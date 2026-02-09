Ο ρόλος του παθολόγου στην αλυσίδα των ιατρικών πράξεων είναι πολύ σημαντικός, καθώς ταυτίζεται με τις περισσότερες σύγχρονες παθήσεις που απασχολούν τους πολίτες. Η σημασία της πρόληψης είναι κάτι το οποίο αναδεικνύεται και επισημαίνεται από τους παθολόγους προς τους ασθενείς τους, σε συνδυασμό με ποικίλες συμβουλές για μια καλύτερη ισορροπία και ποιότητα ζωής.

«Αυτό, εξάλλου, είναι το όραμα και η αποστολή του Τμήματος Διεθνών Ασθενών. Να παρέχει υψηλής ποιότητας παροχές υγείας σε όλους τους διεθνείς ασθενείς», επισημαίνει ο κ. Θεόφιλος Σαχινίδης, Διευθυντής Παθολόγος – Υπεύθυνος Τμήματος Διεθνών Ασθενών Metropolitan Hospital.

Οι κύριες παθήσεις της εποχής μας

«Στην πρώτη θέση προβλημάτων υγείας παραμένουν οι καρδιαγγειακές παθήσεις: Η υπέρταση, η υπερλιπιδαιμία, η στεφανιαία νόσος, τα εμφράγματα του μυοκαρδίου και τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, είναι αυτά που λαμβάνουν την περισσότερη προσοχή. Ύστερα, ακολουθούν οι λοιμώξεις, κυρίως αναπνευστικές και ουροποιητικού συστήματος, και έπονται οι καρκίνοι.

Στη χώρα μας, ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελούν δυστυχώς και τα τροχαία ατυχήματα. Ο τρόπος ζωής επηρεάζει καθοριστικά την υγεία μας. Ειδικά στις μεγαλουπόλεις, οι ρυθμοί είναι πολύ γρήγοροι. Κάνουμε καθιστική ζωή, δεν έχουμε καλή διατροφή, δεν μαγειρεύουμε, αλλά αγοράζουμε φαγητό απ’ έξω. Στις δουλειές μας υπάρχει πολύ στρες, δουλεύουμε ατελείωτες ώρες και δεν σταματάμε ποτέ για να ηρεμήσουμε και να χαλαρώσουμε. Όλα αυτά σχετίζονται με πάρα πολλά προβλήματα, και κυρίως τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Παράγονται ορμόνες στρες, κορτιζόνη, αδρεναλίνη, με απόρροια ταχυκαρδίες, αυξημένη πίεση και χοληστερίνη, με αποτέλεσμα να εμφανίζουμε επιπλοκές στο καρδιαγγειακό σύστημα (εμφράγματα του μυοκαρδίου και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια)», σημειώνει.

Άγχος και παθήσεις

«Το άγχος σχετίζεται άμεσα με αυτές τις παθήσεις. Επιπλέον, είναι γνωστή η συσχέτιση και με τα αυτοάνοσα νοσήματα. Αν γενετικά έχει κάποιος την προδιάθεση να εκδηλώσει αυτοάνοσο νόσημα, το έντονο στρες προκαλεί τον ερεθισμό (triggering) που θα το φέρει στην επιφάνεια», προσθέτει.

Η σημασία της πρόληψης

«Έχουμε σημαντικές δυνατότητες πρόληψης και είναι κρίμα να μην τις αξιοποιούμε. Με την πρόληψη δεν μπορούμε να τα ανακαλύψουμε όλα, μπορούμε όμως να προλάβουμε πολλά, όπως με τις μαστογραφίες, το τεστ PAP, τις εξετάσεις για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, του προστάτη, την κολονοσκόπηση.

Ακόμη και οι απλές μικροβιολογικές εξετάσεις έχουν βαρύτητα, καθώς μπορούν να μας παρακινήσουν να αναζητήσουμε το αίτιο για ένα πρόβλημα. Ο διαβήτης, η υπέρταση και η αυξημένη αρτηριακή πίεση περιγράφονται ως σιωπηλοί δολοφόνοι. Δεν δίνουν συμπτώματα, και όταν δίνουν είναι ήδη αργά. Γι’ αυτόν τον λόγο χρειάζονται εξετάσεις, ώστε να εντοπίζεται κάτι από νωρίς.

Κάνουμε λοιπόν μια μεγάλη προσπάθεια για να κινητοποιήσουμε το κοινό στον τομέα της πρόληψης και των εξετάσεων και σε αυτό έχουν συμβάλλει τα ΜΜΕ και οι εταιρείες, εκτός από τους γιατρούς, ενώ σημαντική είναι και η επιλογή των αρμόδιων κρατικών φορέων να μας ωθούν να ελέγχουμε προληπτικά την υγεία μας», συμπληρώνει.

Η τάση στη θεραπεία των χρόνιων νοσημάτων

Έχουν σημειωθεί μεγάλα άλματα στην Ιατρική. Στην αντιμετώπιση του καρκίνου, με την ανοσοθεραπεία που δίνει πρόσθετα χρόνια ζωής στον ασθενή, στα αυτοάνοσα νοσήματα με την αξιοποίηση βιολογικών παραγόντων, ακόμη και στον διαβήτη και την παχυσαρκία, ενώ δεν πρέπει να παραληφθούν και τα εμβόλια, χάρη στα οποία έχουν θεραπευτεί ασθένειες, οι οποίες δεν υπάρχουν πλέον. Φαίνεται ξεκάθαρα λοιπόν, πως όλοι πρέπει να εμπιστευτούν την επιστήμη.

Η σημαντική συμβολή ενός παθολόγου

«Ο παθολόγος έχει τον ρόλο του μαέστρου της χορωδίας. Είναι ο στρατηγός της μάχης και στον πόλεμο τη μάχη τη δίνουμε όλοι μαζί. Ο εκάστοτε ασθενής θα πρέπει να απευθυνθεί πρώτα στον θεράποντα οικογενειακό γιατρό, ο οποίος είναι συνήθως γενικός γιατρός ή παθολόγος, και εκείνος θα καθοδηγήσει τον ασθενή στα μονοπάτια της ασθένειάς του και θα συζητήσει το πλάνο της θεραπείας.

Η Παθολογία αναδεικνύει το βάθος της γνώσης, την πληθώρα των περιστατικών, την συνδυαστική σκέψη που απαιτείται για μια διάγνωση και το γεγονός ότι δεν είναι όλα μόνο θεωρία. Ο παθολόγος έχει ακουστικά για να ακούσει, χέρια για να ψηλαφήσει και μάτια για να δει τα ορατά σημεία της ασθένειας.

Όπως έχω ακούσει και από ασθενείς μου, οι γιατροί είμαστε οι άγγελοι επί της γης για εκείνους» αναφέρει.

Η νοοτροπία του ασθενή στην Ελλάδα

«Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει η νοοτροπία των ασθενών στη χώρα μας με τη χρήση του διαδικτύου και κυρίως με την εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία είναι πολύ σημαντικό εργαλείο και για εμάς, γιατί η γνώση είναι τεράστια και αδιαμφισβήτητα δεν μπορείς να την κατέχεις όλη. Οι ασθενείς νομίζουν σήμερα ότι έχουν έναν προσωπικό γιατρό στο κινητό τους, πρέπει ωστόσο να έχουν τη σωστή ιατρική σκέψη, για να ρωτήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη παρέχοντας ακριβώς τα σωστά δεδομένα. Η Ιατρική είναι συνδυαστική σκέψη και η Παθολογία εμπεριέχει και όλα τα υπόλοιπα μέρη, ακουστικά, χέρια μάτια. Η επιστήμη δεν σταματάει, χρειάζεται συνεχές διάβασμα, ενημέρωση και βαθιά γνώση των επιστημονικών εξελίξεων ώστε να μπορούν να απαντηθούν ορθώς τα ερωτήματα των ασθενών», τονίζει.

Η αποστολή του Τμήματος Διεθνών Ασθενών

«Μαζί με την ομάδα μου, δουλεύουμε κυρίως την ταξιδιωτική Ιατρική, δηλαδή με ξένους που έρχονται στην Ελλάδα για τουριστικούς λόγους και προκύπτει κάποιο ιατρικό γεγονός. Εμείς ενημερωνόμαστε από τον αντίστοιχο γιατρό και αναλαμβάνουμε όλη την διεκπεραίωση. Γίνεται παραλαβή του ασθενούς και μεταφέρεται στο νοσοκομείο είτε με ασθενοφόρα για την ηπειρωτική Ελλάδα, είτε με πλοία για τα νησιά, με αεροπλάνα, ακόμη και με ελικόπτερα.

Σε ετήσια βάση εξετάζονται περισσότεροι από 4.000 ξένοι ασθενείς, με πάνω από 200 εισαγωγές, ενώ η διαχείριση των περιστατικών γίνεται με ένα παράλληλο σύστημα, ώστε να μην επιβαρύνεται με καθυστερήσεις η περίθαλψη των ασθενών της Ελλάδας.

Σε μια κρουαζιέρα, για παράδειγμα, υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στη διάθεση των γιατρών, καθώς μετά από μερικές ώρες θα αναχωρήσει το πλοίο, προκειμένου να διαπιστωθεί τι έχει ο ασθενής, και να δοθούν τα σχετικά χαρτιά για το αν μπορεί να ταξιδέψει. Έχουν σημειωθεί και αεροδιακομιδές μέχρι την Αμερική και την Αυστραλία, για δύσκολα περιστατικά.

