Για ακόμη μια χρονιά, ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), με τις βιομηχανίες του InterMed και UNI-PHARMΑ, ήταν υπερήφανος χορηγός των δρομέων του συμβολικού αγώνα δρόμου στο Greece Race for the Cure®, τον αγώνα–θεσμό ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση με κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα, και τo 2o μεγαλύτερo Race for the Cure® στην Ευρώπη.

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, το Ζάππειο πλημμύρισε με άνδρες, γυναίκες και παιδιά, που έστειλαν ένα δυνατό μήνυμα ευαισθητοποίησης για τη σημασία της ενημέρωσης και της πρόληψης. Περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ελλάδας έδωσαν δυναμικά το «παρών» συμμετέχοντας στον συμβολικό αγώνα δρόμου 5 χλμ. ή τον περίπατο 2 χλμ., αλλά και διαδικτυακά, στηρίζοντας τη σπουδαία αυτή πρωτοβουλία που διοργανώνει στη χώρα μας ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», με την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe και σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

Στο περίπτερο των InterMed και UNI-PHARMA υποδεχθήκαμε χιλιάδες συμμετέχοντες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το ευρύ portfolio των προϊόντων του ΟΦΕΤ, που αντανακλά την αποστολή του Ομίλου μας να αναπτύσσει σκευάσματα υψηλής προστιθέμενης αξίας, μέσα από την έρευνα και την καινοτομία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υγεία και στην ποιότητα ζωής του σύγχρονου ανθρώπου.