Η υψηλή χοληστερόλη αποτελεί έναν από τους σοβαρότερους παράγοντες κινδύνου για καρδιακές παθήσεις και εγκεφαλικά επεισόδια, επηρεάζοντας τόσο άνδρες όσο και γυναίκες. Αν και τα επίπεδα χοληστερόλης τείνουν να αυξάνονται φυσιολογικά με την ηλικία, υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων: οι άνδρες εμφανίζουν συχνά πρόβλημα νωρίτερα στη ζωή τους σε σύγκριση με τις γυναίκες.

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Journal of the American College of Cardiology αποκαλύπτει ότι η αερόβια φυσική κατάσταση παίζει καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση υψηλής χοληστερόλης στους άνδρες. Συγκεκριμένα, άνδρες με χαμηλότερη από τη βέλτιστη αερόβια ικανότητα διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν υψηλή χοληστερόλη ήδη από τις αρχές της δεκαετίας των 30 τους. Αντίθετα, εκείνοι που διατηρούν υψηλή αερόβια φυσική κατάσταση μπορούν να καθυστερήσουν αυτόν τον κίνδυνο μέχρι τα μέσα της δεκαετίας των 40 τους.

Το εύρημα αυτό υπογραμμίζει με τον πιο εμφατικό τρόπο τη σημασία της τακτικής σωματικής άσκησης και ιδιαίτερα της καρδιοαναπνευστικής γυμναστικής. Μόλις 150 λεπτά άσκησης την εβδομάδα, όπως γρήγορο περπάτημα, τρέξιμο, ποδηλασία ή κολύμβηση, μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης υψηλής χοληστερόλης.

Η πραγματικότητα της υψηλής χοληστερόλης στην κοινωνία μας

Τα στατιστικά στοιχεία για τη χοληστερόλη είναι αποκαλυπτικά και ανησυχητικά. Σχεδόν ένας στους τρεις ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει υψηλά επίπεδα LDL χοληστερόλης, της λεγόμενης «κακής» χοληστερόλης, ενώ 31 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν υψηλή ολική χοληστερόλη. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι λιγότεροι από τους μισούς ενήλικες με υψηλή LDL χοληστερόλη λαμβάνουν θεραπεία, και μόλις το 30% την έχει υπό έλεγχο. Η υψηλή ολική χοληστερόλη διπλασιάζει τον κίνδυνο καρδιακής νόσου, μια πραγματικότητα που καθιστά επιτακτική την ανάγκη πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης.

Η έρευνα έχει δείξει ότι η γενετική προδιάθεση παίζει σημαντικό ρόλο στο ποιος θα αναπτύξει υψηλή χοληστερόλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω από το 80% της χοληστερόλης που κυκλοφορεί στο σώμα μας παράγεται από το συκώτι και δεν προέρχεται άμεσα από την τροφή. Ωστόσο, η διατροφή παραμένει καθοριστικός παράγοντας, ιδιαίτερα όσον αφορά τα τρανς λιπαρά. Η κατανάλωση τρανς λιπαρών αυξάνει σημαντικά τα επίπεδα χοληστερόλης και τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, γι’ αυτό και η αποφυγή τους είναι απαραίτητη.

Η σημασία της έγκαιρης γνώσης και παρακολούθησης

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά σε όλους τους ενήλικες άνω των 20 ετών να ελέγχουν τη χοληστερόλη τους κάθε τέσσερα έως έξι χρόνια, εφόσον ο κίνδυνος παραμένει χαμηλός. Μια απλή εξέταση αίματος μετά από 12ωρη νηστεία μπορεί να δώσει πολύτιμες πληροφορίες για τα επίπεδα:

Της ολικής χοληστερόλης

Της LDL (κακής) χοληστερόλης, που αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων

Της HDL (καλής) χοληστερόλης, που έχει προστατευτικά οφέλη

Των τριγλυκεριδίων, ενός άλλου τύπου λίπους στο αίμα

Η γνώση αυτών των αριθμών από νεαρή ηλικία είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η αθηροσκλήρωση – η συσσώρευση πλάκας στα τοιχώματα των αρτηριών – ξεκινά ήδη από την παιδική ηλικία. Μελέτες δείχνουν ότι περίπου το 27% των νεαρών ενηλίκων έχουν επίπεδα LDL που θα ωφελούνταν από θεραπεία, αλλά μόνο το 56% ελέγχει τη χοληστερόλη του, έναντι 87% σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Τι μπορούμε να κάνουμε

Εάν διαπιστωθεί ότι έχετε υψηλή ολική ή LDL χοληστερόλη ή υψηλά τριγλυκερίδια, το επόμενο βήμα είναι η συνεργασία με τον γιατρό σας. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

Αλλαγές στον τρόπο ζωής, με έμφαση στη μείωση των κορεσμένων λιπαρών (κόκκινο κρέας, πλήρη γαλακτοκομικά) και την αποφυγή τρανς λιπαρών

Τακτική αερόβια άσκηση τουλάχιστον 150 λεπτών εβδομαδιαίως

Πιθανή φαρμακευτική αγωγή, όπως στατίνες, οι οποίες είναι αποτελεσματικές αλλά απαιτούν χρόνο για να δράσουν

Η διαχείριση της χοληστερόλης λειτουργεί σωρευτικά: όσο νωρίτερα ξεκινήσει κανείς, τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος για την υγεία του στην πορεία της ζωής. Η επένδυση στην υγεία από νεαρή ηλικία αποδίδει καρπούς δεκαετίες αργότερα, μειώνοντας δραματικά τον κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής.