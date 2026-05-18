Η παχυσαρκία υπήρξε εδώ και καιρό η αόρατη κρίση υγείας που αιωρείται πάνω από την ανθρωπότητα, με τα ποσοστά να αυξάνονται παγκοσμίως. Ωστόσο, τώρα προκύπτουν κάποια θετικά νέα από μια πολυετή μελέτη που κάλυψε πολλά έθνη.

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature από τη Σύμπραξη για τον Έλεγχο των Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων (NCD-RisC), ένα παγκόσμιο δίκτυο επιστημόνων υγείας, ανέλυσε δεδομένα σχετικά με την παχυσαρκία από 232 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 5 ετών και άνω, σε βάθος 45 ετών.

Τα δεδομένα αποκάλυψαν ότι οι τάσεις της παχυσαρκίας μπορεί τελικά να επιβραδύνονται σε πολλές χώρες υψηλού εισοδήματος της Δύσης, όπως η Δυτική Ευρώπη, η Βόρεια Αμερική και η Αυστραλασία, καθώς και σε ορισμένες ασιατικές χώρες υψηλού εισοδήματος, με αρκετές να παρουσιάζουν σημάδια σταθεροποίησης και ακόμη και ελαφράς μείωσης, ιδιαίτερα μεταξύ παιδιών και εφήβων.

Αρκετές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες μελέτες που διεξήχθησαν σε όλο τον κόσμο έχουν διαπιστώσει ότι η παχυσαρκία είναι πολύ περισσότερο από ένα θέμα βάρους. Μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για ένα ευρύ φάσμα σοβαρών παθήσεων υγείας, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιακών, νεφρικών, ηπατικών και αναπνευστικών νοσημάτων. Συνδέεται επίσης με μυοσκελετικές διαταραχές που επηρεάζουν τους μύες, τα οστά και τις αρθρώσεις, οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής. Οι κίνδυνοι της παχυσαρκίας έγιναν ακόμη πιο εμφανείς κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, όπου τα άτομα με παχυσαρκία αντιμετώπισαν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής λοίμωξης, οδηγώντας σε υψηλότερα ποσοστά νοσηλείας ακόμα και θανάτου.

Αν και ακούγεται αντιφατικό, η παχυσαρκία θεωρείται υποσιτισμός, ο οποίος εξ ορισμού αναφέρεται σε ελλείψεις, υπερβολές ή ανισορροπίες στην πρόσληψη θρεπτικών συστατικών από ένα άτομο. Ωστόσο, η διατροφή και το πόσο ασκείται κανείς δεν είναι οι μόνοι παράγοντες που οδηγούν στην παχυσαρκία.

Οι παράγοντες διαφέρουν από χώρα σε χώρα και συνεχίζουν να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου λόγω αλλαγών στην παραγωγή τροφίμων, την επεξεργασία και άλλων επιρροών στις τιμές και τη διαθεσιμότητα των τροφίμων. Επηρεάζεται επίσης από οικονομικούς παράγοντες, όπως οι συνθήκες διαβίωσης, οι κοινωνικές συνήθειες και το είδος των διατροφικών πολιτικών που δημιουργεί η κυβέρνηση.

Σε αυτή τη μελέτη, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 4.050 πληθυσμιακές μελέτες που διεξήχθησαν μεταξύ 1980 και 2024 σε 200 χώρες και περιοχές. Στόχος τους ήταν να δημιουργήσουν μια λεπτομερή ετήσια εικόνα των παγκόσμιων τάσεων παχυσαρκίας, έτσι ώστε αντί να μετρήσουν απλώς πόσα άτομα ήταν παχύσαρκα σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, παρακολούθησαν τον ετήσιο ρυθμό με τον οποίο τα ποσοστά παχυσαρκίας αυξάνονταν ή μειώνονταν.

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ένα αναδυόμενο παγκόσμιο χάσμα στην κρίση της παχυσαρκίας. Σε πολλές από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου, τα ποσοστά παχυσαρκίας αρχίζουν να σταθεροποιούνται, αλλά σε αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες, η κρίση επιταχύνεται με ανησυχητικό ρυθμό. Σε χώρες υψηλού εισοδήματος, τα ποσοστά παχυσαρκίας σε παιδιά και εφήβους άρχισαν να επιβραδύνονται ήδη από τη δεκαετία του 1990· στους ενήλικες, μια παρόμοια τάση ξεκίνησε γύρω στο 2000.