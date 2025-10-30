Στο πλαίσιο του προγράμματος “Υγεία Πνευμόνων” για την ευαισθητοποίηση απέναντι στις πνευμονικές παθήσεις και τον καρκίνο του πνεύμονα, η FairLife Φροντίδα και Πρόληψη για τον Καρκίνο του Πνεύμονα δημιουργεί ένα σύντομο animation video με πρωταγωνιστή έναν φανταστικό ήρωα, τον 56χρονο Αλέξη, πατέρα 2 παιδιών, ο οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα σε αρχικό στάδιο.

Η ιστορία του Αλέξη είναι ένα κάλεσμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Μας προτρέπει να αναγνωρίσουμε τα σημάδια και τα συμπτώματα και να αναζητήσουμε εγκαίρως ιατρική βοήθεια.

Ταυτόχρονα, είναι ένα μήνυμα ελπίδας και δύναμης, καθώς μας υπενθυμίζει πως με τη γνώση και τη σωστή προαγωγή της υγείας, μπορούμε να προλάβουμε, να έχουμε έγκαιρη διάγνωση και πολλές πιθανότητες βέλτιστης έκβασης της θεραπείας.

Η ευαισθητοποίηση για την πρόληψη της νόσου και η ένταξη του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα στο Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης “Σπύρος Δοξιάδης” ήταν και παραμένουν βασικοί πυλώνες των δράσεων της FairLife L.C.C. από την ίδρυση του φορέα.

Γνωρίστε τον Αλέξη και την ιστορία του μέσα από το σύντομο animation video που δημιούργησε η FairLife L.C.C.:

VIDEO

Ένα video που δημιουργήθηκε με την αιγίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας, Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής και Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος – Καρδίας – Αγγείων.

Όπως τόνισε η Πρόεδρος της FairLife L.C.C., Κορίνα Πατέλη Bell: “Μέσα από την τέχνη του animation, o Αλέξης μας δείχνει τον δρόμο της πρόληψης, της παρακολούθησης της υγείας μας και μας υπενθυμίζει την αξία της έγκαιρης διάγνωσης. Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι μια σοβαρή πρόκληση. Σήμερα, υπάρχουν πλέον τα εφόδια για να την προλάβουμε αλλά και να την εντοπίσουμε έγκαιρα, αρκεί να είμαστε ενημερωμένοι, ευαισθητοποιημένοι και να “ακούμε” το σώμα μας, όταν μας δίνει τα πρώτα συμπτώματα.”

Το Κοινωνικό Μήνυμα θα προβληθεί στα τηλεοπτικά κανάλια κατά τον μήνα Νοέμβριο, μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του πνεύμονα, με την υποστήριξη της Mindshare και της Digi8.

Το βίντεο δημιουργήθηκε με την ευγενική χορηγία των Roche Hellas & MSD.

Ευχαριστούμε θερμά τον αγαπημένο ηθοποιό, Λεωνίδα Κακούρη, που χάρισε τη φωνή του στο βίντεο της FairLife L.C.C., δυναμώνοντας τη φωνή της στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα.