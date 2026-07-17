Το υπέρβαρο και η παχυσαρκία μπορεί να συμβάλλουν σε σημαντικά περισσότερες περιπτώσεις καρκίνου από ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν ερευνητές του Γερμανικού Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο (DKFZ).

Η ανάλυσή τους δείχνει ότι, όταν λαμβάνονται υπόψη ακριβέστερες μετρήσεις του σωματικού λίπους και μεθοδολογικές προκαταλήψεις, περισσότερο από το 10% των περιπτώσεων καρκίνου μπορεί να αποδοθεί στο αυξημένο σωματικό βάρος – σχεδόν διπλάσιο από ό,τι υποδείκνυαν προηγούμενες εκτιμήσεις.

Το υπέρβαρο και ιδιαίτερα η παχυσαρκία είναι γνωστοί παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο. Προηγούμενες μελέτες είχαν εκτιμήσει ότι ευθύνονται για περίπου 2% έως 8% του συνόλου των περιπτώσεων καρκίνου. Ωστόσο, ο Hermann Brenner, επιδημιολόγος στο DKFZ, υποπτευόταν εδώ και καιρό ότι αυτό το ποσοστό μπορεί να έχει υποτιμηθεί λόγω μεθοδολογικών προκαταλήψεων. Μαζί με την ομάδα του, ανέλυσε δεδομένα από 458.543 γυναίκες και άνδρες της UK Biobank για να διερευνήσει τις σχέσεις μεταξύ υπέρβαρου και καρκίνου.

Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για μια διάμεση περίοδο σχεδόν 12 ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, καταγράφηκαν περισσότερες από 50.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου. Η έρευνα δημοσιεύεται στο περιοδικό Cancer Communications.

Οι περισσότερες μελέτες για την παχυσαρκία και τον καρκίνο έχουν βασιστεί στον δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ), ο οποίος υπολογίζεται από το βάρος και το ύψος. Ωστόσο, ο ΔΜΣ δεν διακρίνει μεταξύ λίπους και μυϊκής μάζας και δεν παρέχει πληροφορίες για το πού συσσωρεύεται το λίπος στο σώμα. Ωστόσο, το κοιλιακό λίπος, ειδικότερα, είναι μεταβολικά ενεργό και συνδέεται στενά με φλεγμονώδεις διεργασίες και άλλους μηχανισμούς που μπορούν να προάγουν τον καρκίνο.

Οι ερευνητές του DKFZ συνέκριναν επομένως όχι μόνο τον ΔΜΣ, αλλά και την περίμετρο μέσης και τον λόγο μέσης-ισχίων ως μέτρα κατανομής του λίπους. Οι παράμετροι αυτοί αποδείχθηκαν σημαντικά πιο ενημερωτικοί όσον αφορά τον κίνδυνο καρκίνου.

Στην τρέχουσα μελέτη τους, ο Brenner και η ομάδα του αντιμετώπισαν επίσης ένα προηγουμένως υποτιμημένο μεθοδολογικό ζήτημα: Πολλοί όγκοι προκαλούν ακούσια απώλεια βάρους χρόνια πριν διαγνωστούν. Ως αποτέλεσμα, οι ασθενείς φαίνονται πιο αδύνατοι τη στιγμή της διάγνωσης, αποδυναμώνοντας έτσι τη στατιστική σχέση μεταξύ παχυσαρκίας και καρκίνου.

Για να αποφευχθούν πιθανές προκαταλήψεις που προκαλούνται από την απώλεια βάρους πριν από τη διάγνωση, οι ερευνητές απέκλεισαν σταδιακά τα πρώτα χρόνια μετά την εγγραφή των συμμετεχόντων στη μελέτη. Αυτό κατέστησε τη συσχέτιση πολύ σαφέστερη. Ένα σημαντικό ποσοστό των καρκίνων που διαγνώστηκαν κατά τα πρώτα χρόνια παρακολούθησης ήταν πιθανότατα ήδη παρόν στην έναρξη της μελέτης και είχε ήδη οδηγήσει σε απώλεια βάρους στους πάσχοντες.

Συνοψίζοντας, οι νέες αναλύσεις απέδωσαν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά για το μερίδιο των περιπτώσεων καρκίνου που αποδίδονται στην παχυσαρκία. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις μεθοδολογικές βελτιώσεις, το εκτιμώμενο ποσοστό των περιπτώσεων καρκίνου που προκαλούνται από το υπερβολικό βάρος αυξήθηκε από περίπου 5,5% έως και 11,5%. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερο από 1 στις 10 περιπτώσεις θα μπορούσε να συνδέεται με το υπερβολικό σωματικό λίπος.

Οι αναλύσεις υποδηλώνουν επίσης ότι το ποσοστό των περιπτώσεων καρκίνου που προκαλούνται από την παχυσαρκία μπορεί να είναι υψηλότερο στις γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες. Το σωματικό λίπος μπορεί επίσης να τείνει να διαδραματίζει μεγαλύτερο ρόλο μεταξύ των ενηλίκων κάτω των 60 ετών.