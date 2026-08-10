Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική, όπου έχουν καταγραφεί δεκάδες κρούσματα.

Ο ΙΣΑ καλεί τις αρμόδιες Αρχές να εντείνουν τις παρεμβάσεις με έγκαιρο και επιστημονικά τεκμηριωμένο σχεδιασμό, ενώ απευθύνει σύσταση προς τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα ατομικά μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών, καθώς, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η περίοδος κορύφωσης της διασποράς του ιού αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες.

Τονίζει ότι οι δράσεις καταπολέμησης των κουνουπιών πρέπει να ξεκινούν πριν από την περίοδο έντονης κυκλοφορίας, με συστηματική επιτήρηση των πληθυσμών των κουνουπιών και άμεσες παρεμβάσεις στις εστίες αναπαραγωγής από τους αρμόδιους φορείς.

Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι «η σημερινή αυξημένη δραστηριότητα του ιού διαφοροποιεί αισθητά την επιδημιολογική εικόνα των προηγούμενων ετών στο λεκανοπέδιο και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης των κουνουπιών από τους αρμόδιους φορείς». Υπογραμμίζει ότι «την τετραετία 2020-2024 ,η παρουσία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική είχε περιοριστεί σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα».

Σχολιάζοντας το θέμα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε: «Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε καταφέρει να περιορίσουμε δραστικά την κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική και μάλιστα υπήρξαν χρονιές στις οποίες δεν καταγράφηκαν καθόλου κρούσματα. Η φετινή εικόνα αποτελεί σαφή οπισθοχώρηση και δείχνει ότι κάτι δεν λειτούργησε όπως θα έπρεπε στην πρόληψη και στην καταπολέμηση των κουνουπιών από τους αρμόδιους φορείς .Απαιτείται άμεση αξιολόγηση του σχεδιασμού και εντατικοποίηση των παρεμβάσεων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Παράλληλα οι πολίτες θα πρέπει να λάβουν σχολαστικά ατομικά μέτρα προστασίας».

Η επιδημιολογική εικόνα – Τι δείχνουν τα νεότερα δεδομένα

Η ανησυχία του ΙΣΑ έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία ο ιός του Δυτικού Νείλου καταγράφει φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία, πολύ νωρίτερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του ΕΟΔΥ, έως τις 29 Ιουλίου 2026 είχαν καταγραφεί πανελλαδικά 42 εγχώρια κρούσματα, εκ των οποίων τα 35 στην Αττική. Η γεωγραφική κατανομή δείχνει ότι ο ιός έχει εξαπλωθεί σε όλες σχεδόν τις Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής – Ανατολική, Βόρειο, Νότιο, Κεντρικό Τομέα και Δυτική Αττική, με κρούσματα να έχουν επιβεβαιωθεί σε πολυάριθμους δήμους, όπως Σπάτα-Αρτέμιδα, Παλλήνη, Μαρκόπουλο, Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρι, Γλυφάδα, Νέα Ιωνία, Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η αύξηση των θανατηφόρων περιστατικών. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, μέχρι τα τέλη Ιουλίου είχαν καταγραφεί έξι θάνατοι – αριθμός που κρίνεται σημαντικός, αν ληφθεί υπόψη ότι το 2025 καταγράφηκαν συνολικά εννέα θάνατοι σε ολόκληρη τη διάρκεια της περιόδου μετάδοσης. Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας Θεοδώρα Ψαλτοπούλου ανέφερε ότι ο αριθμός των θανάτων παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.