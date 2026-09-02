Για τα άτομα που ζουν με Σκλήρυνση κατά Πλάκας, η καθημερινότητα είναι μια διαρκής μάχη γνώσης και προσαρμογής. Η ανάγκη για άμεση, αξιόπιστη και εξατομικευμένη ενημέρωση αποτελεί βασικό πυλώνα για τη διαχείριση της νόσου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΠΟΑμΣΚΠ) κάνει ένα τολμηρό βήμα προς το μέλλον, παρουσιάζοντας το νέο ψηφιακό της οικοσύστημα: το Digital Hub, με επίκεντρο το ΣΚΠ-i, ένα πρωτοποριακό chatbot τεχνητής νοημοσύνης.

Η νέα αυτή ψηφιακή πλατφόρμα (www.poamskp.gr) σχεδιάστηκε για να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινότητας της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας στην Ελλάδα, προσφέροντας έναν ολοκληρωμένο, ασφαλή και προσβάσιμο χώρο ενημέρωσης και υποστήριξης, διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Ένας ψηφιακός κόμβος γνώσης και συνεργασίας

Στην καρδιά του νέου Digital Hub βρίσκεται το ΣΚΠ-i, ένα έξυπνο chatbot που αξιοποιεί την τεχνολογία αιχμής της τεχνητής νοημοσύνης. Το εργαλείο αυτό λειτουργεί ως ένας άμεσος, έγκυρος και φιλικός «σύμβουλος», παρέχοντας απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν τους ασθενείς και τους φροντιστές τους, βασιζόμενο αποκλειστικά σε επιστημονικά τεκμηριωμένες πηγές.

Το ΣΚΠ-i δεν περιορίζεται στην παροχή πληροφοριών για τη νόσο και την καθημερινή της διαχείριση. Επεκτείνεται σε κρίσιμα ζητήματα όπως τα δικαιώματα των ασθενών, οι διαθέσιμες υπηρεσίες της Ομοσπονδίας, αλλά και η ενημέρωση για δράσεις και εκπαιδευτικό υλικό. Παράλληλα, το ανανεωμένο Digital Hub λειτουργεί ως μια γέφυρα επικοινωνίας, συνδέοντας ασθενείς, επαγγελματίες υγείας, επιστημονικές εταιρείες και θεσμικούς φορείς, δημιουργώντας ένα δυναμικό οικοσύστημα ανταλλαγής γνώσης και καλών πρακτικών.

Μια στρατηγική συνεργασία με επίκεντρο τον άνθρωπο

Η υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου ψηφιακού μετασχηματισμού πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με την εταιρεία τεχνολογίας Simasia AI, η οποία ανέλαβε τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την τεχνολογική υλοποίηση του εγχειρήματος. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε με την υποστήριξη των φαρμακευτικών εταιρειών Bristol Myers Squibb και Genesis Pharma, οι οποίες στήριξαν έμπρακτα την καινοτομία προς όφελος των ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας.

Η Πρόεδρος της ΠΟΑμΣΚΠ, κα Μόιρα Τζίτζικα, τόνισε τη σημασία της πρωτοβουλίας, δηλώνοντας: «Η πρόσβαση στην αξιόπιστη ενημέρωση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ουσιαστική ενδυνάμωση των ατόμων που ζουν με Σκλήρυνση κατά Πλάκας. Με το νέο Digital Hub και το ΣΚΠ-i αξιοποιούμε τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης με υπευθυνότητα, διαφάνεια και επιστημονική τεκμηρίωση, ώστε κάθε άνθρωπος με ΣΚΠ να μπορεί να βρίσκει εύκολα τις πληροφορίες και την υποστήριξη που χρειάζεται, οποιαδήποτε στιγμή. Η καινοτομία αποκτά πραγματική αξία όταν βελτιώνει την καθημερινότητα των ανθρώπων.»

Από την πλευρά του, ο CEO της Simasia AI, κ. Στέργιος Χατζηκυριακίδης, υπογράμμισε τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της λύσης: «Στη Simasia AI αναπτύσσουμε λύσεις τεχνητής νοημοσύνης με μέτρο τον άνθρωπο, προσαρμοσμένες στην ελληνική κοινωνία, με έμφαση στην αξιοπιστία και την υπεύθυνη καινοτομία. Η συνεργασία μας με την ΠΟΑμΣΚΠ είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς, αφού μας επιτρέπει να θέσουμε την τεχνολογία μας στην υπηρεσία των ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας και να καταστήσουμε την έγκυρη ενημέρωση πιο προσβάσιμη. Στόχος μας ένα ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.»

Μια νέα εποχή στην ψηφιακή φροντίδα

Το ΣΚΠ-i σχεδιάστηκε με απόλυτη συνείδηση των ορίων του. Δεν υποκαθιστά τον θεράποντα ιατρό ούτε παρέχει ιατρική γνωμάτευση. Λειτουργεί ως ένα σύγχρονο, πολύτιμο εργαλείο έγκυρης ενημέρωσης και καθοδήγησης, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση της νόσου, στην ενίσχυση της αυτοδιαχείρισης και στην ενεργό συμμετοχή των ασθενών στις αποφάσεις που αφορούν την υγεία τους.

Με αυτή την πρωτοβουλία, η ΠΟΑμΣΚΠ αναδεικνύει τη δυναμική της ψηφιακής υγείας και της τεχνητής νοημοσύνης, θέτοντας τις βάσεις για ένα σύγχρονο οικοσύστημα που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινότητας, προσφέροντας ελπίδα, υποστήριξη και γνώση σε κάθε στιγμή της διαδρομής τους με τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας.