοτομία να ανοίγουν νέους δρόμους στην αντιμετώπιση της νόσου. Από την πλευρά των ασθενών, το ζητούμενο είναι αυτή η καινοτομία να μεταφραστεί σε καλύτερη ποιότητα ζωής, διατήρηση της καθημερινότητας και ουσιαστική προοπτική για κάθε άνθρωπο που ζει με τη νόσο. Η πραγματική αξία κάθε επιστημονικής εξέλιξης αποτυπώνεται στην καθημερινότητα του ασθενούς. Ο ασθενής δεν περιμένει απλώς το επόμενο φάρμακο· περιμένει την επόμενη πραγματική ευκαιρία για καλύτερη ποιότητα ζωής, με αξιοπρέπεια και ουσιαστική προοπτική».