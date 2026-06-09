Η φετινή διοργάνωση του Αμερικανικού Συνεδρίου Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) επιβεβαίωσε ότι η ιατρική ακριβείας και οι στοχευμένες θεραπείες αποτελούν πλέον τον πυρήνα της σύγχρονης ογκολογίας.

Σημαντικά κλινικά αποτελέσματα ανά νόσο:

Πολλαπλό μυέλωμα: Παρουσιάστηκαν ενθαρρυντικά δεδομένα για τον συνδυασμό της μαφοντοτινικής μπελαταμάμπης με πομαλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη σε υποτροπιάζον/ανθεκτικό νόσημα. Αντίστοιχα, νέοι συνδυασμοί (με τεκλισταμάμπη, με μεζιγδομίδη, με καρφιλζομίμπη) έδειξαν κλινικό όφελος, όπως και η υποδόρια χορήγηση ισατουξιμάμπης. Σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς, ο συνδυασμός μαφοντοτινικής μπελαταμάμπης με δαρατουμουμάμπη, λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη ανέδειξε νέες θεραπευτικές δυνατότητες.

Γυναικολογικοί καρκίνοι: Το συζευγμένο αντίσωμα trastuzumab pamirtecan αξιολογήθηκε σε ασθενείς με HER2-θετικό υποτροπιάζον καρκίνο του ενδομητρίου. Επιπλέον, μελέτη αξιολόγησε την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του καινοτόμου παράγοντα ιοποφοσίνη Ι-131.

Καρκίνος του παγκρέατος: Το σημαντικότερο ίσως εύρημα αφορούσε τον μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος. Η χορήγηση του daraxonrasib, ενός αναστολέα της πρωτεΐνης RAS, διπλασίασε τη διάμεση επιβίωση (από 6,7 σε 13,2 μήνες) σε ασθενείς που είχαν ήδη λάβει προηγούμενη θεραπεία. Πρόκειται για μια σημαντική πρόοδο σε μια εξαιρετικά επιθετική νόσο, ανοίγοντας δρόμο για περαιτέρω έρευνα.

Καινοτόμες θεραπευτικές κατηγορίες:

Συζευγμένα μονοκλωνικά αντισώματα (ADCs): Αντισώματα που αναγνωρίζουν συγκεκριμένους στόχους στα καρκινικά κύτταρα και μεταφέρουν απευθείας μια τοξίνη, προκαλώντας στοχευμένο κυτταρικό θάνατο (π.χ. trastuzumab pamirtecan).

Αμφι-ειδικά αντισώματα: Φέρουν δύο διαφορετικές θέσεις αναγνώρισης, επιτρέποντας είτε διπλή στόχευση του όγκου είτε ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων του ανοσοποιητικού για την καταπολέμηση των καρκινικών κυττάρων.

Πρόσβαση σε νέες θεραπείες:

Πολλά από τα φάρμακα αυτά είτε έχουν ήδη λάβει έγκριση για συγκεκριμένες ενδείξεις είτε βρίσκονται σε φάση κλινικής ανάπτυξης. Η πρόσβαση σε αυτές τις καινοτόμες θεραπείες επιτυγχάνεται μέσω συμμετοχής σε κλινικές μελέτες, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη για διάφορους τύπους καρκίνου, όπως γυναικολογικοί καρκίνοι, καρκίνος του προστάτη, καρκίνος του ουροποιητικού, καρκίνος του πνεύμονα, καρκίνος του μαστού, πολλαπλό μυέλωμα και άλλες πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες.