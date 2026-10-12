Με κεντρικό μήνυμα «Η υγεία των παιδιών και των εφήβων στο επίκεντρο», η MSD Ελλάδος διοργανώνει τέσσερις ανοιχτές εκδηλώσεις ενημέρωσης για τον Ιό των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων (HPV) σε ισάριθμες πόλεις της Αιτωλοακαρνανίας: Αμφιλοχία, Ναύπακτο, Μεσολόγγι και Αγρίνιο. Στόχος των εκδηλώσεων είναι να προσφέρουν έγκυρη, επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση για τον HPV, τη σημασία της πρόληψης και τις σύγχρονες δυνατότητες προστασίας μέσω του εμβολιασμού.

Στις εκδηλώσεις θα συμμετέχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες, οι οποίοι θα παρουσιάσουν με απλό και κατανοητό τρόπο χρήσιμες πληροφορίες για τον HPV, θα εξηγήσουν ποιους αφορά ο ιός, γιατί η έγκαιρη πρόληψη είναι καθοριστικής σημασίας και θα απαντήσουν σε ερωτήματα του κοινού σχετικά με τον εμβολιασμό παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Μετά το τέλος των ομιλιών θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση, ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα να θέσουν τις απορίες τους και να λάβουν απαντήσεις από τους ειδικούς.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Αμφιλοχία , Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, 18:30-19:30 – Hotel Amvrakia, Ανδρέα Στράτου 60.

Ναύπακτος , Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, 18:30-19:30 – Hotel Nafs, Γεωργίου Αθανασιάδη Νόβα 33.

Μεσολόγγι , Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026, 18:30-19:30 – Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο, Σταυροπούλου 31.

Αγρίνιο, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, 18:30-19:30 – Παπαστράτειο Μέγαρο, Δεληγιώργη 2.

Οι ομιλητές

κος Χρήστος Μαυραγάνης , Μαιευτήρας – Χειρουργός Γυναικολόγος, Γυναικολόγος – Ογκολόγος (σε όλες τις εκδηλώσεις).

κα Αγλαΐα Γκούρλια – Μητρομάρα , Παιδίατρος (Αμφιλοχία, Αγρίνιο).

κα Δέσποινα Γκέντζη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (Ναύπακτος, Μεσολόγγι).

Η πρόληψη μπορεί να εξαλείψει τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας ενημέρωσης για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) για την εξάλειψη της νόσου ως προβλήματος δημόσιας υγείας έως το 2030. Η στρατηγική του Π.Ο.Υ. θέτει τρεις βασικούς στόχους:

Εμβολιασμό του 90% των κοριτσιών έως την ηλικία των 15 ετών. Διενέργεια HPV testing στο 70% των γυναικών έως την ηλικία των 35 ετών και επανάληψη του ελέγχου έως την ηλικία των 45 ετών. Κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση του 90% των γυναικών με (προ)καρκινικές αλλοιώσεις ή καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Η εμβολιαστική κάλυψη στην Ελλάδα: Πρόοδος, αλλά μεγάλη απόσταση από τον στόχο

Στην Ελλάδα καταγράφεται σταθερή αλλά σχετικά αργή πρόοδος στην εμβολιαστική κάλυψη έναντι του HPV. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που βασίστηκε σε δεδομένα της Εθνικής Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΗΔΙΚΑ) και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Vaccine, η πλήρης εμβολιαστική κάλυψη με δύο δόσεις στα κορίτσια έως την ηλικία των 15 ετών αυξήθηκε από 47,7% το 2022 σε περίπου 52,5% το 2024. Η εξέλιξη αυτή είναι θετική, ωστόσο δείχνει ότι υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο βελτίωσης, καθώς σχεδόν ένα στα δύο κορίτσια δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του, με αποτέλεσμα η χώρα να απέχει σημαντικά από τον στόχο του 90% που έχει θέσει ο Π.Ο.Υ.

Μέσα από τις εκδηλώσεις αυτές, η MSD Ελλάδος επιδιώκει να στηρίξει την έγκυρη ενημέρωση γύρω από τον HPV, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να συζητήσουν με ειδικούς και να λάβουν αξιόπιστες πληροφορίες για την πρόληψη και την προστασία της υγείας τους. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή για το κοινό, χωρίς κόστος.