Γράφει ο Αρκάδιος Ρουσάκης, Ακτινολόγος, Διευθυντής Τμήματος Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας & Μέτρησης Οστεοπόρωσης, ΥΓΕΙΑ.

Η αξονική τομογραφία αποτελεί εδώ και δεκαετίες ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της σύγχρονης ιατρικής. Κάθε χρόνο, εκατομμύρια ασθενείς σε όλο τον κόσμο υποβάλλονται σε αξονικές εξετάσεις για τη διάγνωση παθήσεων που αφορούν σχεδόν όλα τα όργανα του ανθρώπινου σώματος. Σήμερα, μια νέα τεχνολογική εξέλιξη υπόσχεται να αλλάξει ριζικά τις δυνατότητες της μεθόδου: η Αξονική Τομογραφία καταμέτρησης Φωτονίων, γνωστή διεθνώς ως Photon Counting CT (PCCT).

Τι είναι η τεχνολογία καταμέτρησης φωτονίων;

Οι συμβατικοί αξονικοί τομογράφοι χρησιμοποιούν ανιχνευτές που μετατρέπουν τις ακτίνες Χ πρώτα σε φως και στη συνέχεια σε ηλεκτρικό σήμα. Κατά τη διαδικασία αυτή χάνεται μέρος της πληροφορίας και παράγεται θόρυβος στην εικόνα.

Η τεχνολογία καταμέτρησης Φωτονίων λειτουργεί διαφορετικά. Οι νέοι ανιχνευτές καταγράφουν απευθείας κάθε φωτόνιο ακτίνων Χ που φτάνει σε αυτούς, ενώ ταυτόχρονα μετρούν και την ενέργειά του. Με απλά λόγια, το σύστημα «μετρά» ξεχωριστά κάθε φωτόνιο αντί να καταγράφει ένα συνολικό σήμα. Το αποτέλεσμα είναι εικόνες πολύ υψηλότερης ποιότητας και σημαντικά περισσότερες διαγνωστικές πληροφορίες.

Καλύτερη εικόνα με λιγότερη ακτινοβολία

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της νέας τεχνολογίας είναι η βελτίωση της ποιότητας εικόνας χωρίς αντίστοιχη αύξηση της δόσης ακτινοβολίας. Σε πολλές περιπτώσεις, η απαιτούμενη δόση μπορεί να μειωθεί σημαντικά, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για παιδιά, νέους ασθενείς και άτομα που χρειάζονται επαναλαμβανόμενες εξετάσεις.

Παράλληλα, η ευκρίνεια είναι αισθητά ανώτερη. Πολύ μικρές ανατομικές δομές, οι οποίες συχνά δεν απεικονίζονται καθαρά με τις συμβατικές τεχνικές, μπορούν πλέον να μελετηθούν με εντυπωσιακή λεπτομέρεια.

Νέες δυνατότητες στην Καρδιολογία

Η Καρδιολογία είναι ένας από τους τομείς που αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερο. Οι στεφανιαίες αρτηρίες έχουν διάμετρο λίγων μόλις χιλιοστών και η απεικόνισή τους αποτελεί διαχρονική πρόκληση.

Με την τεχνολογία Αξονικής Φωτονίων είναι δυνατή η ακριβέστερη απεικόνιση των στενώσεων και των αθηρωματικών πλακών, ακόμη και σε ασθενείς με έντονες ασβεστώσεις. Έτσι μειώνεται η πιθανότητα ψευδώς θετικών ευρημάτων και αυξάνεται η αξιοπιστία της μη επεμβατικής διάγνωσης της στεφανιαίας νόσου.

Επιπλέον, η δυνατότητα καλύτερου χαρακτηρισμού των πλακών μπορεί να συμβάλει στην αναγνώριση ασθενών με αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος πριν εκδηλωθούν συμπτώματα.

Επίσης, γίνεται πλέον εφικτή η αξιόπιστη μελέτη των ενδοστεφανιαίων προθέσεων (stents) για τον αποκλεισμό ή τη διαπίστωση επαναθρομβώσεων είτε στενώσεων.

