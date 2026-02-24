Γράφουν οι Κωνσταντίνος Μαυραντώνης, Χειρουργός, Διευθυντής Στ’ Χειρουργικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ και Ζωή Γαρουφαλιά, Χειρουργός, Συνεργάτης Στ’ Χειρουργικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ.

Οι επεμβάσεις στο έντερο, όπως οι διάφορες μορφές κολεκτομής και η Ολική Μεσοορθική Εκτομή του ορθού (ΤΜΕ), αποτελούν σήμερα καθιερωμένες και σωτήριες χειρουργικές πρακτικές για παθήσεις όπως ο καρκίνος του παχέος εντέρου και του ορθού, οι φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου και ορισμένες καλοήθεις αλλά σοβαρές καταστάσεις. Παρότι η απόφαση για ένα τέτοιο χειρουργείο συχνά συνοδεύεται από άγχος και αβεβαιότητα, η ζωή μετά την επέμβαση μπορεί να είναι ενεργή, ποιοτική και πλήρης, με τη σωστή ενημέρωση και υποστήριξη.

Τι είναι οι κολεκτομές και η ΤΜΕ

Ο όρος «κολεκτομή» αναφέρεται στη χειρουργική αφαίρεση τμήματος ή ολόκληρου του παχέος εντέρου. Ανάλογα με τη θέση και την έκταση της νόσου, πραγματοποιούνται δεξιά ή αριστερή κολεκτομή, εγκάρσια κολεκτομή, υφολική ή ολική κολεκτομή. Στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται επανασύνδεση του εντέρου (αναστόμωση), επιτρέποντας τη φυσιολογική δίοδο των κοπράνων.

Η Ολική Μεσοορθική Εκτομή (ΤΜΕ) εφαρμόζεται κυρίως στον καρκίνο του ορθού και περιλαμβάνει την αφαίρεση του ορθού μαζί με το μεσορθό, δηλαδή τον περιβάλλοντα ιστό που περιέχει λεμφαδένες. Πρόκειται για τεχνική υψηλής ακρίβειας, που έχει συμβάλει σημαντικά στη μείωση των υποτροπών και στη βελτίωση της επιβίωσης.

Η άμεση μετεγχειρητική περίοδος

Τις πρώτες ημέρες μετά την επέμβαση, ο οργανισμός προσαρμόζεται σταδιακά. Κόπωση, ήπιος πόνος, αλλαγές στη λειτουργία του εντέρου και μειωμένη όρεξη είναι αναμενόμενα. Η έγκαιρη κινητοποίηση, η σωστή αναλγησία και η προοδευτική σίτιση βοηθούν στην ταχύτερη ανάρρωση. Τα σύγχρονα πρωτόκολλα ταχείας ανάρρωσης (ERAS) έχουν μειώσει τη διάρκεια νοσηλείας και επιταχύνει την επιστροφή στην καθημερινότητα.

Η θετική επίδραση της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής

Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική (λαπαροσκοπική ή ρομποτική) έχει αλλάξει ουσιαστικά τη ζωή μετά από επέμβαση εντέρου. Οι μικρότερες τομές συνεπάγονται λιγότερο πόνο, ταχύτερη κινητοποίηση, μειωμένο κίνδυνο επιπλοκών και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι οι ασθενείς επιστρέφουν νωρίτερα στην εργασία, στη φυσική δραστηριότητα και στην κοινωνική ζωή. Μακροπρόθεσμα, η ποιότητα ζωής μετά από ελάχιστα επεμβατικές εγχειρήσεις είναι τουλάχιστον ισοδύναμη ή και καλύτερη από την ανοικτή χειρουργική.

Αλλαγές στη λειτουργία του εντέρου

Μετά από επεμβάσεις στο τελικό τμήμα του παχέος εντέρου και κυρίως μετά από ΤΜΕ, μπορεί να παρουσιαστούν αλλαγές όπως συχνότερες κενώσεις, επείγουσα ανάγκη για αφόδευση ή δυσκολία στον έλεγχο των κενώσεων (ακράτεια). Το λεγόμενο «σύνδρομο χαμηλής πρόσθιας εκτομής – LARS» μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα ζωής, ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις βελτιώνεται με τον χρόνο και τη σωστή υποστήριξη.

