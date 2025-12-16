Γράφει ο Γεώργιος Μάτης, Νευροχειρουργός, Διευθυντής Τμήματος Επεμβατικής Αντιμετώπισης Πόνου & Σπαστικότητας- Νευροτροποποίησης, ΥΓΕΙΑ.

Ο χρόνιος πόνος αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη σύγχρονη ιατρική. Επηρεάζει όχι μόνο τη σωματική κατάσταση, αλλά και την ψυχολογία, την οικογενειακή και κοινωνική ζωή, την εργασία και την αυτονομία του ανθρώπου.

Όπως υπενθύμιζε ο Πλάτωνας, «η αρχή είναι το ήμισυ του παντός», και η σωστή διάγνωση και επιλογή θεραπείας μπορεί να αποτελέσει το πρώτο καθοριστικό βήμα για τον δρόμο προς την ανακούφιση. Η Διέγερση Νωτιαίου Μυελού (Spinal Cord Stimulation – SCS) αποτελεί μια σύγχρονη, εξελιγμένη και ελάχιστα επεμβατική θεραπεία, με στόχο όχι απλώς τη μείωση του πόνου, αλλά, κυρίως, την επαναφορά της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής.

Παρακάτω παρουσιάζονται, με απλό και κατανοητό τρόπο, όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει ένας ασθενής.

Τι είναι η Διέγερση Νωτιαίου Μυελού;

Πρόκειται για μια ιατρική τεχνική στην οποία εμφυτεύονται λεπτά ηλεκτρόδια κοντά στη σπονδυλική στήλη και συνδέονται με μία μικρή συσκευή, αντίστοιχη ενός «βηματοδότη». Το σύστημα αυτό στέλνει ήπιους ηλεκτρικούς παλμούς με στόχο να τροποποιήσει τα σήματα του πόνου προτού αυτά φτάσουν στον εγκέφαλο. Με απλά λόγια: δεν αντιμετωπίζουμε την αιτία που προκαλεί πόνο, μπλοκάρουμε τον πόνο, τον ελέγχουμε πριν γίνει αισθητός.

Σε ποιους ασθενείς μπορεί να βοηθήσει;

Η Διέγερση Νωτιαίου Μυελού έχει σαφείς και καθιερωμένες ενδείξεις. Μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά σε περιπτώσεις, όπως: