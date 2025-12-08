Η MSD (γνωστή ως Μerck & Co., Inc., Rahway, NJ, στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά (NYSE: MRK), και η Cidara Therapeutics, Inc. (Nasdaq: CDTX) (“Cidara”), μια βιοτεχνολογική εταιρεία που αναπτύσσει προϊόντα τύπου φαρμάκου συζευγμένου με σταθερό τμήμα αντισώματος Fc (DFC), ανακοίνωσαν στις 14 Νοεμβρίου 2025 ότι οι δύο εταιρείες υπέγραψαν οριστική συμφωνία βάσει της οποίας η MSD, μέσω θυγατρικής της, θα εξαγοράσει την Cidara.

«Συνεχίζουμε να υλοποιούμε την επιχειρηματική στρατηγική μας που βασίζεται στην επιστήμη, ενισχύοντας τη σειρά των υπό ανάπτυξη προϊόντων μας με ένα, δυνητικά πρώτο στην κατηγορία του, μακράς δράσης αντιϊκό, σχεδιασμένο για την πρόληψη της γρίπης σε άτομα με υψηλότερο κίνδυνο επιπλοκών», δήλωσε ο Robert M. Davis, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MSD. «Σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε τη σημαντική πρόοδο της ομάδας της Cidara και είμαστε βέβαιοι ότι το υπό έρευνα προϊόν έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει έναν ακόμη σημαντικό μοχλό ανάπτυξης την επόμενη δεκαετία, δημιουργώντας πραγματική αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη», συμπλήρωσε.

Το υπό έρευνα προϊόν αποτελείται από έναν μικρό μοριακό αναστολέα της νευραμινιδάσης, ο οποίος είναι σταθερά συζευγμένος με ένα ιδιόκτητο Fc τμήμα ανθρώπινου αντισώματος, σχεδιασμένο για την πρόληψη της γρίπης τύπου Α και Β. Το υπό έρευνα φάρμακο αξιολογείται αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο της μελέτης φάσης 3 ANCHOR (NCT07159763) σε ενήλικες και εφήβους που βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης επιπλοκών από τη γρίπη. Το υπό έρευνα φάρμακο είχε προηγουμένως λάβει Ταχεία Διαδικασία Έγκρισης (Fast Track Designation) από τον FDA.

«Αυτό το ορόσημο αντιπροσωπεύει μια μεταμορφωτική στιγμή για την Cidara και για την αποστολή μας να επανακαθορίσουμε την πρόληψη της γρίπης», δήλωσε ο Jeffrey Stein, Ph.D., πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Cidara. «Χάρη στην εξαιρετική αφοσίωση της ομάδας μας, η μελέτη φάσης 2b NAVIGATE απέδωσε θετικά αποτελέσματα που δείχνουν τη δυναμική του υπό έρευνα φαρμάκου να παρέχει μια επιπλέον επιλογή στα διαθέσιμα εμβόλια και τα αντιϊκά φάρμακα. Οι παγκόσμιες αναπτυξιακές, ρυθμιστικές και εμπορικές δυνατότητες της MSD παρέχουν την τεχνογνωσία και τους πόρους που απαιτούνται για να φέρουν αυτή τη σημαντική καινοτομία στα άτομα που τη χρειάζονται περισσότερο», πρόσθεσε.

Η συναλλαγή έχει εγκριθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια τόσο της MSD όσο και της Cidara. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας συγχώνευσης, η MSD, μέσω θυγατρικής, θα αποκτήσει όλες τις μετοχές σε κυκλοφορία της Cidara. Η εξαγορά τελεί υπό την προϋπόθεση ότι η πλειοψηφία των μετόχων της Cidara θα προσφέρει τις μετοχές της σε δημόσια πρόταση εξαγοράς που θα εκκινήσει από θυγατρική της MSD. Η ολοκλήρωση της προτεινόμενης συναλλαγής θα υπόκειται σε όρους, συμπεριλαμβανομένης της λήξης της περιόδου αναμονής βάσει του Νόμου Hart-Scott-Rodino των Η.Π.Α. και άλλων συνήθων όρων. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026 και αναμένεται να καταχωρηθεί ως απόκτηση στοιχείου του ενεργητικού.

Σχετικά με τη γρίπη

Η γρίπη είναι μια οξεία αναπνευστική λοίμωξη που προκαλείται κυρίως από τους ιούς της γρίπης τύπου Α και Β. Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο περίπου 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως μολύνονται από τη εποχική γρίπη. Από αυτούς, 3-5 εκατομμύρια εμφανίζουν σοβαρή μορφή της νόσου. Οι επιπλοκές περιλαμβάνουν πνευμονία, επιδείνωση χρόνιων παθήσεων, σηψαιμία, μυοκαρδίτιδα, εγκεφαλίτιδα και θάνατο στις πιο σοβαρές περιπτώσεις. Παγκοσμίως, εκτιμάται ότι σημειώνονται 290.000–650.000 θάνατοι ετησίως λόγω γρίπης, με 6.300–52.000 θανάτους στις Η.Π.Α.