Μεγαλύτερη ακρίβεια στην Ογκολογία

Στην Ογκολογία, η έγκαιρη διάγνωση και η ακριβής εκτίμηση της έκτασης μιας νόσου είναι καθοριστικής σημασίας. Η νέα τεχνολογία Αξονικής Φωτονίων μπορεί να αναδείξει μικρότερες βλάβες και να βελτιώσει την ανίχνευση πολύ μικρών μεταστάσεων σε διάφορα όργανα.

Επιπλέον, μπορούμε να έχουμε πλέον πληροφορίες για τη σύσταση των ιστών. Αυτό επιτρέπει καλύτερο χαρακτηρισμό όγκων και ενδεχομένως πιο ακριβή παρακολούθηση της ανταπόκρισης στις θεραπείες.

Οφέλη για Πνεύμονες, Οστά και Νεφρούς

Η αυξημένη ευκρίνεια είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην απεικόνιση των Πνευμόνων, όπου μπορούν να αναδειχθούν μικροσκοπικές βλάβες ή λεπτές αλλοιώσεις του πνευμονικού παρεγχύματος. Επίσης, η ελαχιστοποίηση της δόσης της ακτινοβολίας, σε επίπεδα αντίστοιχα δυο (2) ακτινογραφιών θώρακα σε έναν μέσου σωματότυπου εξεταζόμενο, αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τον ετήσιο προληπτικό έλεγχο με Αξονική Τομογραφία Θώρακα Χαμηλής Δόσης, στον οποίο συστήνεται να υποβάλλονται οι καπνιστές.

Στα Οστά και στις Αρθρώσεις, η υψηλή ανάλυση επιτρέπει λεπτομερέστερη αξιολόγηση μικρών καταγμάτων, εκφυλιστικών αλλοιώσεων και οστικών μικροδομών καθώς και για την αξιολόγηση της πώρωσης των καταγμάτων, χωρίς να επηρεάζεται από την παρουσία μεταλλικών χειρουργικών υλικών.

Στους Νεφρούς και στο ουροποιητικό σύστημα, η δυνατότητα διάκρισης διαφορετικών υλικών μπορεί να βοηθήσει στον χαρακτηρισμό λίθων και στη βελτίωση της θεραπευτικής προσέγγισης.

Προς μια πιο Εξατομικευμένη Ιατρική

Ίσως το σημαντικότερο στοιχείο της Αξονικής Φωτονίων είναι ότι δεν προσφέρει απλώς καλύτερες εικόνες. Παρέχει περισσότερες πληροφορίες για τους ιστούς, τη σύσταση των βλαβών και τη βιολογία της νόσου.

Η δυνατότητα αυτή φέρνει την αξονική τομογραφία πιο κοντά στην έννοια της εξατομικευμένης ιατρικής, όπου οι θεραπευτικές αποφάσεις βασίζονται όχι μόνο στην παρουσία μιας βλάβης αλλά και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Το Μέλλον είναι ήδη Εδώ

Η τεχνολογία Αξονικής Φωτονίων (Photon Counting CT) εξαπλώνεται με ταχείς ρυθμούς παγκοσμίως Πολλοί ειδικοί θεωρούν ότι πρόκειται για τη σημαντικότερη εξέλιξη στην αξονική τομογραφία των τελευταίων δεκαετιών.

Η Αξονική Φωτονίων υπόσχεται ακριβέστερη διάγνωση, ασφαλέστερες εξετάσεις και καλύτερη παρακολούθηση των ασθενών. Και τελικά, αυτό μεταφράζεται σε πιο σωστές θεραπευτικές αποφάσεις και καλύτερη φροντίδα για όλους.

Πλέον, η τεχνολογία αυτή είναι διαθέσιμη και στη χώρα μας, καθώς το Μάρτιο του 2026 εγκαταστάθηκε στο Νοσοκομείο «Υγεία» και λειτουργεί ο Πρώτος και Μοναδικός στην Ελλάδα Αξονικός Τομογράφος Φωτονίων (Siemens Naeotom AlphaPro).