Τα συνηθέστερα περιστατικά αφορούν συνήθως καρδιακά, αγγειακά και εγκεφαλικά επεισόδια, λοιμώξεις και κατάγματα. Το πιο δύσκολο για έναν ασθενή που νοσηλεύεται μακριά από τη χώρα του, είναι η ψυχολογία, και εμείς οι γιατροί φροντίζουμε να τον κάνουμε να αισθάνεται ασφαλής, ενημερώνοντάς τον για κάθε βήμα του πλάνου θεραπείας. Σημαντικό ρόλο παίζουν οι νοσηλεύτριες, ενώ έχουμε και δυο case managers, που καθημερινά ρωτούν τους ξένους ασθενείς αν έχουν κάποιο πρόβλημα, ώστε να το αντιμετωπίσουν άμεσα. Οι ηλεκτρονικές εφαρμογές μας λύνουν τα χέρια στο θέμα της γλώσσας. Στο νοσοκομείο διατίθεται ειδικός χώρος όπου μπορεί κάποιος να ασκήσει τα θρησκευτικά καθήκοντά του, ενώ και το μενού έχει διαμορφωθεί έτσι, ώστε να ικανοποιεί και τις πιο περίεργες απαιτήσεις τους.

Όραμά μας, που έχει επιτευχθεί, ήταν να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο τμήμα, με έμπειρο και πολύγλωσσο προσωπικό, πολύ υψηλής κατάρτισης, για όλους τους ξένους ασθενείς, ώστε να διαφημιστεί έτσι η χώρα μας, το επίπεδο των γιατρών και νοσηλευτών μας και τα νοσοκομεία μας», εξηγεί.

Η χρησιμότητα του Διαγνωστικού Κέντρου Health Spot στον Πειραιά

Πρόκειται για έναν οργανωμένο χώρο, ένα Πρωτοβάθμιο Κέντρο Περίθαλψης μέσα στον χώρο των κρουαζιερόπλοιων στον ΟΛΠ, εξοπλισμένο με υπερηχογράφο, ακτινολογικό μηχάνημα, καρδιολογικό τμήμα, ΩΡΛ, οφθαλμίατρο και μικροβιολογικό. Όταν κατεβαίνουν οι ασθενείς από το κρουαζιερόπλοιο, περιθάλπονται εκεί, ανάλογα με την περίπτωση. Τα σοβαρά ή περίπλοκα περιστατικά μεταφέρονται άμεσα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Στο Health Spot εξετάζονται και οι ναυτικοί που θέλουν να ναυτολογηθούν, ενώ υπάρχει και η πρόσβαση του ΕΟΠΥΥ, ώστε να εξυπηρετούνται ιατρικά και οι εργαζόμενοι του ΟΛΠ.

Συμπεράσματα

«Ο καθοριστικός ρόλος του Παθολόγου ως κεντρικού συντονιστή στη φροντίδα του ασθενούς είναι αδιαπραγμάτευτος, με έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη συνολική αντιμετώπιση των σύγχρονων παθήσεων. Σε συνδυασμό με τις ραγδαίες εξελίξεις της Ιατρικής και την οργανωμένη, ανθρωποκεντρική προσέγγιση του Τμήματος Διεθνών Ασθενών, επιβεβαιώνεται ότι η επιστημονική γνώση, η εμπειρία και η ανθρώπινη φροντίδα αποτελούν τα θεμέλια για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, τόσο για τους κατοίκους της χώρας μας, όσο και για τους ξένους ασθενείς», καταλήγει ο κ. Σαχινίδης.

*Το Παθολογικό Τμήμα αποτελεί βασικό πυλώνα του Metropolitan Hospital και στελεχώνεται από 15 ομάδες Ειδικών Παθολόγων, καθεμία με εξειδίκευση σε διαφορετικό πεδίο της Εσωτερικής Παθολογίας, όπως η Λοιμωξιολογία, και η Ταξιδιωτική Ιατρική, δίνοντας έμφαση στη συνολική αξιολόγηση και φροντίδα της υγείας του ασθενούς.

**Στο Τμήμα Διεθνών Ασθενών παρέχεται ολοκληρωμένη υποστήριξη σε άτομα που ταξιδεύουν στη χώρα μας, είτε αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα υγείας και χρειάζονται ιατρική φροντίδα, εντός ή εκτός νοσηλείας, είτε αναζητούν ιατρική συμβουλευτική. Το Τμήμα μεριμνά για την ταχεία έγκριση της νοσηλείας από τη διεθνή ασφαλιστική εταιρεία που καλύπτει τον ασθενή, ενώ ταυτόχρονα, όπου είναι δυνατόν, οι αρμόδιοι ιατροί λαμβάνουν πλήρη ενημέρωση για το ιατρικό του ιστορικό από τον θεράποντα ιατρό της χώρας προέλευσής του.