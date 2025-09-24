Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αμφιβληστροειδούς (28 Σεπτεμβρίου 2025), η Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α.), μέλος της Retina International, αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για τη δημιουργία Εθνικού Σχεδίου Δράσης που θα διασφαλίσει την πρόληψη της τύφλωσης και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πασχόντων με παθήσεις του αμφιβληστροειδούς.

Οι κληρονομικές και εκφυλιστικές παθήσεις του αμφιβληστροειδούς και της ωχράς κηλίδας, όπως η Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας (AMD), η Γεωγραφική Ατροφία (GA) και οι σοβαρές οφθαλμικές επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη, επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Ήδη έχουν ταυτοποιηθεί πάνω από 300 γονίδια που σχετίζονται με σπάνιες εκφυλιστικές παθήσεις όρασης (IRDs), οι οποίες οδηγούν σε απώλεια όρασης και δραματικά μειωμένη ανεξαρτησία.

Η έγκαιρη διάγνωση, η ισότιμη πρόσβαση σε θεραπείες και οι επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για καλύτερα αποτελέσματα.

Με σύνθημα «Φώτα που εμπνέουν – Δίνουμε φως στον αμφιβληστροειδή», η Π.Ε.Α. συμμετέχει στον παγκόσμιο εορτασμό με δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης:

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, το Μέγαρο της Βουλής θα φωτιστεί στα χρώματα πράσινο και μπλε (21:00 – 23:00).

Από τις 9 Οκτωβρίου ξεκινά η προβολή τηλεοπτικού κοινωνικού μηνύματος , σε συνεργασία με τη Φίνος Φιλμ , για την ενημέρωση του κοινού.

Συνεχίζεται η εκστρατεία «ΓΛΑΥΚΗ» για AMD και Γεωγραφική Ατροφία και ξεκινά το πρόγραμμα «ΜΕΛΙΤΗ» για την Οσφρητική Αγωγή, μαζί με δράσεις πρόληψης και υποστήριξης της κοινότητας με αναπηρία όρασης.

Η Π.Ε.Α. απευθύνει κάλεσμα σε ασθενείς, οικογένειες, επιστήμονες και αρμόδιους φορείς να ενώσουν τις δυνάμεις τους, ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επιτέλους ένα συνεκτικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις παθήσεις του αμφιβληστροειδούς και την πρόληψη της τύφλωσης.