Αντίθετα, σε επεμβάσεις όπως η δεξιά ή αριστερή ημικολεκτομή και η εγκάρσια κολεκτομή, οι περισσότεροι ασθενείς δεν παρουσιάζουν μακροπρόθεσμες αλλαγές στη ζωή ή στη λειτουργία του εντέρου και επιστρέφουν πλήρως στις συνήθειες που είχαν πριν το χειρουργείο.

Τι είναι η στομία και πώς επηρεάζει τη ζωή

Η στομία (κολοστομία, ειλεοστομία) είναι ένα χειρουργικά δημιουργημένο άνοιγμα στο κοιλιακό τοίχωμα, μέσω του οποίου τα κόπρανα οδηγούνται σε ειδικό σακουλάκι εκτός σώματος. Μπορεί να είναι προσωρινή ή μόνιμη, ανάλογα με το είδος της επέμβασης και τη νόσο. Αν και αρχικά η ιδέα της στομίας προκαλεί φόβο, με την κατάλληλη εκπαίδευση από εξειδικευμένο προσωπικό και τη σωστή φροντίδα, οι ασθενείς προσαρμόζονται πλήρως και διατηρούν ενεργό τρόπο ζωής, χωρίς ουσιαστικούς περιορισμούς.

Η σημασία της μακροχρόνιας μετεγχειρητικής παρακολούθησης – ιδιαίτερα μετά από εκτομή του ορθού – ΤΜΕ

Η επιτυχής ολοκλήρωση της επέμβασης δεν σηματοδοτεί το τέλος της φροντίδας. Η μετεγχειρητική παρακολούθηση είναι απαραίτητη ακόμη και αρκετό καιρό μετά το χειρουργείο, ιδίως για τους ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ΤΜΕ.

Διαταραχές στις κενώσεις, ακράτεια, πόνος, καθώς και προβλήματα στην ουροποιητική ή τη σεξουαλική λειτουργία μπορεί να εμφανιστούν ή να επιμείνουν και να επηρεάσουν την καθημερινότητα.

Τα συμπτώματα αυτά δεν πρέπει να θεωρούνται αναπόφευκτα ή «φυσιολογικά». Η έγκαιρη αναφορά τους επιτρέπει την εφαρμογή παρεμβάσεων όπως φαρμακευτική αγωγή, διατροφική υποστήριξη, φυσικοθεραπεία πυελικού εδάφους, εξειδικευμένη συμβουλευτική, ακόμα και επεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής, ακόμη και χρόνια μετά την επέμβαση.

Ερωτήσεις που θέτουν συχνά οι ασθενείς:

Θα επανέλθει το έντερό μου στο «φυσιολογικό»;

Στις περισσότερες κολεκτομές, ναι. Μετά από ΤΜΕ, η προσαρμογή μπορεί να πάρει περισσότερο χρόνο, αλλά συχνά υπάρχει σημαντική βελτίωση.

Πόσο καιρό διαρκεί η ανάρρωση;

Η βασική ανάρρωση διαρκεί λίγες εβδομάδες. Η πλήρης λειτουργική αποκατάσταση μπορεί να χρειαστεί αρκετούς μήνες, ιδιαίτερα μετά από επεμβάσεις στο ορθό.

Θα μπορώ να τρώω κανονικά;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ναι. Η διατροφή επανέρχεται σταδιακά, με μικρές εξατομικευμένες προσαρμογές.

Η στομία σημαίνει περιορισμούς στη ζωή μου;

Όχι. Με σωστή φροντίδα, οι περισσότεροι άνθρωποι με στομία ζουν πλήρως ενεργή ζωή.

Είναι φυσιολογικό να έχω συμπτώματα μήνες μετά το χειρουργείο;

Ναι, ειδικά μετά από ΤΜΕ. Όμως δεν πρέπει να αγνοούνται — υπάρχουν λύσεις.

Ένα νέο, λειτουργικό ξεκίνημα

Η ζωή μετά από κολεκτομή ή ΤΜΕ δεν σημαίνει απώλεια ποιότητας ζωής. Αντιθέτως, για τους περισσότερους ανθρώπους αποτελεί την αρχή μιας νέας, λειτουργικής καθημερινότητας. Με τη βοήθεια της σύγχρονης χειρουργικής, της ελάχιστα επεμβατικής προσέγγισης και της συστηματικής παρακολούθησης, ο στόχος δεν είναι μόνο η ίαση, αλλά και η ουσιαστική, ποιοτική ζωή μετά την επέμβαση.