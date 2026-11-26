Η ιλαρά δεν γνωρίζει σύνορα. Η ιστορία των ΗΠΑ — 6.039 επιβεβαιωμένα κρούσματα και τουλάχιστον 9 θάνατοι μέσα στο 2026, με την απώλεια του καθεστώτος «χώρας απαλλαγμένης από την ιλαρά» έπειτα από 26 χρόνια — δεν είναι μια αμερικανική παρέκκλιση. Είναι ένα σύμπτωμα μιας παγκόσμιας υποχώρησης που έχει πολλά πρόσωπα και μια κοινή ρίζα: τα κενά στην εμβολιαστική κάλυψη.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι περίπου 11 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να προσβληθούν από ιλαρά το 2026, με εξάρσεις σε δεκάδες χώρες σε Αφρική, Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μέχρι τα μέσα Μαΐου 2026, περισσότερα από 184.000 ύποπτα κρούσματα ιλαράς/ερυθράς είχαν αναφερθεί παγκοσμίως, γεγονός που αντανακλά ευρεία μετάδοση σε όλες τις περιοχές του ΠΟΥ.

Η γεωγραφία της έξαρσης είναι αποκαλυπτική. Οι χώρες με τα υψηλότερα κρούσματα δεν βρίσκονται μόνο στον αναπτυσσόμενο κόσμο:

Χώρα Αναφερθέντα κρούσματα (Μάρτιος–Αύγουστος 2026, προσωρινά στοιχεία ΠΟΥ) Μπαγκλαντές 65.439 Ινδονησία 46.578 Γουατεμάλα 31.222 Ινδία 18.863 Υεμένη 12.931 Πακιστάν 9.130 Μεξικό 6.844 Καμερούν 6.099 Νότια Αφρική 5.209 Σουδάν 4.285

Πηγή: Προσωρινά μηνιαία δεδομένα επιτήρησης ΠΟΥ, όπως αναπαράγονται στην έκθεση CDC Global Measles Outbreaks (13 Οκτωβρίου 2026)

Τα στοιχεία αυτά υποτιμούν τον πραγματικό αριθμό, καθώς η υποδιάγνωση, η ελλιπής αναφορά και οι καθυστερήσεις στην κοινοποίηση είναι συχνές. Ακόμη και έτσι, δείχνουν ότι η επανεμφάνιση δεν περιορίζεται σε χώρες χαμηλού εισοδήματος: μεταδίδεται και σε μεσαίου και υψηλού εισοδήματος περιβάλλοντα, όπου έχουν συσσωρευτεί κενά ανοσίας.

Ευρώπη: μια ήπειρος που «ξέχασε» την ανοσία

Η Ευρώπη δεν έμεινε αλώβητη. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) κατέγραψε 3.607 κρούσματα ιλαράς σε 30 χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ σε διάστημα 12 μηνών (Απρίλιος 2025 – Μάρτιος 2026). Από αυτά, το 78,2% αφορούσε μη εμβολιασμένα άτομα, ενώ καταγράφηκαν πέντε θάνατοι (Γαλλία, Ολλανδία, Ρουμανία).

Οι εστίες είναι διάσπαρτες αλλά επίμονες. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε 542 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα μόνο μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου 2026, φτάνοντας τα 801 έως τα τέλη Ιουνίου. Η Ρουμανία ξεπέρασε τα 760 κρούσματα, κατατάσσοντάς την στην κορυφή της Ευρώπης για το 2026. Η Ιταλία κατέγραψε 425 μολύνσεις, ενώ η Γαλλία και η Γερμανία συνέχισαν να αναφέρουν δεκάδες μεμονωμένα περιστατικά και συστάδες. Το ECDC προειδοποίησε για εξάρσεις σε Βουλγαρία, Γαλλία και Πορτογαλία, με σποραδικά κρούσματα σε πολλές άλλες χώρες.

Η σύγκριση με τις ΗΠΑ είναι αποκαλυπτική της κλίμακας: η Γερμανία, με πληθυσμό περίπου 84 εκατομμυρίων, είχε 82 κρούσματα έως τα μέσα του 2026. Οι ΗΠΑ, με πληθυσμό περίπου 335 εκατομμυρίων, ξεπέρασαν τα 6.000. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Γερμανία είναι ασφαλής· σημαίνει ότι η πολιτική βούληση και η εμπιστοσύνη στα εμβόλια μπορούν να κάνουν τη διαφορά — προς το παρόν.

Αμερική: η ήπειρος που είχε «κερδίσει» την ιλαρά και τη ξαναέχασε

Η Αμερική είχε επιτύχει κάτι μοναδικό: το 2016 έγινε η πρώτη και μόνη περιοχή του ΠΟΥ που εξάλειψε την ιλαρά. Το 2026, αυτό το επίτευγμα έχει ανατραπεί. Μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2026, η περιοχή ανέφερε 58.213 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 82 θανάτους, έναντι 12.596 κρουσμάτων την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τον Νοέμβριο του 2026, η Παναμερικανική Οργάνωση Υγείας (PAHO) αφαίρεσε το καθεστώς «χώρας απαλλαγμένης από την ιλαρά» από τρεις χώρες: τις ΗΠΑ, το Μεξικό και τη Βολιβία. Ο Καναδάς είχε χάσει το καθεστώς αυτό ήδη από το 2025. Το κριτήριο είναι αμείλικτο: εάν το ίδιο γονότυπο και η ίδια γενεαλογία του ιού κυκλοφορούν αδιάλειπτα για περισσότερους από 12 μήνες, η ενδημική μετάδοση θεωρείται ότι έχει επανεγκατασταθεί.

Η απώλεια του καθεστώτος δεν είναι απλώς μια γραφειοκρατική ταμπέλα. Σημαίνει ότι ο ιός κυκλοφορεί για παρατεταμένο διάστημα, θέτοντας οικογένειες και κοινότητες σε κίνδυνο πρόληψιμης νοσηρότητας, νοσηλείας και θανάτου. Η ιλαρά είναι ένα από τα πιο μεταδοτικά νοσήματα στον κόσμο: ένα μολυσμένο άτομο μπορεί να μεταδώσει τον ιό σε έως και 18 ευάλωτα άτομα. Μπορεί να προκαλέσει πνευμονία, εγκεφαλίτιδα, τύφλωση και θάνατο, και να αποδυναμώσει το ανοσοποιητικό σύστημα για μήνες μετά τη λοίμωξη.

Η κοινή ρίζα: το 95% που δεν επιτεύχθηκε ποτέ παντού

Πίσω από κάθε τοπική ιστορία έξαρσης κρύβεται η ίδια δομική αδυναμία: η εμβολιαστική κάλυψη έπεσε κάτω από το κατώφλι που απαιτείται για τη διακοπή της μετάδοσης. Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι χρειάζεται κάλυψη τουλάχιστον 95% και με τις δύο δόσεις του εμβολίου κατά της ιλαράς, και μάλιστα ομοιογενώς σε κάθε περιφέρεια και κοινότητα, όχι μόνο σε εθνικό μέσο όρο.

Το 2025, μόνο περίπου 84% των παιδιών παγκοσμίως έλαβαν την πρώτη δόση και μόλις 77% τη δεύτερη. Αυτό σημαίνει ότι δεκάδες εκατομμύρια παιδιά παραμένουν ευάλωτα. Το 2024, περίπου 14,3 εκατομμύρια βρέφη κάτω του ενός έτους δεν είχαν λάβει ούτε μία δόση. Οι αιτίες ποικίλλουν — από διακοπές υπηρεσιών υγείας και ελλείψεις εμβολίων έως διάβρωση της εμπιστοσύνης, μείωση της χρηματοδότησης και πολιτικές αναταραχές.

Η περίπτωση των ΗΠΑ είναι ενδεικτική του πώς η πολιτική μπορεί να επιταχύνει την υποχώρηση. Ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι ο νεότερος, γνωστός για δεκαετίες αμφισβήτησης της ασφάλειας των εμβολίων, ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο το 2025. Έκτοτε, το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης με το εμβόλιο MMR στα νηπιαγωγεία έπεσε από 95,2% σε 92,4% μέσα σε έξι χρόνια. Τα CDC υπό την ηγεσία του άλλαξαν ακόμη και τη γλώσσα της επίσημης ιστοσελίδας τους για τον αυτισμό και τα εμβόλια, αποδυναμώνοντας την επιστημονική συναίνεση. Ο ίδιος δηλώνει πλέον ότι συνιστά τον εμβολιασμό MMR ως «το πιο αποτελεσματικό μέσο» πρόληψης — αλλά η ζημιά στην εμπιστοσύνη έχει ήδη γίνει.

Τι διακυβεύεται

Η ιλαρά είναι ένας δείκτης: ένα από τα πιο ευαίσθητα σήματα ότι τα συστήματα δημόσιας υγείας χάνουν την ικανότητά τους να προστατεύουν τους πληθυσμούς. Όπως το έθεσε ο Τομ Φρίντεν, πρώην επικεφαλής των CDC, η άνοδος της ιλαράς είναι «το πρώτο σύμπτωμα ενός προβλήματος που πιθανότατα είναι ευρύτερο — μιας επανεμφάνισης ασθενειών που νομίζαμε ότι είχαν νικηθεί».

Η λύση δεν είναι μυστική. Υπάρχει ένα ασφαλές, εξαιρετικά αποτελεσματικό και οικονομικό εμβόλιο εδώ και περισσότερες από έξι δεκαετίες. Δύο δόσεις παρέχουν 97% προστασία εφ’ όρου ζωής. Μεταξύ 2000 και 2024, ο εμβολιασμός κατά της ιλαράς απέτρεψε περίπου 59 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως. Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη εργαλείων· είναι η πολιτική και κοινωνική βούληση να φτάσουν σε κάθε παιδί, σε κάθε κοινότητα, με συνέπεια.