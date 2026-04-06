Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, στις Βρυξέλλες, το Capacity Building Event του ευρωπαϊκού προγράμματος SNAPSHOT – Supportive Network for Optimizing Cancer Survivorship Through Photography, το οποίο εστιάζει στην αξιοποίηση της θεραπευτικής φωτογραφίας ως εργαλείου ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για άτομα με εμπειρία καρκίνου.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε η παρέμβαση θεραπευτικής φωτογραφίας και τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα του Προγράμματος SNAPSHOT, που πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, με τη σύμπραξη του Eyes of Light και του G&M Projects. Στην εκδήλωση, παρευρέθηκαν διεθνείς ομιλητές από οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην τέχνη και τη φωτογραφία, καθώς και ασθενείς με εμπειρία καρκίνου και φροντιστές.

Σημαντικά ευρήματα της παρέμβασης

Η παρέμβαση περιλάμβανε οκτώ δίωρες συνεδρίες θεραπευτικής φωτογραφίας σε ελληνικό δείγμα, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τόσο δια ζώσης, όσο και διαδικτυακά. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν σημαντικά οφέλη για τους συμμετέχοντες:

Ενίσχυση κοινωνικής υποστήριξης : Η αίσθηση κοινωνικής υποστήριξης παρουσίασε στατιστικά σημαντική βελτίωση μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι αυξήθηκε το αίσθημα σύνδεσης και υποστήριξης.

Πνευματική ευεξία : Η παρέμβαση είχε ιδιαίτερα ισχυρό αντίκτυπο στην πνευματική ευεξία των συμμετεχόντων, που σχετίζεται με το πόσο καλά αισθάνεται ένα άτομο σε σχέση με τη νοηματοδότηση της ζωής, τις αξίες και την εσωτερική του ισορροπία και η οποία κατέγραψε τη σημαντικότερη βελτίωση από όλους τους τομείς που εξετάστηκαν.

Προσβασιμότητα και ευελιξία : Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα ήταν ότι δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στα αποτελέσματα μεταξύ της δια ζώσης και της online συμμετοχής. Αυτό υποδηλώνει ότι οι θεραπευτικοί μηχανισμοί της φωτογραφίας παραμένουν εξίσου αποτελεσματικοί ανεξαρτήτως τρόπου διεξαγωγής, γεγονός που καθιστά το πρόγραμμα κατάλληλο και για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα ή για όσους διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Εκτός από τα επιστημονικά δεδομένα, παρουσιάστηκαν οι στρατηγικές ψηφιακής διάχυσης (digital dissemination) του προγράμματος, ενώ ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ενότητα των μαρτυριών, όπου ασθενείς και φροντιστές μοιράστηκαν την προσωπική τους εμπειρία από την επαφή με την τέχνη.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, συζητήθηκαν οι διαφορές και οι ομοιότητες που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο χώρες σχετικά με την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης μέσω της τέχνης και η βιωσιμότητα τέτοιων προγραμμάτων. Παράλληλα, εξετάστηκε το κατά πόσο μια αντίστοιχη παρέμβαση θεραπευτικής φωτογραφίας θα μπορούσε να υλοποιηθεί και στο Βέλγιο από αντίστοιχους φορείς, βασισμένο στην καλή πρακτική της ελληνικής παρέμβασης και πάντα προσαρμοσμένο στα δεδομένα και στο κοινό της χώρας.

Το SNAPSHOT, με εταίρους από την Ελλάδα και το Βέλγιο, προωθεί σύγχρονες και πρωτότυπες παρεμβάσεις τέχνης στη φροντίδα ογκολογικών ασθενών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και την ενίσχυση της ψυχικής τους ανθεκτικότητας. Η εκδήλωση ανέδειξε τον ρόλο της φωτογραφίας ως ένα εργαλείο που μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας ολιστικής και ανθρωποκεντρικής ογκολογικής φροντίδας και υπογράμμισε τη σημασία ένταξης αντίστοιχων παρεμβάσεων στην κοινωνική συνταγογράφηση.