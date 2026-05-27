Η Sobi είχε τη χαρά να είναι υποστηρικτής στην καθιερωμένη ετήσια συνάντηση του Συλλόγου Προστασίας Ελλήνων Αιμορροφιλικών (ΣΠΕΑ) και του Κέντρου Αιμορροφιλίας του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17 Μαΐου, στο Replayce και στον ανοιχτό χώρο του Ολυμπιακού Προπονητηρίου στο Μαρούσι. Η δράση δημιούργησε μια βιωματική εμπειρία για παιδιά που ζουν με αιμορροφιλία και τις οικογένειές τους.

Μέσα από αθλητικές δραστηριότητες και ενεργή συμμετοχή, τα παιδιά γνώρισαν στην πράξη τα οφέλη της άθλησης και βίωσαν τη χαρά της κίνησης και του παιχνιδιού. Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η παρουσία αθλητών, μελών του ΣΠΕΑ, οι οποίοι μοιράστηκαν τις προσωπικές τους εμπειρίες, ενθαρρύνοντάς τα να θέτουν στόχους και να επιμένουν παρά τις δυσκολίες.

H Κυριακή Τσιγκάρη, PhD, Assoc. Director Medical Affairs της Sobi για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, αναφέρει: «Στη Sobi πιστεύουμε ότι κάθε άτομο που ζει με αιμορροφιλία αξίζει μια ζωή χωρίς περιορισμούς. Δράσεις όπως αυτή αναδεικνύουν τη σημασία της συμμετοχής και της συλλογικής εμπειρίας. Στόχος μας παραμένει ένας κόσμος με περισσότερες δυνατότητες, όπου κάθε άτομο με αιμορροφιλία μπορεί να ζει τη ζωή του στο έπακρο».

Ο Αλέξανδρος Τσαμπαρλής, Patient Access & Community Engagement, της Sobi για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, δήλωσε: «Η συμμετοχή μας σε τέτοιες δράσεις μας φέρνει πιο κοντά στην κοινότητα των ατόμων που ζουν με αιμορροφιλία και μας βοηθά να κατανοούμε καλύτερα τις ανάγκες τους και να στηρίζουμε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητά τους».