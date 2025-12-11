Στις 6-9 Δεκεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε το Αμερικανικό Συνέδριο Αιματολογίας στο Ορλάντο των ΗΠΑ, το οποίο είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια συνάντηση που αφορά στην αιματολογία, και πραγματοποιείται μία φορά κάθε χρόνο. Στο συνέδριο αυτό ήταν και φέτος ισχυρή η παρουσία της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Διευθυντής: Καθηγητής Θάνος Δημόπουλος, τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ). Ιδιαίτερα στο πεδίο των πλασματοκυτταρικών δυσκρασιών υπήρξαν πολλές προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις.

Ο Καθηγητής Ευάγγελος Τέρπος παρουσίασε τα τελικά αποτελέσματα της διεθνούς μελέτης σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της δενοσουμάμπης σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα και νεφρική ανεπάρκεια. Η μειωμένη δόση της δενοσουμάμπης σε ασθενείς με σοβαρού βαθμού νεφρική ανεπάρκεια φαίνεται να μειώνει το κίνδυνο υπο-ασβεστιαιμίας.

Ο Καθηγητής Ευστάθιος Καστρίτης παρουσίασε τη μελέτη επικύρωσης των νέων διεθνών συστάσεων σχετικά με τον προσδιορισμό των ασθενών με πολλαπλούν μυέλωμα υψηλού κινδύνου. Φαίνεται ότι η εφαρμογή των νέων κριτηρίων διαχωρίζει ικανοποιητικά και τους Έλληνες ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα όσον αφορά στην πρόγνωσή τους κατά τη διάγνωση της νόσου.

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Γαβριατοπούλου παρουσίασε δεδομένα για ομάδα ασθενών της Θεραπευτικής Κλινικής που πάσχουν από IgM νευροπάθεια, οι οποίοι φαίνεται να αποκομίζουν όφελος ως προς τα συμπτώματα από την ειδική θεραπεία που στοχεύει τον νεοπλασματικό κλώνο.

Ο Δρ Ιωάννης Ντάνασης-Σταθόπουλος παρουσίασε τα αποτελέσματα της μελέτης του προγνωστικού ρόλου της ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα, καθώς και το ρόλο των νέων κριτήριων για το πολλαπλούν μυέλωμα υψηλού κινδύνου σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια.

Η Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών της Θεραπευτικής Κλινικής συμμετείχε σε προφορικές ανακοινώσεις κλινικών μελετών με νέους αντι-μυελωματικούς παράγοντες όπως τα αμφι-ειδικά αντισώματα. Επιπλέον, η ομάδα της Θεραπευτικής Κλινικής παρουσίασε και συμμετείχε σε πάνω από 15 αναρτημένες ανακοινώσεις που αφορούν στη βιολογία, στη θεραπεία και στην πρόγνωση των πλασματοκυτταρικών νεοπλασμάτων (πολλαπλούν μυέλωμα, μακροσφαιριναιμία Waldenstrom, AL αμυλοείδωση).

Η σημαντική παρουσία της Μονάδας Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών της Θεραπευτικής Κλινικής και σε αυτό το σημαντικότερο αιματολογικό συνέδριο του κόσμου, επισημαίνει τον πρωτοποριακό ρόλο της Μονάδας στην κλινική και μεταφραστική έρευνα και στην αντιμετώπιση ασθενών με αυτές τις παθήσεις. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, δόθηκε η δυνατότητα για ενεργοποίηση σημαντικών κλινικών μελετών, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα στους Έλληνες ασθενείς να λάβουν καινοτόμες θεραπείες.